Syrové zážitky v Rakúsku

Sauerkäse, nárečovo „Sura Kees , je špecialita z Montafonu s dlhou tradíciou. Ak si chcete vyskúšať jeho výrobu, môžete tak urobiť v syrárni Käsehaus Montafon v Schrunse. Rôzne syrové špeciality a antipasti vyrába podnik „Die Käsemacher“ v regióne Waldviertel. V syrárni Käsemacherwelt: sa návštevníci na prehliadke zoznámia s výrobou syra. Z jedného salaša na druhý: po stopách starých zvykov spojených s Gailtalským horským syrom sa návštevníci vyberú na Gailtalskom syrovom turistickom chodníku v Korutánsku. Kto chce spoznať pestrú paletu syrov v Salzbursku, mal by sa vybrať na Pôžitkársky chodník pre milovníkov syra. Údolie Grossarl Tal preslávila tradičná lahôdka „Sauakas“, ktorú môžete ochutnať priamo na obhospodarovaných salašoch v regióne. Za návštevu stojí aj barokový kláštor Schlierbach v Hornom Rakúsku – a to nielen kvôli biosyrárni, kde na prehliadke môžete zahryznúť do nejednej syrovej špeciality.