Nádherné horské jazero, ktoré sformovali mohutné ľadovce pred 20.000 rokmi, sa rozprestiera medzi pohoriami Karwendel a Brandenberské Alpy.

Letný sen pri jazere Achensee

Zasadené medzi impozantnými končiarmi pohorí Karwendel a Rofangebirge očarí Achensee návštevníkov krištáľovo čistou vodou a pôsobivou prírodou. Povieva tu čerstvý vetrík, ktorý čerí jazernú hladinu a vytvára pocit nekonečnej slobody.

Rána pri Achensee často začínajú zahalené do ľahkého závoja z hmly nad vodou, ktorý má nádych tajuplnosti. Ranostaji si môžu užiť pokoj pri plavbe na kanoe alebo pozdraviť ráno skokom do vody. Doobeda to turistov a horských cyklistov ťahá do okolitých hôr, kde ich dobre vyznačené chodníky zavedú na kvitnúce horské lúky a do hustých lesov.

Zaslúženú prestávku si môžete dopriať v niektorom z tradičných tirolských hostincov na brehu, kde vám ponúknu regionálne špeciality, ako sú pstruhy alebo výdatné občerstvenie Brettljause. Útulné slnečné terasy sú ideálnym miestom, odkiaľ sa môžete kochať horskou kulisou a jagavým jazerom.

Vítané osvieženie ponúkajú poobede pláže v Maurachu a Pertisau. Rodiny s deťmi tu nájdu všetko, čo potrebujú na skvelý letný deň: lúky na ležanie, ihriská a priezračnú vodu. Na dobrodruhov čakajú vodné športy, ako sú plachtenie, windsurfing či stand-up paddling, ktoré im spoľahlivo rozbúchajú srdce.

Večer, keď sa slnko schová za hory a oblohu zahalia teplé farby, sa opäť rozhostí blahodarné ticho. Deň plný zážitkov môžete zakončiť prechádzkou po brehu jazera alebo pohodovou plavbou na člne. Vlahé letné večery sú ako stvorené na pobyt pod hviezdnou oblohou a užívanie si pokojnej atmosféry pri Achensee plnými dúškami.

Príroda, dobrodružstvá a oddych sa pri jazere Achensee spájajú do jedného výnimočného zážitku, ktorý robí každú chvíľu nezabudnuteľnou. Na dovolenkárov tu okrem oddychu čakajú inšpirácia a krásy, ktoré im môžu ponúknuť iba tirolské Alpy.