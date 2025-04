Karta Wörthersee Plus Card je zadarmo! Všetci hostia v regióne Wörthersee, Klagenfurt a Stredné Korutánsko dostanú kartu Wörthersee Plus Card zdarma. Ponúka vám množstvo zážitkov, zliav a programov s aktivitami počas celého roka, spolu viac ako 200 výhod – a to už od prvého prenocovania. Pri pobyte na tri a viac nocí získajú hostia bezplatný vstup do bazénov zapojených do programu.