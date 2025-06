Akoby jeho staviteľ chcel byť bližšie k oblohe: kláštor Melk je najúžasnejšie dielo vo Wachau. Všetko je tu prepychové – a návšteva je ozajstný zážitok.

Vysoko nad Dunajom sa vypína zlatistý skvost barokového staviteľského umenia. Kláštor Melk nie je iba historická pamiatka, ale už viac ako tisíc rokov aj pulzujúce kultúrne centrum. Od roku 1089 tu žijú benediktínski mnísi, ktorí jednak zachovávajú tradície, jednak tvoria nové veci.

Čo robí Melk taký výnimočný? Je to perfektné spojenie úchvatnej architektúry a živej spirituality. Majstrovské dielo Jakoba Prandtauera spája do jedného celku majestátny kláštorný kostol, jednu z najvzácnejších historických knižníc v Európe a prepychové siene.

Baroková nádhera priťahuje nielen milovníkov architektúry – vo výnimočnej symbióze v Melku koexistujú aj umenie, hudba a príroda. V lete sa kláštorné záhrady premieňajú na zelené oázy a kulisy pre inštalácie a sochy súčasných umelcov. Barokový záhradný pavilón ako niekdajšie miesto učenosti dnes otvára svoje brány všetkým, ktorí sa chcú nechať osloviť krásou tohto miesta.

Vo vnútri vás ohromí kláštorná knižnica s viac ako 100.000 vzácnymi zväzkami, umelecky zdobenými stropmi a tajuplným závanom večnosti. Mramorová sála je exemplárny príklad barokového reprezentatívneho umenia s pôsobivými stropnými freskami a premyslenými maľbami vytvárajúcimi priestorovú ilúziu.

Návšteva Melku je cestou do rakúskej histórie v srdci malebného regiónu Wachau, ktorý patrí k Svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO – je to zážitok, ktorý osloví všetky vaše zmysly a natrvalo sa vám vryje do pamäti.