V Rakúsku je veľa miest, ale malé mestečká sú niečím výnimočným. Niet divu, veď tieto staré mestá sú starostlivo udržiavané po celé stáročia.

Ak máte chuť na pomalšie tempo, vydajte sa hľadať rakúske Malé historické mestá. Sú roztrúsené po celej krajine ako vzácne drahokamy. Mestá ako Bludenz vo Vorarlbersku, Bad Ischl v Hornom Rakúsku a Hallein v Salzbursku sa s návštevníkmi delia o svoju históriu, pohostinnosť a romantickú atmosféru.

Tajné chodníčky v malých historických mestách

Po šestnástich Malých historických mestách Rakúska vedie celkovo päť vybraných trás: buď do útulných uličiek mesta Schärding, alebo do mesta Steyr v Hornom Rakúsku, ktoré má viac ako tisíc rokov – historická podoba námestia je tu jednou z najzachovalejších mestských lokalít v nemecky hovoriacom priestore. Alebo do kúpeľného mesta Baden, ktoré je známe svojimi stavbami v štýle biedermeier z 19. storočia.

Malé historické mestá spájajú romantickú atmosféru s živou a rozmanitou kultúrnou scénou. Minulosť sa tu spája so súčasnosťou, od tradičných festivalov až po moderné umelecké projekty. Tieto očarujúce miesta vás pozývajú zastaviť sa, obdivovať detaily a vychutnať si jedinečnosť každého okamihu – môžete všetko, nemusíte nič.