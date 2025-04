Wolfgangsee v regióne Salzkammergut

Akoby spočívalo samo v sebe - celkom pokojné a vedomé si svojej krásy: medzi lesmi, lúkami a horami.

Pomalé pôžitky

O Wolfgangsee sa delia dve spolkové krajiny: Salzbursko a Horné Rakúsko. Je to jeden z typických regiónov v Soľnej komore, v ktorom nejednému návštevníkovi poskočí srdce – od nadšenia a radosti zo života, ako sa hovorí v Rakúsku. Na jednej strane je to okolitá krajina, ktorá ponúka veľa možností na šport a rôzne aktivity a na druhej strane pohodový spôsob života domácich. Ako hostitelia sa postarajú o to, aby bolo aj pre dovolenkárov „všetko v poho“. To znamená, že veci sa robia dobre a s pokojom.

Tyrkysovo modré spomalenie

Pôvodný názov jazera Wolfgangsee bol „Abersee“ a prvý raz sa písomne spomína už okolo roku 800. O 500 rokov neskôr bolo premenované na „Wolfgangsee“ – podľa svätého Wolfganga, ktorý tu v stredoveku zriadil rovnomenné pútnické miesto. Veľa vody odvtedy pretieklo potokom Zinkenbach do Wolfgangsee, kým bolo vyhlásené za „referenčnú vodnú plochu v EÚ“ a získalo tak ocenenie za mimoriadne vysokú kvalitu vody. Farba jazera závisí od charakteru fauny a flóry pod jeho hladinou, no zásluhu na nádhernej tyrkysovo modrej farbe majú aj kryštály vápenca.