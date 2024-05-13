Šošovica so slaninou a knedľami

  • Classics
  • main-course

Tradičný rakúsky recept ideálny na chladné zimné dni.

Príprava

  • Čas prípravy: 45 Min.
  • 4 Porcií
Krok 1

Na šošovicu so slaninou

Šošovicu namočte a uvarte do mäkka (alebo použite 2 konzervy šošovice). Cibuľu pokrájajte nadrobno a opražte na dostatočnom množstve oleja.

Krok 2

Slaninu pokrájajte na kocky a opražte.

Krok 3

Poprášte asi 2 PL múky a prilejte ocot.

Krok 4

Pridajte šošovicu a asi 250 ml vývaru.

Krok 5

Osoľte, okoreňte a mierne povarte asi 20 minút.

Krok 6

Ak je prívarok príliš hustý, pridajte ešte vývar.

Krok 7

Na žemľové knedle

Cibuľu nakrájajte nadrobno a speňte na masle.

Krok 8

Všetky prísady zmiešajte, pridajte soľ, korenie a muškátový oriešok.

Krok 9

Zmes nechajte 30 minút odpočinúť.

Krok 10

Vlhkými rukami vytvarujte knedličky a obaľte ich v múke.

Krok 11

Knedle varte v slanej vode 15 - 20 minút. Voda musí najprv prudko vrieť, neskôr stačí mierny var.

Prísady
Na šošovicu so slaninou
Na žemľové knedle

Mohlo by vás tiež zaujímať

Objavte to najlepšie z Rakúska!

Objednajte si náš newsletter a dostávajte informácie o horúcich novinkách z prvej ruky!

  • Exkluzívne tajné tipy na dovolenku

  • Aktuálne dovolenkové ponuky

  • Gastronomické špeciality a recepty

  • Kultúrne a športové podujatia