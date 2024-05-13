Šošovica so slaninou a knedľami
Tradičný rakúsky recept ideálny na chladné zimné dni.
Príprava
- Čas prípravy: 45 Min.
- 4 Porcií
Na šošovicu so slaninou
Šošovicu namočte a uvarte do mäkka (alebo použite 2 konzervy šošovice). Cibuľu pokrájajte nadrobno a opražte na dostatočnom množstve oleja.
Slaninu pokrájajte na kocky a opražte.
Poprášte asi 2 PL múky a prilejte ocot.
Pridajte šošovicu a asi 250 ml vývaru.
Osoľte, okoreňte a mierne povarte asi 20 minút.
Ak je prívarok príliš hustý, pridajte ešte vývar.
Na žemľové knedle
Cibuľu nakrájajte nadrobno a speňte na masle.
Všetky prísady zmiešajte, pridajte soľ, korenie a muškátový oriešok.
Zmes nechajte 30 minút odpočinúť.
Vlhkými rukami vytvarujte knedličky a obaľte ich v múke.
Knedle varte v slanej vode 15 - 20 minút. Voda musí najprv prudko vrieť, neskôr stačí mierny var.