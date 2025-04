Folklórom proti temnote

Prvé snehové vločky prinesú do Štajerska pokoj. Život sa teraz odohráva väčšinou v útulných izbiciach. No víťazstvu temnoty nad svetlom sa domáci len-tak nečinne neprizerajú a duchov "temného ročného obdobia" odjakživa vyháňajú zvykmi a tradíciami. Sú to najmä škaredé tváre čertov, ktoré majú nahnať strach ponurým zimným bytostiam. Hrôzostrašné vyrezávané masky môžete obdivovať najmä počas sprievodov čertov a démonických bytostí.



Pokojnejšia a pohodovejšia atmosféra vládne na vianočných trhoch. So šálkou horúceho vareného vína, ktorá vám zohrieva ruky, a s melódiami trubačov a speváckych zborov v pozadí by ste sa dianiu pri trhových stánkoch mohli prizerať takmer donekonečna.