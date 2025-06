Vedeli ste, že…?

Obľúbenosť štajerských pečených kuriatok súvisí s tým, že medzičasom sa obnovil chov tzv. „Sulmtalskej hydiny“. Pod týmto názvom boli od 17. storočia známe mäsové kapúny a kurčatá, ktoré sa s veľkým ohlasom stretávali na mnohých slávnych kniežacích dvoroch v celej Európe. V období monarchie sa chutné brojlerové kurence dodávali dokonca aj na trhy z druhej strany Álp a putovali až do Terstu a Mariboru.gerade die steirischen Backhühner so berühmt sind, hat vor allem mit dem „Sulmtaler Geflügel“ zu tun. Unter diesem Namen waren seit dem 17. Jahrhundert besonders fleischige Kapaune und Poularden bekannt, die an vielen namhaften europäischen Fürstenhöfen größten Anklang fanden. Während der Monarchie wurden die schmackhaften Masthühner sogar an Märkte jenseits der Alpen hinunter bis nach Triest und Marburg geliefert.