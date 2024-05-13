View through the garden to Belvedere Palace in Vienna, with cone-shaped hedges, statues and blue sky.
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Belvedér - 800 rokov dejín umenia
Perfektná symbióza umenia, histórie a estetiky

Belvedér patrí k najpôsobivejším barokovým komplexom na svete a navštíviť ho rozhodne musia všetci milovníci kultúry i umenia.

Dva skvostné zámky, Horný a Dolný Belvedér, vytvárajú spolu s priestrannými záhradami a modernou architektúrou Belvedere 21 miesto, ktoré unikátne spája históriu, umenie a súčasnú kultúru.

Rakúska galéria Belvedér je domovom jednej z najvýznamnejších zbierok umenia v Európe. Návštevníci sa tu ponoria do 800 rokov dejín umenia so svetoznámym obrazom Gustava Klimta „Bozk“ ako jedným z najvzácnejších diel. Aj vďaka majstrovským prácam Schieleho, Kokoschku a ďalších umelcov sa Belvedér stal miestom s obrovským významom pre medzinárodnú kultúru. Nádherná Mramorová sieň v Hornom Belvedéri nadchýna návštevníkov neopakovateľnou atmosférou a úchvatným výhľadom na Viedeň.

Barokové záhrady s umelecky stvárnenými terasami, fontánami a sochami sú nielen rajom fotografov, ale aj oázou pokoja, kde radi pobudnete i dlhšie. Dolný Belvedér ponúka fascinujúce výstavy v historickom rámci a ostro kontrastuje s Belvedere 21, ktorý sa prezentuje súčasným umením a inovatívnou architektúrou.

Vďaka centrálnej polohe a skvelému napojeniu na verejnú dopravu je Belvedér ľahko dostupný. Samozrejmosťou sú moderné vymoženosti ako klimatizovaný interiér, bezplatná WLAN a príjemná kaviareň, kde sa snúbia viedenské tradície a kulinárske pôžitky.

Belvedér je viac ako iba múzeum – je to miesto, kde sa neopakovateľným spôsobom spájajú história, umenie a estetika. Jeho návšteva patrí k nezabudnuteľným zážitkom, ktorý obohatí každý pobyt vo Viedni.

Príchod
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Aktuálne výstavy
Zámocké záhrady
Zámocká kaviareň
Program výstav 2026 Dobrý dôvod objavovať Belvedér vždy nanovo sa vždy nájde. Okrem slávnych obrazov, ako je "Bozk" od Gustava Klimta vás na všetkých troch miestach čakajú inšpiratívne výstavy.
27.02. - 14.06. - Dolný Belvedér

Ferdinand Georg Waldmüller Maľované podľa prírody

V 19. storočí zažívala krajinomaľba rozkvet v celej Európe. K jej predstaviteľom patril aj Ferdinand Georg Waldmüller, ktorý v intímnych portrétoch stromov, vo veľkých obrazoch Viedenského lesa a v ikonických pohľadoch na región Soľnej komory zachytával túžbu človeka po prírode. Výstava dokumentuje Waldmüllerove krajinky v dobovom kontexte. Príklady jeho slávnych súčasníkov, ako boli John Constable a Jean-Baptiste Camille Corot, sú podnetom na objavenie Waldmüllerových vyobrazení prírody na pozadí európskeho vývoja maliarstva. 

Výstava v Belvedéri, Viedeň v spolupráci s Národnou galériou, Londýn. 

Info k obrazu: Ferdinand Georg Waldmüller, Skupinka z Prátru, 1831
2017 trvalá výpožička od súkromného vlastníka, © Belvedér, Viedeň, Fotografia: Johannes Stoll

27. februára 2026 - 14. júna 2026
30.04. - 16.08. - Dolný Belvedér

Anni Albers Constructing Textiles

Výstava Anni Albers. Constructing Textiles po prvý raz komplexne predstavuje v Rakúsku dielo významnej nemecko-americkej umelkyne a dizajnérky. Od začiatkov v umeleckej škole Bauhaus cez jej vplyvné pôsobenie na Black Mountain College až po teoretické rozpravy osvetľuje expozícia Albersovej širokospektrálnu tvorbu medzi umením a dizajnom, remeslom, výučbou a produkciou teórie. 

Výstava je výsledkom spolupráce Centra Paula Kleea, Bern, organizácie Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT a Belvedéru, Viedeň. 

Info k obrazu: Anni Albersová s prácou Two, New Haven, Connecticut,1952
Fotografia: New Haven Evening Register. So súhlasom Josef and Anni Albers Foundation.

30. apríla 2026 - 16. augusta 2026
18.09.26.-31.01.27. Dolný Belvedér

Erika Giovanna Klienová Všetko je v pohybe

Osobitný rozsiahly priestor venuje Belvedér dielu rakúsko-americkej umelkyne a umeleckej pedagogičky Eriky Giovanny Klienovej (1900–1957), ktorá sa veľmi skoro preslávila na medzinárodnej scéne ako popredná predstaviteľka Viedenského kinetického umenia. Jej vášeň pre divadlo a tanec viedla k vzniku inovatívnych scénických obrazov a komplexných vyobrazení tiel v pohybe. Od roku 1929 žije Klienová v New Yorku, čo sa prejavuje intenzívnejším spracovaním mestského priestoru a sociálnych otázok.

Výstava Belvedéru, Viedeň, v spolupráci s  Výstava Belvedéru, Viedeň, v spolupráci s ako aj Istituto Italiano di Studi Germanici, Rím.  

Info k obrazu: Erika Giovanna Klienová, Kinetická figúra, 1927 súkromná zbierka, Viedeň, Fotografia: súkromná zbierka, Viedeň

18. septembra 2026 - 31. januára 2027
5.11.2026. - 7.3.2027 - Belvedere21

Feminist Futures Forever

Ústrednou témou výstavy Feminist Futures Forever je mnohohlasnosť umeleckých praktík. Spájajú sa pritom feministické požiadavky, spoločensko-politické aktivity a rôzne časovosti: každá téma sa totiž v rámci svojho kritického prístupu k minulosti a súčasnosti orientuje na pomery imaginárnej budúcnosti. Feminist Futures Forever sa riadi touto zásadou a v retrospektíve na výstavu Kunst mit Eigen-Sinn z roku 1985 vytvára dialóg s medzinárodnými, medzisekcionálnymi a medzigeneračnými pozíciami. Dôležité sú pritom individuálne diela umelkýň a umelcov: ich naratívy sa stretávajú v priestoroch, ktoré majú pôvod v bežnom živote a umožňujú intuitívne zažiť eventuálne modely budúcnosti. 

Info k obrazu: Anna Meyerová, Futurefeminismus (Žili sme o sto rokov) – Tapp und Tast, 2019
Fotografia: Johannes Stoll / Belvedér, Viedeň © Bildrecht, Viedeň 2025

5. novembra 2026 - 7. marca 2027

Čas na zámku a v jeho okolí

Navštívte zámky a záhrady Belvedéru!

Kammergarten, Dolný Belvedér

Niekdajšia súkromná záhrada princa Eugena má výnimočnú atmosféru. Kammergarten a 3 slávnostné siene môžete využiť na výnimočné príležitosti.

Ďalšie informácie

Skulpturengarten, Belvedere 21

Záhrada sôch prezentuje diela svetovo známych umelcov a je prístupná zdarma počas otváracích hodín múzea.

Viac o Skulpturengarten

Exkluzívne podujatia v Belvedéri

Či plánujete elegantnú gala večeru, štýlovú recepciu, alebo skvelú koktailovú párty – barokové sály sú tou správnou voľbou na každú príležitosť.

Prenájom na podujatia

Zámocká kaviareň v Belvedéri

V historickej atmosfére Horného Belvedéru si môžete užiť viedenskú kaviarenskú kultúru s rakúskymi špecialitami a návštevu múzea.

Navštíviť Zámockú kaviareň

Stöckl im Park

Typickú viedenskú pohostinnosť a regionálne dobroty nájdete v reštaurácii i v rozľahlej záhrade s prastarými stromami.

Rezervácie Stöckl im Park
Kontakt a ďalšie informácie:

Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 27

1030 Wien

Telefón: +43 1 795 57-0

tourism@belvedere.at
www.belvedere.at
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