Belvedér - 800 rokov dejín umenia
Perfektná symbióza umenia, histórie a estetiky
Introduction
Dva skvostné zámky, Horný a Dolný Belvedér, vytvárajú spolu s priestrannými záhradami a modernou architektúrou Belvedere 21 miesto, ktoré unikátne spája históriu, umenie a súčasnú kultúru.
Rakúska galéria Belvedér je domovom jednej z najvýznamnejších zbierok umenia v Európe. Návštevníci sa tu ponoria do 800 rokov dejín umenia so svetoznámym obrazom Gustava Klimta „Bozk“ ako jedným z najvzácnejších diel. Aj vďaka majstrovským prácam Schieleho, Kokoschku a ďalších umelcov sa Belvedér stal miestom s obrovským významom pre medzinárodnú kultúru. Nádherná Mramorová sieň v Hornom Belvedéri nadchýna návštevníkov neopakovateľnou atmosférou a úchvatným výhľadom na Viedeň.
Barokové záhrady s umelecky stvárnenými terasami, fontánami a sochami sú nielen rajom fotografov, ale aj oázou pokoja, kde radi pobudnete i dlhšie. Dolný Belvedér ponúka fascinujúce výstavy v historickom rámci a ostro kontrastuje s Belvedere 21, ktorý sa prezentuje súčasným umením a inovatívnou architektúrou.
Vďaka centrálnej polohe a skvelému napojeniu na verejnú dopravu je Belvedér ľahko dostupný. Samozrejmosťou sú moderné vymoženosti ako klimatizovaný interiér, bezplatná WLAN a príjemná kaviareň, kde sa snúbia viedenské tradície a kulinárske pôžitky.
Belvedér je viac ako iba múzeum – je to miesto, kde sa neopakovateľným spôsobom spájajú história, umenie a estetika. Jeho návšteva patrí k nezabudnuteľným zážitkom, ktorý obohatí každý pobyt vo Viedni.
Ferdinand Georg Waldmüller Maľované podľa prírody
V 19. storočí zažívala krajinomaľba rozkvet v celej Európe. K jej predstaviteľom patril aj Ferdinand Georg Waldmüller, ktorý v intímnych portrétoch stromov, vo veľkých obrazoch Viedenského lesa a v ikonických pohľadoch na región Soľnej komory zachytával túžbu človeka po prírode. Výstava dokumentuje Waldmüllerove krajinky v dobovom kontexte. Príklady jeho slávnych súčasníkov, ako boli John Constable a Jean-Baptiste Camille Corot, sú podnetom na objavenie Waldmüllerových vyobrazení prírody na pozadí európskeho vývoja maliarstva.
Výstava v Belvedéri, Viedeň v spolupráci s Národnou galériou, Londýn.
Info k obrazu: Ferdinand Georg Waldmüller, Skupinka z Prátru, 1831
2017 trvalá výpožička od súkromného vlastníka, © Belvedér, Viedeň, Fotografia: Johannes Stoll
Anni Albers Constructing Textiles
Výstava Anni Albers. Constructing Textiles po prvý raz komplexne predstavuje v Rakúsku dielo významnej nemecko-americkej umelkyne a dizajnérky. Od začiatkov v umeleckej škole Bauhaus cez jej vplyvné pôsobenie na Black Mountain College až po teoretické rozpravy osvetľuje expozícia Albersovej širokospektrálnu tvorbu medzi umením a dizajnom, remeslom, výučbou a produkciou teórie.
Výstava je výsledkom spolupráce Centra Paula Kleea, Bern, organizácie Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CT a Belvedéru, Viedeň.
Info k obrazu: Anni Albersová s prácou Two, New Haven, Connecticut,1952
Fotografia: New Haven Evening Register. So súhlasom Josef and Anni Albers Foundation.
Erika Giovanna Klienová Všetko je v pohybe
Osobitný rozsiahly priestor venuje Belvedér dielu rakúsko-americkej umelkyne a umeleckej pedagogičky Eriky Giovanny Klienovej (1900–1957), ktorá sa veľmi skoro preslávila na medzinárodnej scéne ako popredná predstaviteľka Viedenského kinetického umenia. Jej vášeň pre divadlo a tanec viedla k vzniku inovatívnych scénických obrazov a komplexných vyobrazení tiel v pohybe. Od roku 1929 žije Klienová v New Yorku, čo sa prejavuje intenzívnejším spracovaním mestského priestoru a sociálnych otázok.
Výstava Belvedéru, Viedeň, v spolupráci s Výstava Belvedéru, Viedeň, v spolupráci s ako aj Istituto Italiano di Studi Germanici, Rím.
Info k obrazu: Erika Giovanna Klienová, Kinetická figúra, 1927 súkromná zbierka, Viedeň, Fotografia: súkromná zbierka, Viedeň
Feminist Futures Forever
Ústrednou témou výstavy Feminist Futures Forever je mnohohlasnosť umeleckých praktík. Spájajú sa pritom feministické požiadavky, spoločensko-politické aktivity a rôzne časovosti: každá téma sa totiž v rámci svojho kritického prístupu k minulosti a súčasnosti orientuje na pomery imaginárnej budúcnosti. Feminist Futures Forever sa riadi touto zásadou a v retrospektíve na výstavu Kunst mit Eigen-Sinn z roku 1985 vytvára dialóg s medzinárodnými, medzisekcionálnymi a medzigeneračnými pozíciami. Dôležité sú pritom individuálne diela umelkýň a umelcov: ich naratívy sa stretávajú v priestoroch, ktoré majú pôvod v bežnom živote a umožňujú intuitívne zažiť eventuálne modely budúcnosti.
Info k obrazu: Anna Meyerová, Futurefeminismus (Žili sme o sto rokov) – Tapp und Tast, 2019
Fotografia: Johannes Stoll / Belvedér, Viedeň © Bildrecht, Viedeň 2025
Čas na zámku a v jeho okolíNavštívte zámky a záhrady Belvedéru!
Kammergarten, Dolný Belvedér
Niekdajšia súkromná záhrada princa Eugena má výnimočnú atmosféru. Kammergarten a 3 slávnostné siene môžete využiť na výnimočné príležitosti.
Skulpturengarten, Belvedere 21
Záhrada sôch prezentuje diela svetovo známych umelcov a je prístupná zdarma počas otváracích hodín múzea.
Exkluzívne podujatia v Belvedéri
Či plánujete elegantnú gala večeru, štýlovú recepciu, alebo skvelú koktailovú párty – barokové sály sú tou správnou voľbou na každú príležitosť.
Zámocká kaviareň v Belvedéri
V historickej atmosfére Horného Belvedéru si môžete užiť viedenskú kaviarenskú kultúru s rakúskymi špecialitami a návštevu múzea.
Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27
1030 Wien
Telefón: +43 1 795 57-0