Woman in bikini with wet hair at the lake shore, turquoise water and mountain panorama in the background.
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Zažite rakúsky Lebensgefühl
Rakúska synapsia: tú už z hlavy nedostanete

Cestovanie ako transformácia: nové dovolenkové zážitky spájajú zmysly, dušu a synapsie – menia nás a zostávajú. Rakúsky životný pocit Lebensgefühl doznieva ešte dlho.

Ak navštívite Rakúsko, odnesiete si so sebou nielen pekné chvíle, ale aj zážitky, ktoré vás prekvapia, oslovia, zmenia a budú ešte dlho doznievať. Vrátite sa bohatší o nové inšpirácie, skúsenosti a myšlienky. Alpská príroda, jazerá, mestá a aktivity sa vám vryjú hlboko do pamäti – ako obraz či pocit: ako rakúska synapsia. Práve takéto spomienky na rôzne miesta a stretnutia zostávajú v hlave i srdci navždy.

Cestovanie ako transformácia

Vytvorte si rakúsku synapsiu

Rakúsko ponúka množstvo zážitkov s "dlho trvajúcim účinkom": napríklad cyklistiku pri tyrkysovo modrých jazerách, v horách či naprieč vinicami, kde môžete naplno precítiť prírodu a krajinu – pohodovo s rodinou, športovo počas MTB alebo na cestnom či gravel bicykli.

Oddych pri vode má v Rakúsku dlhú tradíciu: priezračné jazerá na kúpanie prebúdzajú zmysly a rozvíjajú rakúsku synapsiu. Užite si aj vy typické letné radovánky, do ktorých sa zamiloval už cisár František Jozef I. Z dovolenky spojenej s kúpaním budú, samozrejme, nadšené najmä deti: pri vode, na turistike alebo na salaši  – všade tam sa príroda stáva jedným veľkým dobrodružstvom. Veď to dobre viete: najkrajšie spomienky sú spomienky z detstva.

A kto chce svoju rakúsku synapsiu rozvíjať prostredníctvom kultúry a kulinárskych zážitkov, môže tak urobiť v pulzujúcich rakúskych mestách. V hoteloch so špičkovou kuchyňou a skvelými barmi na strešných terasách zažijete mestskú ľahkosť a novú perspektívu na mesto i životný pocit Lebensgefühl.

Naše tipy na dovolenku v Rakúsku

Ten už z hlavy nedostanete: Lebensgefühl Austria

V Rakúsku sa zážitky stávajú spomienkami, ktoré pretrvajú. Či cyklistika v horách a pri jazerách, letná dovolenka pri vode, alebo pôžitky v mestách: príroda, kultúra a životný pocit Lebensgefühl sa spájajú do dovolenky, ktorá doznieva ešte dlho.

Rakúske jazerá na kúpanie: zažite prírodu, uvoľnenie a relax

Rakúske jazerá na kúpanie zasadené v krásnej alpskej prírode sa preslávili kvalitou vody: čakajú tu zážitky a relax pri vode, ktoré doznievajú ešte dlho.

Cyklistika v Rakúsku: cyklocesty a túry pre (e-)bicykle

Rakúske mestá: mestská ľahkosť a kultúra

Vytvorte si rakúsku synapsiu!

Dovolenka, ktorá zmení. Zážitky, ktoré zostanú.

Zážitky, aktivity a Lebensgefühl pri vode

Ak chcete zažiť čistú a priezračnú vodu, v Rakúsku budete vo svojom živle. Ponorte sa do vodných športov alebo si užite dokonalý oddych: voda je skok za šťastím – a skokom do rakúskeho životného pocitu Lebensgefühl.

Krimmelské vodopády: najvyššie vodopády v Európe

CoolCation: osviežujúce miesta a zážitky

Kúpanie v rieke: plávanie proti prúdu

Dobrodružstvá, objavy a alpský Lebensgefühl

Rakúska alpská príroda sa vám dostane pod kožu: mierne kopce, lesy, krištáľové jazerá a majestátne pohoria. Alpy určujú ráz krajiny svojimi končiarmi, skalnými stenami i rozľahlými horskými lúkami - a tvoria rámec pre aktívnu dovolenku celkom podľa vášho gusta.

Dovolenka s deťmi: nezabudnuteľné dobrodružstvá a zážitky

Aktivity v rakúskej prírode: pohyb a oddych

Úchvatné vyhliadky: jazerá a hory z vtáčej perspektívy

Národné a prírodné parky: chránené a hodné obdivu

Mestský Lebensgefühl: umenie a kultúra

Umenie a kultúra sú srdcom rakúskeho životného pocitu Lebensgefühl. Historické mestá, zámocké záhrady, pamiatky, múzeá a galérie otvárajú nové perspektívy a aktivujú "rakúsku synapsiu".

Umenie a kultúra: múzeá a zámky, festivaly a hudba

Malé historické mestá: cesta do minulosti

Viedeň, zelené mesto: osviežujúce miesta na horúce letné dni

Pamiatky v Rakúsku: kultúrne poklady v mestách

Múzeá a galérie: inšpirácia na nové perspektívy

Kulinársky Lebensgefühl pre gurmánov

Rakúsky Lebensgefühl zažijete najmä pri stole. Podávajú sa jedlá a nápoje, ktoré rozprávajú príbehy o Alpách, jazerách, lesoch i lúkach. Občerstvenie na salaši, tradičné jedlá v hostincoch alebo menu s niekoľkými hviezdičkami: regionálne produkty sa na tanieri menia na

Kulinárske špeciality: každý región má svoje poklady

Jedlá v Rakúsku: zažite a ochutnajte originály

Torty a sladké jedlá: krajina tisícich múčnikov

Stolovanie na unikátnych miestach: zážitky pre všetky zmysly

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