Großglocknerská vysokohorská cesta
Introduction
Großglocknerská vysokohorská cesta dlhá 48 kilometrov ponúka viac ako pôžitok z jazdy – je to „The Greatest Roadtrip“ cez rakúske Alpy. Zákrutu za zákrutou zavedie návštevníkov toto majstrovské dielo cestného staviteľstva až do výšky 2.571 metrov nad morom, kde takmer plynule prechádza do vysokohorskej krajiny Národného parku Vysoké Taury, najväčšej chránenej oblasti v strednej Európe.
Cestu charakterizuje nielen kulisa Álp. Großglocknerská vysokohorská cesta je zároveň zážitkom v prírode, cestou časom a priestorom na inovácie. Techniku a scenériu spája totiž do výnimočnej symbiózy a dovolenkárom poskytuje nielen výhľad, ale aj autentický pohľad na prírodu, históriu a budúcnosť alpského regiónu.
Majestátne vrcholky hôr, ľadovce, zelené údolia a lesy – to všetko sprevádza turistov na každej etape. To, čo robí jazdu po vysokohorskej ceste unikátnou, je súhra pohybu a zastavení: v bezprostrednej blízkosti trasy sa nachádzajú mnohé vyhliadky, informačné panely, 15 výstav a 12 zážitkových staníc. Náučné a panoramatické chodníky, ako aj rozsiahla sieť turistických chodníkov s útulnými reštauráciami a tradičnými chatami lákajú cestu vedome prerušiť a zažiť Alpy všetkými zmyslami.
Jedným z NAJ je vrch Edelweiß-Spitze prístupný iba zo slepej odbočky, odkiaľ sa otvára výhľad na panorámu s viac ako 30 trojtisícovkami a severné úbočie Großglocknera týčiaceho sa do výšky 3.798 metrov. V tuneli Hochtor prekonáva cesta hranicu medzi spolkovými krajinami Salzbursko a Korutánsko, čo je významný symbolický moment počas jazdy Alpami.
Najvyšším vrchom Rakúska Großglocknerom a ľadovcom Pasterze sa môžete kochať z úchvatnej vyhliadky cisára Františka Jozefa Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. V návštevníckom centre sa konajú rôzne výstavy, napríklad Ľadovec žije“ (nem. „Gletscher.Leben“), „Hora – vzostup žien“ (nem. „Berg, die – Frauen im Aufstieg“) alebo najvyššie položená výstava automobilov a motocyklov na svete. Najnovšie pribudla trvalá výstava "Sepp-Forcher - slová a hory" a "GROSSGLOCKNERKINO". Každý deň sa konajú bezplatné prehliadky národného parku s rangerom, ktoré vedú po okružnej panoramatickej ceste. Pri troche šťastia uvidíte vo voľnej prírode možno aj svište alebo kozorožce.
Großglocknerská vysokohorská cesta je jedna z najnavštevovanejších pamiatok v Alpách, od roku 2015 patrí pod pamiatkovú ochranu a v roku 2025 oslávila 90. narodeniny. Ako pulzujúce centrum alpských ciest ponúka aj v roku 2026 nové tematické lákadlá – výstavy, veľké športové udalosti, rodinné ponuky a oslavy výročí.
Návštevníkov určite poteší a inšpiruje 24-stranová brožúra „Najkrajšie cesty v rakúskych Alpách“ (nem. „Die schönsten Roadtrips durch die österreichischen Alpen“), ktorá stavia do popredia Großglocknerskú vysokohorskú cestu ako kráľovnú alpských ciest.
Tri dôvodyPrečo by sme mali navštíviť Großglocknerskú vysokohorskú cestu?
Vysokohorská cesta plná superlatívov: NAJkrajšie, NAJvyššie
Nikde inde nemôžu návštevníci toľko vidieť a zažiť „len tak po ceste“!
Zažite dychberúci výhľad
Na vyhliadke cisára Františka Jozefa Kaiser-Franz-Josefs-Höhe čaká návštevníkov neopakovateľný pohľad na ľadovec Pasterze i okolité končiare majestátnych trojtisícoviek.
Spoznajte vysokohorskú „veľkú päťku / HighFive“
Kozorožec, orol skalný, svišť, jasoň červenooký a čmeliak alpský - pätica zvierat, ktoré našli domov vo vysokohorských biotopoch pri Großglocknerskej vysokohorskej ceste.
Vyhliadky pri Großglocknerskej vysokohorskej ceste
Vyhliadka Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: zakončenie a vyvrcholenie vysokohorskej cesty
Vyhliadka cisára Františka Jozefa Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m) je zakončením a vyvrcholením Großglocknerskej vysokohorskej cesty. Návštevníci sa tu ocitnú vysoko nad Pasterze, najdlhším ľadovcom vo Východných Alpách, a celkom blízko Großglocknera. Vyhliadka je tiež východiskovým bodom pre turistické výlety, napríklad na pozorovateľňu. V návštevníckom centre na vyhliadke cisára Františka Jozefa môžete na ploche 1.500 m² obdivovať výstavy na témy príroda, hory a ľadovec.
Edelweiß-Spitze: najvyšší zjazdný vrch Rakúska
Po vydláždenej slepej odbočke z hlavnej cesty dosiahnete po šiestich ostrých zákrutách najvyšší bod Großglocknerskej vysokohorskej cesty: 2.571 metrov vysoký Edelweiß-Spitze, ktorý je najvyšším zjazdným vrchom v Rakúsku! Z 360 ° vyhliadkovej plošiny môže váš pohľad kĺzať po vyše 30 trojtisícovkách a uvidíte dokonca aj severnú stenu Großglocknera.
Úchvatná vyhliadka Fuscher Törl
Na vyhliadke Fuscher Törl vo výške 2.428 metrov sa pred vami otvorí fascinujúca panoráma tvorená okolitými vrchmi a údoliami. Toto miesto s bohatou históriou predstavuje míľnik v stavbe cesty a tunajší pomník pripomína priekopníkov tejto legendárnej vysokohorskej cesty. Fuscher Törl je perfektným miestom na krátku prestávku, kedy si plnými dúškami vychutnáte majestátny svet hôr.
Dobrodružstvá pre veľkých i malých objaviteľov!
Deti, deti, poďte sem – za zážitkami na Glockner!
Großglocknerská vysokohorská cesta rozžiari detské oči nielen vďaka nádhernej okolitej prírode, ale aj špeciálnym rodinným ponukám!
Pri stretnutí s „alpskou päťkou / HighFive“ – kozorožcom, orlom skalným, svišťom, čmeliakom alpským a jasoňom červenookým – spoznajú malí návštevníci zástupcov Národného parku Vysoké Taury. Tu hore je tá najlepšia príležitosť potykať si s prírodou: pozorovať svište, kochať sa motýľmi na rozkvitnutých lúkach a vidieť zblízka najdlhší rakúsky ľadovec – to všetko patrí k výletu, ktorý sa zapíše do pamäti.
Svet zážitkov pre deti na Großglocknerskej vysokohorskej ceste: citlivo upravené ihriská spájajú pohyb, prírodu a vedomosti s impozantnou horskou kulisou v pozadí. Pri múzeu Haus Alpine Naturschau môžete na zážitkovom svišťom ihrisku „Murmeltier“ liezť, šplhať sa a schovávať a hravou formou sa pritom dozvedieť viac o asi najobľúbenejšom obyvateľovi Álp. Pri dome „Piffkar“ láka deti čmelie ihrisko „Alpenhummel“: môžete tu žasnúť a vyskúšať si život tohto usilovného opeľovača alpskej flóry. Novinkou je zážitkový svet „Apollofalter“, kde sa všetko točí okolo vzácneho alpského motýľa jasoňa červenookého a jeho vzácnych biotopov.
Pri Hochtore: leto, slnko, guľovačka...
Vysoko hore pri Hochtore (2.504 m) leží sneh i v lete. Teda aspoň toľko, že aj v júli a auguste sa môžete guľovať alebo sa kúsok skĺznuť dolu svahom. No nie je to supernápad?
Tipy na turistiku pri Großglocknerskej vysokohorskej cesteObjavte turistické chodníky a zažite krásy Álp celkom podľa seba! Na Großglocknerskej vysokohorskej ceste platí motto: Je len na vás, ako ďaleko zájdete!
Tajný tip:
Bosorkina kuchyňa a Bosorkin zub – čarodejná medzizastávka
Hneď vedľa zákruty č. 9 na Großglocknerskej vysokohorskej ceste čnie k oblohe impozantný kamenný monolit. Nakláňa sa tak veľmi, až by si človek pomyslel, že musí každú chvíľu spadnúť, no on je už tisícročia v rovnakej polohe. Tento šikmý hrot pripomína svojím tvarom krivý zub v ústach bosorky, podľa čoho dostal aj svoje meno „Hexenzahn“ – Bosorkin zub. Keď sa zastavíte na parkovisku poniže tohto útvaru, objavíte nielen Bosorkin zub, ale aj ďalšie skamenené postavy v tzv. Bosorkinej kuchyni (nem. „Hexenküche“): od žaby cez krokodíla až po veľkého slona či korytnačku. Mnohým návštevníkom pripomínajú vetrom ošľahané skaly tváre bosoriek. A z našu načas možno zo skalných štrbín začuť tichý chichot…
Aktivity do každého počasia: výstavy a spol.Nezáleží na tom, či pri výlete na Großglocknerskú vysokohorskú cestu svieti slnko alebo prší – nové zážitky a objavy tu na vás čakajú za každého počasia.
Najvyššie položená výstava áut na svete
História mobility vo výške 2.369 metrov: Najvyššie položená výstava automobilov a motocyklov zachytáva dejiny mobility od úplných začiatkov s patentovaným Benzovým vozidlom (1886) po aktuálny vývoj techniky. Vybrané historické vozidlá i súčasné modely sú dôkazom, ako pokrok ovplyvňovali majstrovstvo inžinierov a inovácie založené na konzekventnom myslení vopred. Okrem toho sa môžete tešiť aj na 140. jubileum značky Mercedes-Benz a 80 rokov značky Vespa, ktoré skvelo zachytávajú dizajn, ducha doby a vývoj mobility naprieč generáciami.
Výstava „Stavba cesty"
Na okraji Fuscher Lacke sa nachádza zachovaný originál cestárskeho domčeka s trvalou expozíciou „Stavba cesty“ (nem. „Bau der Straße“). Pomocou pohyblivých digitalizovaných obrazov s vysokým rozlíšením, ktoré verejnosť ešte predtým nevidela, ako aj prostredníctvom interaktívnych inštalácií a mnohých originálnych predmetov vykresľuje výstava históriu vzniku vysokohorskej cesty a vzdáva hold všetkým ľuďom, ktorí zodpovedali za jej výstavbu. Určite si nenechajte ujsť film „Sila vízie“ (nem. „Kraft einer Vision“), ktorý získal mnoho ocenení.
170 rokov cisárskej návštevy
„Vrcholové stretnutie Ich Veličenstiev“: Na vyhliadke Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sa v roku 2026 otvorí nová výstava pri príležitosti 170. výročia návštevy cisára Františka Jozefa na Großglockneri. Dňa 7. septembra 1856 vystúpil mladý cisársky pár na Großglockner, no nie pre zábavu, ale v rámci náročnej vládnej cesty. Historické grafiky, správy očitých svedkov a moderné inštalácie rozprávajú o návšteve bez príkras a ponúkajú pohľad do zákulisia, na ťažkosti po ceste i ľudskú stránku moci a povinností.
Najvyššie položená výstava áut na svete
História mobility vo výške 2.369 metrov: Najvyššie položená výstava automobilov a motocyklov zachytáva dejiny mobility od úplných začiatkov s patentovaným Benzovým vozidlom (1886) po aktuálny vývoj techniky. Vybrané historické vozidlá i súčasné modely sú dôkazom, ako pokrok ovplyvňovali majstrovstvo inžinierov a inovácie založené na konzekventnom myslení vopred. Okrem toho sa môžete tešiť aj na 140. jubileum značky Mercedes-Benz a 80 rokov značky Vespa, ktoré skvelo zachytávajú dizajn, ducha doby a vývoj mobility naprieč generáciami.
Výstava „Stavba cesty"
Na okraji Fuscher Lacke sa nachádza zachovaný originál cestárskeho domčeka s trvalou expozíciou „Stavba cesty“ (nem. „Bau der Straße“). Pomocou pohyblivých digitalizovaných obrazov s vysokým rozlíšením, ktoré verejnosť ešte predtým nevidela, ako aj prostredníctvom interaktívnych inštalácií a mnohých originálnych predmetov vykresľuje výstava históriu vzniku vysokohorskej cesty a vzdáva hold všetkým ľuďom, ktorí zodpovedali za jej výstavbu. Určite si nenechajte ujsť film „Sila vízie“ (nem. „Kraft einer Vision“), ktorý získal mnoho ocenení.
170 rokov cisárskej návštevy
„Vrcholové stretnutie Ich Veličenstiev“: Na vyhliadke Kaiser-Franz-Josefs-Höhe sa v roku 2026 otvorí nová výstava pri príležitosti 170. výročia návštevy cisára Františka Jozefa na Großglockneri. Dňa 7. septembra 1856 vystúpil mladý cisársky pár na Großglockner, no nie pre zábavu, ale v rámci náročnej vládnej cesty. Historické grafiky, správy očitých svedkov a moderné inštalácie rozprávajú o návšteve bez príkras a ponúkajú pohľad do zákulisia, na ťažkosti po ceste i ľudskú stránku moci a povinností.
Kulinárske odporúčania
Pri Großglocknerskej vysokohorskej ceste vás čaká rôznorodá kulinárska ponuka - od tradičnej domácej stravy po gastronómiu na najvyššej úrovni
V obchodoch popri trase nájdete široký výber suvenírov a regionálnych výrobkov, ktoré si môžete kúpiť domov ako milú spomienku. Od kníh cez oblečenie po plyšové zvieratá tu nájdete vhodný darček na každú príležitosť.
Tip: reštaurácia Schöneck na Großglockneri je tajným tipom pre gurmánov na Großglocknerskej vysokohorskej ceste. Preslávili ju regionálne špeciality, ako sú tradičné korutánske plnené taštičky Kärntner Kasnudeln, ale aj výnimočný domáci chlieb, ktorý sa pripravuje podľa starého receptu a dodá výnimočnú chuť každému jedlu. Útulná atmosféra a terasa s úchvatným výhľadom na Alpy robia z reštaurácie Schöneck nezabudnuteľný zážitok pre všetkých pôžitkárov.
Výstava „Posvätné miesto a priesmyk Hochtor: cesta tisícroči
V rámci tejto výstavy sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavého o histórii tohto prastarého priesmyku. Mnohé vykopávky odhalili sošky, ako aj keltské a rímske mince, ktoré svedčia o posvätnom charaktere tohto miesta. Nálezy zbraní, ozdobných spôn, zlatokopeckých nástrojov a stredovekých textílií, ako aj zvyšky zlatokopa z 18. storočia dokazujú mimoriadny význam tohto severo-južného spojenia ako trasy pre kupcov, zlatokopov a obchodníkov s otrokmi, ktorí zásobovali galéry v Benátkach otrokmi zo severu.
Výstava „Hora (podstatné meno, ženský rod) – vzostup žien“
O dlhej ceste alpinistiek za uznaním rozpráva výstava „Hora – ženský rod“ (nem. „Berg, die“) v návštevníckom centre vyhliadky Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Výstava zábavnou formou ozrejmuje vynikajúce výkony horolezkýň, venuje sa histórii prvého ženského výstupu na Großglockner a búra mýty. V rámci interaktívneho kvízu si môžu hostia preveriť svoje vlastné predsudky a zistiť, koľko toho v skutočnosti vedia o ženách a mužoch.
„Ľadovec žije“ – život vo večnom ľade
Povedali by ste, že ľadovec žije? Že je domovom chvostoskoka ľadovcového veľkého iba niekoľko milimetrov? V rámci výstavy „Ľadovec žije“ (nem. „Gletscher.Leben“) v návštevníckom centre vyhliadky Kaiser-Franz-Josefs-Höhe môžete toto miniatúrne zvieratko nechať digitálne preskakovať obrovské prekážky a interaktívne porovnávať zmenu ľadovej vrstvy ľadovca Pasterze s monumentálnymi stavbami. Vďaka interaktívnym staniciam a videám lepšie pochopíte a zažijete biotop ľadovca, ako aj jeho vplyv na prírodu i ľudí.
Výstava „Posvätné miesto a priesmyk Hochtor: cesta tisícroči
V rámci tejto výstavy sa návštevníci dozvedia veľa zaujímavého o histórii tohto prastarého priesmyku. Mnohé vykopávky odhalili sošky, ako aj keltské a rímske mince, ktoré svedčia o posvätnom charaktere tohto miesta. Nálezy zbraní, ozdobných spôn, zlatokopeckých nástrojov a stredovekých textílií, ako aj zvyšky zlatokopa z 18. storočia dokazujú mimoriadny význam tohto severo-južného spojenia ako trasy pre kupcov, zlatokopov a obchodníkov s otrokmi, ktorí zásobovali galéry v Benátkach otrokmi zo severu.
Výstava „Hora (podstatné meno, ženský rod) – vzostup žien“
O dlhej ceste alpinistiek za uznaním rozpráva výstava „Hora – ženský rod“ (nem. „Berg, die“) v návštevníckom centre vyhliadky Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Výstava zábavnou formou ozrejmuje vynikajúce výkony horolezkýň, venuje sa histórii prvého ženského výstupu na Großglockner a búra mýty. V rámci interaktívneho kvízu si môžu hostia preveriť svoje vlastné predsudky a zistiť, koľko toho v skutočnosti vedia o ženách a mužoch.
„Ľadovec žije“ – život vo večnom ľade
Povedali by ste, že ľadovec žije? Že je domovom chvostoskoka ľadovcového veľkého iba niekoľko milimetrov? V rámci výstavy „Ľadovec žije“ (nem. „Gletscher.Leben“) v návštevníckom centre vyhliadky Kaiser-Franz-Josefs-Höhe môžete toto miniatúrne zvieratko nechať digitálne preskakovať obrovské prekážky a interaktívne porovnávať zmenu ľadovej vrstvy ľadovca Pasterze s monumentálnymi stavbami. Vďaka interaktívnym staniciam a videám lepšie pochopíte a zažijete biotop ľadovca, ako aj jeho vplyv na prírodu i ľudí.
Naša zelená vízia: s elektrickou energiu za zážitkami na Großglockneri
Spoločnosť Großglockner Hochalpenstraßen AG má vedúce postavenie vo výstavbe elektrickej dobíjacej infraštruktúry v okolí najkrajšej panoramatickej cesty v Rakúsku. Už niekoľko rokov masívne podporuje e-mobilitu ako perspektívny a udržateľný spôsob dopravy na vysokohorských turistických cestách v chránených oblastiach. Popri Großglocknerskej vysokohorskej ceste bolo zriadených viacero dobíjacích staníc, ktoré zodpovedajú najmodernejším technickým parametrom.
Großglocknerská zážitková túra pre elektroautá v Národnom parku Vysoké Taury
Großglocknerská zážitková túra pre elektroautá je prvá túra v Rakúsku svojho druhu. Jej okruh dlhý celkovo 230 km vedie cez najkrajšie zákutia rakúskej prírody v Národnom parku Vysoké Taury v Salzbursku, Východnom Tirolsku a Korutánsku a po najkrajšej alpskej panoramatickej ceste, Großglocknerskej vysokohorskej ceste. Hustá sieť dobíjacích staníc popri celej trase je zárukou unikátneho zážitku z bezpečnej a ekologickej jazdy. Jedným z „NAJ“ túry je množstvo miest zvolených najmä na základe aspektov trvalej udržateľnosti, ochrany prírody a regionálnosti, kde sa môžete zastaviť, oddýchnuť si a samozrejme si pochutnať na nejednej špecialite. Großglocknerská zážitková túra pre elektroautá je skrátka „zelená“ v každom ohľade!
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
Telefón: +43 662 873673-0