Mountain Resort Feuerberg
Wellness raj v rakúskych horách
Introduction
Mountain Resort Feuerberg sa nachádza v nadmorskej výške 1.769 m, vysoko nad korutánskymi údoliami a jazerami. Tento korutánsky vodný svet v horách vás ohromí jazerom, 11 bazénmi, 11 saunami a 16 relaxačnými zónami na ploche 4.500 m².
Tu, kde sa nebo dotýka zeme, nájde každý svoju oázu pokoja – pri jemných melódiách v koncertnej saune, v ocenenom infinity pool s panoramatickým výhľadom či v niektorej zo 16 relaxačných zón vo wellness svete s rozlohou 4.500m2.
Nechýbajú, samozrejme, blahodarné procedúry vo wellness centre MEIN SEIN a sofistikovaná regionálna kuchyňa s vysokokvalitnými produktmi z viac ako 100 malých fariem, ktoré sú poctivé, regionálne a autentické. Tak vznikajú pôžitky na všetkých úrovniach.
Leto v Mountain Resort Feuerberg
Rodiny u nás strávia nezabudnuteľné chvíle v zážitkovom parku, na prírodných ihriskách, v detskom klube či vlastnom rodinnom spa. Tí, čo hľadajú pokoj, si užijú 147 km turistických chodníkov s výhľadom na Korutánsko a nájdu novú inšpiráciu v rámci nášho programu „Spirit am Berg“ so saunovými nálevmi, liečivými zvukmi, jogou a pod. Cyklisti určite preskúmajú hory a jazerá okolo Feuerbergu na horských alebo elektrických bicykloch. V zime čaká na dospelých i deti priamo pred rezortom zábava na lyžiach s priamym prístupom na zjazdovku, lyžiarska škola, požičovňa lyží, zimné turistické chodníky, sánkarská i tubingová dráha. Tu sa stretávajú, smejú a žasnú všetky generácie.
Miesto, kde každý môže iba BYŤ.
Letný program v Mountain Resort Feuerberg
Dokonalá panoráma...
...v nadmorskej výške 1.769 metrov. Šíry výhľad vás bude fascinovať každý jeden deň nanovo a prinesie vám pocit slobody.
Objavte prírodu
147 km turistických chodníkov priamo predo dvermi prebúdza chuť na pohyb. Súčasťou sú Dychový chodník, Chodník filozofov, zážitkový park a energetické miesta v horách.
Pôžitky pre všetky zmyslyNechajte sa inšpirovať: joga, meditácie, ZEN lukostreľba a ďalšie aktivity v rámci programu „Spirit am Berg/Duch hôr“ prepožičajú krídla vašej duši i telu. | Vo wellness centre MEIN SEIN stačí iba byť. | Neprekonateľný pôžitok: regionálna strava bohatá na živiny.
Feuerberg Mountain Resort
Gerlitzenstraße 87
9551 Bodensdorf
Telefón: +43 4248 2880