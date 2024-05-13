Person diving headfirst into an infinity pool with views of a lake and mountain range in the background.
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Mountain Resort Feuerberg
Wellness raj v rakúskych horách

Wellness a prírodný hotel s horskými zrubmi uprostred turistickej a lyžiarskej oblasti Gerlitzen Alpe s výhľadom na jazerá, údolia a hory.

Mountain Resort Feuerberg sa nachádza v nadmorskej výške 1.769 m, vysoko nad korutánskymi údoliami a jazerami. Tento korutánsky vodný svet v horách vás ohromí jazerom, 11 bazénmi, 11 saunami a 16 relaxačnými zónami na ploche 4.500 m².

Tu, kde sa nebo dotýka zeme, nájde každý svoju oázu pokoja – pri jemných melódiách v koncertnej saune, v ocenenom infinity pool s panoramatickým výhľadom či v niektorej zo 16 relaxačných zón vo wellness svete s rozlohou 4.500m2.

Nechýbajú, samozrejme, blahodarné procedúry vo wellness centre MEIN SEIN a sofistikovaná regionálna kuchyňa s vysokokvalitnými produktmi z viac ako 100 malých fariem, ktoré sú poctivé, regionálne a autentické. Tak vznikajú pôžitky na všetkých úrovniach.

Čísla a fakty
Bazény:11
Sauny:11
Relaxačné zóny:16
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Pohyb, voda zážitky

Leto v Mountain Resort Feuerberg

Rodiny u nás strávia nezabudnuteľné chvíle v zážitkovom parku, na prírodných ihriskách, v detskom klube či vlastnom rodinnom spa. Tí, čo hľadajú pokoj, si užijú 147 km turistických chodníkov s výhľadom na Korutánsko a nájdu novú inšpiráciu v rámci nášho programu „Spirit am Berg“ so saunovými nálevmi, liečivými zvukmi, jogou a pod. Cyklisti určite preskúmajú hory a jazerá okolo Feuerbergu na horských alebo elektrických bicykloch. V zime čaká na dospelých i deti priamo pred rezortom zábava na lyžiach s priamym prístupom na zjazdovku, lyžiarska škola, požičovňa lyží, zimné turistické chodníky, sánkarská i tubingová dráha. Tu sa stretávajú, smejú a žasnú všetky generácie.

Miesto, kde každý môže iba BYŤ.

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Letný program v Mountain Resort Feuerberg

Dokonalá panoráma...

...v nadmorskej výške 1.769 metrov. Šíry výhľad vás bude fascinovať každý jeden deň nanovo a prinesie vám pocit slobody.

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Objavte prírodu

147 km turistických chodníkov priamo predo dvermi prebúdza chuť na pohyb. Súčasťou sú Dychový chodník, Chodník filozofov, zážitkový park a energetické miesta v horách.

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Hry a zábava

V exteriéri nájdete rôzne atrakcie, napríklad jazdu na poníkoch, Les elfov, prírodné ihriská, motorický park a trampolínu.

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Pôžitky pre všetky zmysly

Nechajte sa inšpirovať: joga, meditácie, ZEN lukostreľba a ďalšie aktivity v rámci programu „Spirit am Berg/Duch hôr“ prepožičajú krídla vašej duši i telu. | Vo wellness centre MEIN SEIN stačí iba byť. | Neprekonateľný pôžitok: regionálna strava bohatá na živiny.

Spa a wellness

Wellness program

Jedlá a nápoje

Inšpirácia

Kontakt: Mountain Resort Feuerberg

Feuerberg Mountain Resort

Gerlitzenstraße 87

9551 Bodensdorf

Telefón: +43 4248 2880

kontakt@feuerberg.at
www.feuerberg.at
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