VILA VITA Pannonia****s -
Prírodný rezort v lokalite Seewinkel
Introduction
Doprajte si oddych, zhlboka dýchajte a nechajte na seba pôsobiť prírodu. Váš nezabudnuteľný zážitok začína vo VILA VITA Pannonia - mieste, kde sa spája príroda a srdečná pohostinnosť, dokonalé spomalenie a luxus v súlade s ekológiou.
Staňte sa súčasťou nedotknutej krásnej prírody a zažite dni plné oddychu mimo všedného ruchu. Prírodný rezort v srdci malebnej scenérie lokality Seewinkel v Burgenlande ponúka dokonalú oázu oddychu a dobrodružstiev v zmysle ekologického turizmu.
VILA VITA Pannonia kladie dôraz na spätosť s prírodou, ekológiu a celkový dobrý pocit. Prírodný rezort bol postavený s ohľadom na životné prostredie, takže prírodu si tu môžete vychutnávať v jej čírej podobe – napríklad na prechádzke lesom, pri stand-up-paddlingu na jagavej hladine jazera alebo pri pozorovaní fascinujúcej fauny.
Na výber je veľké množstvo možností ubytovania: od komfortných apartmánov a elegantných rezidencií pri jazere po bungalovy a suity Pannonia. Viac ako 200 ha ponúka štýlové ubytovanie, ktoré sa harmonicky spája s okolím. V každom type ubytovania nájdete prírodné materiály a moderný komfort, ktoré urobia váš pobyt ešte príjemnejším.
Oáza pokojaVaša oáza pokoja v srdci nedotknutej prírody. Zažite dokonalú rovnováhu oddychu a dobrodružstiev. Na viac ako 200 ha nájdete štýlové ubytovanie, ktoré sa harmonicky spája s okolím.
Zažite krásnu prírodu
Bez ohľadu na to, či si chcete užívať pokoj v prírode, alebo dovolenkovať aktívne – náš rezort si pre vás pripravil pestrú ponuku:
Športový a aktívny program
Turistické chodníky a cyklocesty v krásnej krajine
Wellness a saunový svet
Regionálna i medzinárodná kuchyňa s čerstvými prísadami
Ekológia a zodpovednosť
Program pre deti a rodiny
Discovery Package
Užite si nezabudnuteľný spa víkend a načerpajte novú životnú energiu a vitalitu. Náš wellness rezort v Burgenlande vás bude rozmaznávať blahodarnými procedúrami, pozornou a láskavou starostlivosťou, wellness a spa zónou s príjemným dizajnom, ako aj kulinárskymi špecialitami, ktoré sú kráľovským zakončením našej ponuky.
Balík obsahuje:
2 prenocovania v komfortnej suite alebo bungalove s výdatnými raňajkami a polpenziou
1 x nápoj na privítanie
50,00 € poukážka na procedúru v beauty salóne
1 masáž s aromatickým olejom (25 min)
1 svetelná terapia (20 min, zóna Karawanserei)
Panónske extra:
Bezplatné používanie wellness a saunového sveta (napr. drevenej sauny pri prírodnom jazierku na kúpanie, vnútorných a vonkajších bazénov, fitness štúdia s prístrojmi TechnoGym, sauny v trstinovej chatke,...), bicykel a kúpací plášť VILA VITA po dobu pobytu.
Kulinárske umenie vo VILA VITA Pannonia
Pôžitky s výhľadom – kulinárske umenie vo VILA VITA Pannonia
Doprajte si čas úplne sa ponoriť do kulinárskych zážitkov: gurmánska reštaurácia „die Möwe“ s prekrásnou jazernou terasou ocenená troma vidličkami Falstaff patrí k absolútnym NAJ.
Bufetová reštaurácia VITAVESTA láka na vyberané lahôdky i typické rakúske špeciality. Najlepší výhľad sa vám naskytne z panoramatickej lounge vo výške 25 m. Perfektnú atmosféru na družné posedenia ponúkajú bar Piano, wellness bistro a rustikálna reštaurácia s mladým vínom CSARDA.
WellnessNechajte všedné dni ďaleko za sebou a vstúpte do sveta pokoja a oddychu. V srdci nádhernej prírody vás čaká dokonalý relax: exkluzívny wellness a saunový svet, masáže a spa procedúry, ktoré vám dodajú energiu.
VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel
Storchengasse 1
7152 Pamhagen
Telefón: +43 2175 2180-0