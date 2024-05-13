Two women sitting on a wooden dock by a calm lake, holiday cottages backlit in the background.
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VILA VITA Pannonia****s -
Prírodný rezort v lokalite Seewinkel

Objavovať. Oddychovať. Ponoriť sa.

Doprajte si oddych, zhlboka dýchajte a nechajte na seba pôsobiť prírodu. Váš nezabudnuteľný zážitok začína vo VILA VITA Pannonia - mieste, kde sa spája príroda a srdečná pohostinnosť, dokonalé spomalenie a luxus v súlade s ekológiou.

Staňte sa súčasťou nedotknutej krásnej prírody a zažite dni plné oddychu mimo všedného ruchu. Prírodný rezort v srdci malebnej scenérie lokality Seewinkel v Burgenlande ponúka dokonalú oázu oddychu a dobrodružstiev v zmysle ekologického turizmu.

VILA VITA Pannonia kladie dôraz na spätosť s prírodou, ekológiu a celkový dobrý pocit. Prírodný rezort bol postavený s ohľadom na životné prostredie, takže prírodu si tu môžete vychutnávať v jej čírej podobe – napríklad na prechádzke lesom, pri stand-up-paddlingu na jagavej hladine jazera alebo pri pozorovaní fascinujúcej fauny.

Na výber je veľké množstvo možností ubytovania: od komfortných apartmánov a elegantných rezidencií pri jazere po bungalovy a suity Pannonia. Viac ako 200 ha ponúka štýlové ubytovanie, ktoré sa harmonicky spája s okolím. V každom type ubytovania nájdete prírodné materiály a moderný komfort, ktoré urobia váš pobyt ešte príjemnejším.

Balíky a rezervácia:
Discovery Package
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Oáza pokoja

Vaša oáza pokoja v srdci nedotknutej prírody. Zažite dokonalú rovnováhu oddychu a dobrodružstiev. Na viac ako 200 ha nájdete štýlové ubytovanie, ktoré sa harmonicky spája s okolím.

Rodinná dovolenka

Wellness

Gastronómia a reštaurácie

Šport a voľný čas

Aktivity

Zažite krásnu prírodu

Bez ohľadu na to, či si chcete užívať pokoj v prírode, alebo dovolenkovať aktívne – náš rezort si pre vás pripravil pestrú ponuku:

  • Športový a aktívny program

  • Turistické chodníky a cyklocesty v krásnej krajine

  • Wellness a saunový svet

  • Regionálna i medzinárodná kuchyňa s čerstvými prísadami

  • Ekológia a zodpovednosť

  • Program pre deti a rodiny

Ďalšie informácie
Balík

Discovery Package

Užite si nezabudnuteľný spa víkend a načerpajte novú životnú energiu a vitalitu. Náš wellness rezort v Burgenlande vás bude rozmaznávať blahodarnými procedúrami, pozornou a láskavou starostlivosťou, wellness a spa zónou s príjemným dizajnom, ako aj kulinárskymi špecialitami, ktoré sú kráľovským zakončením našej ponuky.

Balík obsahuje:

  • 2 prenocovania v komfortnej suite alebo bungalove s výdatnými raňajkami a polpenziou

  • 1 x nápoj na privítanie

  • 50,00 € poukážka na procedúru v beauty salóne

  • 1 masáž s aromatickým olejom (25 min)

  • 1 svetelná terapia (20 min, zóna Karawanserei)

Panónske extra:

Bezplatné používanie wellness a saunového sveta (napr. drevenej sauny pri prírodnom jazierku na kúpanie, vnútorných a vonkajších bazénov, fitness štúdia s prístrojmi TechnoGym, sauny v trstinovej chatke,...), bicykel a kúpací plášť VILA VITA po dobu pobytu.

od € 427 na osobu
Pôžitky s výhľadom

Kulinárske umenie vo VILA VITA Pannonia

Pôžitky s výhľadom – kulinárske umenie vo VILA VITA Pannonia

Doprajte si čas úplne sa ponoriť do kulinárskych zážitkov: gurmánska reštaurácia „die Möwe“ s prekrásnou jazernou terasou ocenená troma vidličkami Falstaff patrí k absolútnym NAJ.

Bufetová reštaurácia VITAVESTA láka na vyberané lahôdky i typické rakúske špeciality. Najlepší výhľad sa vám naskytne z panoramatickej lounge vo výške 25 m. Perfektnú atmosféru na družné posedenia ponúkajú bar Piano, wellness bistro a rustikálna reštaurácia s mladým vínom CSARDA.

Ďalšie informácie

Wellness

Nechajte všedné dni ďaleko za sebou a vstúpte do sveta pokoja a oddychu. V srdci nádhernej prírody vás čaká dokonalý relax: exkluzívny wellness a saunový svet, masáže a spa procedúry, ktoré vám dodajú energiu.
PerfektnáDovolenka
Dobrodružstvá, zábava a hry pre celú rodinu Vo VILA VITA Pannonia zažijú rodiny s deťmi nezabudnuteľné dobrodružstvá. Napínavé bojovky vonku, vzrušujúce objaviteľské túry alebo stretnutia so zvieratami – príroda sa tu stáva jedným veľkým ihriskom. Zábava relax zaručené.
Kontakt:

VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

Storchengasse 1

7152 Pamhagen

Telefón: +43 2175 2180-0

info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at
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