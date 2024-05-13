Mountain biker launches off a ramp on a bike park trail, green mountain landscape in the background.
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Trojuholník bike parkov vo Viedenských Alpách
Tri miesta, jedna destinácia, všetky stupne obťažnosti

Horská cyklistika vo Viedenských Alpách si vás získa svojou rozmanitosťou. Užite sú súhru pohybu na bicykli v horskom teréne, panorámu a flow.

Tri regióny splývajú v spoločnom rytme, ktorý udávajú zákruty, výškové metre, výhľad a rýchlosť. Trojuholník bike parkov vo Viedenských Alpách v Dolnom Rakúsku je symbolom horskej cyklistiky v miernom vysokohorskom teréne, ktorý spája profesionálne traily s výhľadom a kde každý zjazd prináša nový zážitok z pohybu.

Bikepark Semmering si vás získa 18 km trailov všetkých stupňov náročnosti - od rodinných zjazdov pre začiatočníkov po profesionálny downhill - a je vzdialený iba hodinu cesty z Viedne alebo Grazu.

Alpine Bikepark Schneeberg ponúka od roku 2026 asi 12 km trailov a lines vo vysokohorskom prostredí, kde nechýbajú flow line, úseky pre freeride a Riders Playground s airbag jumpom.

Wexl Trails spájajú mini bike park, prírodné traily a jumpline do jedného rozmanitého trailového parku v regióne Wechselland, ktorý nadchne horských cyklistov i fanúšikov e-bicyklov na všetkých úrovniach. K dispozícii je 30 km v trailparku a viac ako 10 km panoramatických trailov.

Mimo trailov spestria váš deň chaty, horské reštaurácie a výhľad na okolitý svet hôr. Jednotlivé jazdy sa tak spoja do dokonalej cyklodovolenky so zážitkami v prírode, ľuďmi s rovnakou krvnou skupinou a pocitom, že ste tu na správnom mieste. 

Detaily o trase
Traily v bike parku:asi 60 km
Panoramatické traily:vyše 100 km
Úrovne trailov:od flow trailov po technické úseky a skoky
Infraštruktúra:vleky, cvičné areály, tréningové zóny
Služby:chaty, horské reštaurácie, rekreačné aktivity, komunita MTB
Plánovanie trasy
od € 423,– 

Odporúčame vám nasledovnú ponuku

Päť dní cyklodovolenky vo Viedenských Alpách v znamení rôznorodosti a rytmu: tri bike parky, tri charaktery. Každý deň na trailoch Schneebergu, Semmeringu a areálu Wexl Trails je zárukou flow, techniky a panorámy v nespočetných obmenách.

Štyri prenocovania vrátane raňajok v niektorom z neďalekých ubytovacích zariadení spájajú intenzívne dni na bicykli s komfortom a alpským životným pocitom na dovolenke.

MTB dovolenka vo Viedenských Alpách

Najkrajšie dojmy z regiónu

 Najlepšie ubytovanie

Hotel Schneeberghof in Puchberg am Schneeberg

Skvelé ubytovanie pre cyklistov s požičovňou horských (e-)bicyklov, miestnosťou na bicykle a wellness – vďaka polohe pri vlakovej stanici ideálne na dovolenku bez auta.

Hotel Schneeberghof

Ofnerhof in St. Corona am Wechsel

Hotel blízko areálu Wexl Trails spája cyklistickú infraštruktúru s rodinnou atmosférou na bio-farme – a láskyplnou starostlivosťou hostiteľov.

Ofnerhof

PayerbacherHof, Payerbach

Hotel kategórie superior s 3 hviezdičkami ponúka spa, priame napojenie na trasu Schwarzatal a dva MTB okruhy – pohodlne dostupný vlakom z Viedne.

PayerbacherHof

Sporthotel am Semmering

Tradičný horský hotel priamo na vrchu Hirschenkogel s pohodlnými izbami a regionálnou kuchyňou môže byť aj vašou základňou pre športové aktivity.

Sporthotel am Semmering

NAJ pri trase

Vysoko do hôr so železnicou Schneebergbahn

Od roku 1897 vozí hostí na najvyšší vrch Dolného Rakúska Schneeberg zubačková železnica "Salamander". Do výšky 1.800 metrov nad morom vás dopraví o 40 minút a vy si už potom môžete užívať krásny rozhľad, alpský pokoj a turistické chodníky.

Schneebergbahn

Cyklistické podujatia

Otvorenie Alpen Bikepark Schneeberg

15. 5. 2026
Puchberg am Schneeberg

Alpen Bikepark Schneeberg s asi 12 km trailov a lines otvára svoje brány a ponúka flow line pre začiatočníkov, akčný single trail, freeride trail či riders playground.

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iXS Downhill Cup 2026, Semmering

19. 6. 2026 – 21. 6. 2026
Semmering

iXS Downhill Cup 2026 prináša do Bikeparku Semmering atmosféru medzinárodných pretekov. Vrch je úchvatnou kulisou pre špičkových jazdcov bojujúcich o sekundy v downhille.

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auner Austrian Gravity Series 2026, Semmering

5. 9. 2026
Semmering

Bikepark Semmering je javiskom súťaže Austrian Gravity Series plnej štýlovej jazdy, skokov a komunity, kde sa všetko točí iba okolo flow, trikov a spoločnej jazdy.

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