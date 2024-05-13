Gravel Carinthia
Ukryté traily, stratené miesta a skutočné dobrodružstvá na štrku
Introduction
v Korutánsku znamená rozlúčiť sa s asfaltom a vydať sa v ústrety dobrodružstvám. Gravel Carinthia vedie po štrkových a lesných cestách i zabudnutých chodníkoch k dávno strateným miestam na juhu Rakúska. Trasy zahŕňajú mierne gravel cesty pri jazerách i riekach, ako aj náročné stúpania do hôr, na salaše a odľahlé náhorné roviny.
Každá túra vám prezradí zaujímavosti o mýtoch, baníctve, hraniciach a kultúre – a každý cyklovýlet sa tak stane viac ako len zdolanými kilometrami. Pre gravel cyklistov, ktorí zbierajú zážitky, nie rekordy.
Najkrajšie dojmy z regiónu
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Najlepšie ubytovanie
Landhotel Lindenhof, Feld am See
Základný tábor pre gravel cyklistov v pohorí Nockberge so servisom a slow food gastronómiou.
Kláštor St. Georgen, Längsee
Pokoj kláštora a moderná pohostinnosť vo viac ako 1.000-ročnom kláštornom komplexe so záhradou – ideálne na cyklistiku v centrálnom Korutánsku.
Hotel & Spa Sonne, Klopeiner See
Priamo pri jazere Klopeiner See: cyklohotel s plážovým kúpaliskom, veľkým mólom, jazernou panorámou, wellness, skvelou kuchyňou a srdečnými hostiteľmi.