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Gravel Carinthia
Ukryté traily, stratené miesta a skutočné dobrodružstvá na štrku

Gravel Carinthia robí z Korutánska ideálnu gravel destináciu pre objaviteľov: štrkové cesty a lesné chodníky vedú k jazerám, na horské lúky a miesta s bohatou históriou.

v Korutánsku znamená rozlúčiť sa s asfaltom a vydať sa v ústrety dobrodružstvám. Gravel Carinthia vedie po štrkových a lesných cestách i zabudnutých chodníkoch k dávno strateným miestam na juhu Rakúska. Trasy zahŕňajú mierne gravel cesty pri jazerách i riekach, ako aj náročné stúpania do hôr, na salaše a odľahlé náhorné roviny.

Každá túra vám prezradí zaujímavosti o mýtoch, baníctve, hraniciach a kultúre – a každý cyklovýlet sa tak stane viac ako len zdolanými kilometrami. Pre gravel cyklistov, ktorí zbierajú zážitky, nie rekordy.

Detaily o trase
Regióny:7
Počet trás:24
Celková dĺžka: 1.800 km
Podiel štrku na trasu:minimálne 40 %
Ponuka gravel cyklistiky:v celom Korutánsku
Plánovanie trasy

Najkrajšie dojmy z regiónu

Objavte gravel ponuku v regiónoch celého Korutánska

Mapy a trasy

Najlepšie ubytovanie

Landhotel Lindenhof, Feld am See

Základný tábor pre gravel cyklistov v pohorí Nockberge so servisom a slow food gastronómiou.

Landhotel Lindenhof

Kláštor St. Georgen, Längsee

Pokoj kláštora a moderná pohostinnosť vo viac ako 1.000-ročnom kláštornom komplexe so záhradou – ideálne na cyklistiku v centrálnom Korutánsku.

Kláštor St. Georgen

Hotel & Spa Sonne, Klopeiner See

Priamo pri jazere Klopeiner See: cyklohotel s plážovým kúpaliskom, veľkým mólom, jazernou panorámou, wellness, skvelou kuchyňou a srdečnými hostiteľmi.

Hotel & Spa Sonne

Hotel Voco Villach

Hotel Voco neďaleko centra je skvelým štartom na cyklotúry na cestnom a gravel bicykli i za pôžitkami. Tip: Drávska cyklocesta vedie priamo popred terasu.

Hotel Voco Villach

 Zaujímavosti na trase

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