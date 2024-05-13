Iron Curtain Trail
Po stopách Železnej opony
Introduction
Iron Curtain Trail – nazývaná aj EuroVelo 13 – je symbolom pôžitku z jazdy na bicykli naprieč hranicami a porozpráva vám príbeh o dejinách pohraničných oblastí. Jej trasa vedie cez región Waldviertel pri vinohradoch v severovýchodnom Rakúsku, ďalej popri Litschau, známom kultúrnymi podujatiami, pri Schremskom vrchovisku a viniciach v okolí Retzu. Odtiaľ pokračuje regiónom Weinviertel popri pamiatkach, ako je napríklad zámok Schloss Hof na Moravskom poli. Na mnohých miestach prekročíte aj českú alebo slovenskú hranicu, čo robí cyklocestu ešte o niečo napínavejšou.
Odporúčame vám nasledovnú ponuku
200 km dlhý úsek Iron Curtain Trail v regióne Waldviertel vedie popri historických miestach Železnej opony, pri strážnych vežiach, opevnení i prírodných klenotoch. Ponuka pre cyklistov zahŕňa prenocovanie s raňajkami, prepravu batožiny a desiatový balíček.
Dostupnosť: od 01.04. bis 31.10.2026
Najkrajšie dojmy z Iron Curtain Trails
Najlepšie ubytovanie
Landgut & Spa Althof Retz
Althof sa nachádza na úpätí idylického vinohradu pri meste Retz. Niekdajší hrad je teraz bezpečným prístavom pre dovolenku a relax.
Gasthof Pension Zur Hammerschmiede, Drosendorf
Tradičný hostinec s prírodnou záhradou a biotopom na plávanie. Ideálny východiskový bod pre pešie túry a cyklistiku v regiónoch Wald- a Weinviertel.
Hotel** Sole Felsen Welt
Hotel leží na okraji lesa na brehu idylického rybníka Asangteich. Do historického centra mesta Gmünd a Prírodného parku Blockheide sa dostanete iba za 20 minút chôdze.
Cyklistické podujatia
In Velo Veritas v Poysdorfe
Pretekársky okruh na cestných bicykloch je povinnou udalosťou pre cyklistických nadšencov z celého sveta. Tento raz sa podujatie koná v Poysdorfe v regióne Weinviertel.