Two cyclists with helmets on a gravel path beside wooden fence and meadow, trees in the background.
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Iron Curtain Trail
Po stopách Železnej opony

Cyklocesta vedie od Barentsovho až po Čierne more. Na 400 kilometroch v Dolnom Rakúsku budete prechádzať pri národných parkoch, viniciach a pomníkoch.

Iron Curtain Trail – nazývaná aj EuroVelo 13 – je symbolom pôžitku z jazdy na bicykli naprieč hranicami a porozpráva vám príbeh o dejinách pohraničných oblastí. Jej trasa vedie cez región Waldviertel pri vinohradoch v severovýchodnom Rakúsku, ďalej popri Litschau, známom kultúrnymi podujatiami, pri Schremskom vrchovisku a viniciach v okolí Retzu. Odtiaľ pokračuje regiónom Weinviertel popri pamiatkach, ako je napríklad zámok Schloss Hof na Moravskom poli. Na mnohých miestach prekročíte aj českú alebo slovenskú hranicu, čo robí cyklocestu ešte o niečo napínavejšou.

Detaily o trase
Dĺžka:403 kilometrov
Počet etáp:10
Výškové metre:2.383 metrov stúpania, 2.729 metrov klesania
Plánovanie trasy
od € 461,-

Odporúčame vám nasledovnú ponuku

200 km dlhý úsek Iron Curtain Trail v regióne Waldviertel vedie popri historických miestach Železnej opony, pri strážnych vežiach, opevnení i prírodných klenotoch. Ponuka pre cyklistov zahŕňa prenocovanie s raňajkami, prepravu batožiny a desiatový balíček.

Dostupnosť: od 01.04. bis 31.10.2026

Zážitky na bicykli v regióne Waldvier

Najkrajšie dojmy z Iron Curtain Trails

Najlepšie ubytovanie

Landgut & Spa Althof Retz

Althof sa nachádza na úpätí idylického vinohradu pri meste Retz. Niekdajší hrad je teraz bezpečným prístavom pre dovolenku a relax.

Landgut & Spa Althof Retz

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede, Drosendorf

Tradičný hostinec s prírodnou záhradou a biotopom na plávanie. Ideálny východiskový bod pre pešie túry a cyklistiku v regiónoch Wald- a Weinviertel.

Gasthof Pension Zur Hammerschmiede

Hotel** Sole Felsen Welt

Hotel leží na okraji lesa na brehu idylického rybníka Asangteich. Do historického centra mesta Gmünd a Prírodného parku Blockheide sa dostanete iba za 20 minút chôdze.

Hotel** Sole Felsen Welt

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Relaxovať tu je hračka: vodný svet sa rozprestiera na ploche asi 7.800 štvorcových metrov.

Therme Laa Hotel & Silent Villas

Zaujímavosti na trase

Cyklistické podujatia

In Velo Veritas v Poysdorfe

13. 6. 2026 – 14. 6. 2026
Korneuburg

Pretekársky okruh na cestných bicykloch je povinnou udalosťou pre cyklistických nadšencov z celého sveta. Tento raz sa podujatie koná v Poysdorfe v regióne Weinviertel.

In Velo Veritas

Hľadanie stôp naprieč hranicami v Gmünde

1. 5. 2026 – 31. 10. 2026
Gmünd

V múzeu Gmündenskej histórie môžete nazrieť do života ľudí v susedstve Železnej opony.

Hľadanie stôp naprieč hranicami

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