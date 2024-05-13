Mountain biker cornering on gravel trail with valley, lake and mountain range in the background.
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MTB región lake.bike
Rôznorodé trasy pri vode s horskou kulisou

Rozmanité cyklotrasy uprostred jazier a hôr na juhu Rakúska - krátke vzdialenosti, rôznorodé trate a radosť z pobytu vonku.

MTB región lake.bike spája jazerá Faaker See, Ossiacher See a pohraničný trojuholník Villach – Faaker See – Ossiacher See. Medzi horskými trailmi a priezračnými jazerami na kúpanie objavíte cyklistický revír, ktorý doslova žije rozmanitosťou. Viac ako 200 kilometrov trás a 45 trailov patrí k najrôznorodejším na juhu Álp. 

O príjemnú zmenu sa postarajú dve trailové centrá s 28 flow trailmi pri jazere Faaker See po rovinatom teréne a 17 panoramatickými trailmi pri jazere Ossiacher See s výhľadom na hory a vodu. Sieť cyklociest zahŕňa aj 11 skvelých túr pre pôžitkárov na bicykloch, ambicióznych športovcov i e-bicykle. 

Details zur Strecke
Najlepšie túry:11
Cyklopodniky:12 certifikovaných základných táborov so servisnou dielňou a priestorom pre bicykle
Pre deti:Mini Trail, Miki Trail
Pre začiatočníkov:Flowgartner Trail, Lowgartner Trail
Pre pokročilých:Ischnig, Shorty, Kopein, Latschacher (Section II), Samonigg (Section I)
Pre profesionálov:PROlitzen Trail, Ffargartner Trail
Plánovanie trasy
od € 233,-

Odporúčame vám nasledovnú ponuku

Ponuku trailov a túr lake.bike v regióne Villach – Faaker See – Ossiacher See si najlepšie užijete so zľavneným 4-dňovým lístkom. Charakter celej oblasti určujú rôznorodé trate, dlhé trasy i impozantná panoráma jazier a hôr. Základné tábory lake.bike spájajú cyklistický know-how regiónu a ponúkajú infraštruktúru ako náradie, stojany na opravu a priestor na čistenie bicyklov. O relax po túre sa postará rezort KärntenTherme, pretože ďalší deň vás už čakajú Flow- a Lowgartner traily alebo túra pohorím Ossiacher Tauern.

Ponuka trailov a túr - lake.bike

Najkrajšie dojmy z regiónu

Cyklistické know-how a infraštruktúra: ubytovacie zariadenia ako skvelý štart pre MTB

lake.bike BASECAMPS

Zaujímavosti na trase

Cyklistické podujatia

Velovista

25. 4. 2026 – 3. 5. 2026
rôzne miesta, Korutánsko

Cyklistickí nadšenci môžu skúmať korutánsku jazernú krajinu po cestách bez bežnej premávky. Trasa prechádza regiónmi Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee, kde každý deň čakajú kultúrne a gastronomické prekvapenia.

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Everesting na vrchu Dobratsch

30. 5. 2026
Faaker See

Domáci vrch Villachu ako športová aréna. Sami alebo ako tím prejdú účastníci na bicykli po slávnej alpskej ceste tak často, kým nedosiahnu výšku Mount Everestu: 8.848 m.

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Carinthia200

31. 5. 2026
Villach

Prvý ročník podujatia pre cestné bicykle. Tri trasy – 125, 155 alebo 200 km – vedú po cestách bez áut pri priezračných jazerách, cez údolia a stúpania s krásnym výhľadom.

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ROSA200

26. 6. 2026 – 27. 6. 2026
Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Športové ambície s talianskym nádychom. 4 trasy, žiadny súťažný stres, no o to viac emócií: pôžitkári na bicykli i ctižiadostiví jazdci tu zažijú atmosféru Giro, skvelé cestoviny a južanský temperament.

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