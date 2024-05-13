MTB región lake.bike
Rôznorodé trasy pri vode s horskou kulisou
Introduction
MTB región lake.bike spája jazerá Faaker See, Ossiacher See a pohraničný trojuholník Villach – Faaker See – Ossiacher See. Medzi horskými trailmi a priezračnými jazerami na kúpanie objavíte cyklistický revír, ktorý doslova žije rozmanitosťou. Viac ako 200 kilometrov trás a 45 trailov patrí k najrôznorodejším na juhu Álp.
O príjemnú zmenu sa postarajú dve trailové centrá s 28 flow trailmi pri jazere Faaker See po rovinatom teréne a 17 panoramatickými trailmi pri jazere Ossiacher See s výhľadom na hory a vodu. Sieť cyklociest zahŕňa aj 11 skvelých túr pre pôžitkárov na bicykloch, ambicióznych športovcov i e-bicykle.
Odporúčame vám nasledovnú ponuku
Ponuku trailov a túr lake.bike v regióne Villach – Faaker See – Ossiacher See si najlepšie užijete so zľavneným 4-dňovým lístkom. Charakter celej oblasti určujú rôznorodé trate, dlhé trasy i impozantná panoráma jazier a hôr. Základné tábory lake.bike spájajú cyklistický know-how regiónu a ponúkajú infraštruktúru ako náradie, stojany na opravu a priestor na čistenie bicyklov. O relax po túre sa postará rezort KärntenTherme, pretože ďalší deň vás už čakajú Flow- a Lowgartner traily alebo túra pohorím Ossiacher Tauern.
Najkrajšie dojmy z regiónu
Cyklistické know-how a infraštruktúra: ubytovacie zariadenia ako skvelý štart pre MTB
Cyklistické podujatia
Velovista
Cyklistickí nadšenci môžu skúmať korutánsku jazernú krajinu po cestách bez bežnej premávky. Trasa prechádza regiónmi Wörthersee/Rosental, Villach a Klagenfurt am Wörthersee, kde každý deň čakajú kultúrne a gastronomické prekvapenia.
Everesting na vrchu Dobratsch
Domáci vrch Villachu ako športová aréna. Sami alebo ako tím prejdú účastníci na bicykli po slávnej alpskej ceste tak často, kým nedosiahnu výšku Mount Everestu: 8.848 m.
Carinthia200
Prvý ročník podujatia pre cestné bicykle. Tri trasy – 125, 155 alebo 200 km – vedú po cestách bez áut pri priezračných jazerách, cez údolia a stúpania s krásnym výhľadom.