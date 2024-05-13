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Na bicykli za pôžitkami v Štajersku
Alpské diaľavy, mierne kopce a ikonické cyklocesty pri riekach

Rozmanitosť Štajerska spoznáte najlepšie na bicykli: horské trasy, zvlnené vinohrady na juhu a cyklocesty pri riekach s gastronómiu a kultúrou.

Cyklistika v Štajersku to je rozmanitá krajina, ikonické cyklocesty pri riekach a široké spektrum pôžitkov, kultúry a športových ambícií. Zelené srdce Rakúska vám pritom ukáže svoju dynamickú tvár: zatiaľ čo v údoliach je pokojná a pôžitkárska, v horskom teréne je náročná, no plná úžasných výhľadov. 

Cyklocesta pri rieke Mur kopíruje jej tok z Národného parku Vysoké Taury až do vinohradníckeho a termálneho regiónu a spája prírodu, kultúru a kulinárske umenie. Enžská cyklocesta láka alpským prostredím: výhľadom na Dachstein, pohorie Gesäuse a pôsobivou krajinou. Pôžitkári na bicykloch si určite zamilujú Štajerskú vínnu cyklocestu s vinohradmi, viechami a termálnymi kúpeľmi.

Horských cyklistov čakajú traily a bikeparky v regióne Schladming-Dachstein a rodiny ocenia v Štajersku rovinaté trasy s minimom premávky. Cestní cyklisti si prídu na svoje vo východnom Štajersku a tiež v Termálnom a sopečnom regióne, ktoré ponúkajú pokojné vedľajšie cesty a mierne kopce pre dlhé túry.

Detaily o trasy
Pôžitkárske cyklocesty: 100
MTB traily:80
MTB a gravel trasy:180
Trasy pre cestné bicykle:70
Rodinné cyklocesty:60
Letné lanovky s prepravou bicyklov:7
Plánovanie trasy
od € 1.029,– resp. od € 755,–

Odporúčame vám nasledovné ponuky

Paušálna ponuka Cyklocesty pri rieke Mur spája nenáročné etapy, starostlivo vybrané ubytovanie a služby pre vaše pohodlie na jednej z najobľúbenejších cyklociest Rakúska. 

Paušálna ponuka pre cyklistov vo vinohradníckom regióne Štajerska prináša 10 dní pôžitkov na bicykli vrátane prepravy batožiny, vína, skvelej gastronómie a nádherných etáp uprostred čarokrásnych viníc.

Cyklocesta pri rieke MurŠtajerský vinohradnícky región

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Zo 160 prevádzok bed+bike v Štajersku si určite vyberiete

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Cyklistické podujatia

Túra na e-bicykli so sprievodcom pre rodiny a začiatočníkov

18. 5. 2026 – 12. 10. 2026
Ramsau am Dachstein

Objavte spolu najkrajšie miesta v Ramsau: počas pohodovej rodinnej túry na e-bicykli so sprievodcom zažijú dospelí i deti od 8 rokov veľa dobrodružstiev s úchvatným výhľadom a prestávkou v príjemnej atmosfére.

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Cyklotúra so sprievodcom v Grazi

7. 6. 2026 – 27. 9. 2026
Graz

Objavte Graz z novej perspektívy: na pohodovej cyklotúre so sprievodcom sa vyberiete z Hlavnej stanice k najväčším lákadlám v meste – cesty plné zelene a histórie ponúkajú návštevníkom zaujímavé pohľady.

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Medzinárodné cyklopreteky pre mládež, východné Štajersko

26. 8. 2026 – 30. 8. 2026
Východné Štajersko

Budúce hviezdy sa postavia na štart v Hartbergu: na 38. ročníku Medzinárodných cyklopretekov pre mládež budú mladé cyklotalenty z celej Európy bojovať o cenné sekundy.

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