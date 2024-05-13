Na bicykli za pôžitkami v Štajersku
Alpské diaľavy, mierne kopce a ikonické cyklocesty pri riekach
Introduction
Cyklistika v Štajersku to je rozmanitá krajina, ikonické cyklocesty pri riekach a široké spektrum pôžitkov, kultúry a športových ambícií. Zelené srdce Rakúska vám pritom ukáže svoju dynamickú tvár: zatiaľ čo v údoliach je pokojná a pôžitkárska, v horskom teréne je náročná, no plná úžasných výhľadov.
Cyklocesta pri rieke Mur kopíruje jej tok z Národného parku Vysoké Taury až do vinohradníckeho a termálneho regiónu a spája prírodu, kultúru a kulinárske umenie. Enžská cyklocesta láka alpským prostredím: výhľadom na Dachstein, pohorie Gesäuse a pôsobivou krajinou. Pôžitkári na bicykloch si určite zamilujú Štajerskú vínnu cyklocestu s vinohradmi, viechami a termálnymi kúpeľmi.
Horských cyklistov čakajú traily a bikeparky v regióne Schladming-Dachstein a rodiny ocenia v Štajersku rovinaté trasy s minimom premávky. Cestní cyklisti si prídu na svoje vo východnom Štajersku a tiež v Termálnom a sopečnom regióne, ktoré ponúkajú pokojné vedľajšie cesty a mierne kopce pre dlhé túry.
Odporúčame vám nasledovné ponuky
Paušálna ponuka Cyklocesty pri rieke Mur spája nenáročné etapy, starostlivo vybrané ubytovanie a služby pre vaše pohodlie na jednej z najobľúbenejších cyklociest Rakúska.
Paušálna ponuka pre cyklistov vo vinohradníckom regióne Štajerska prináša 10 dní pôžitkov na bicykli vrátane prepravy batožiny, vína, skvelej gastronómie a nádherných etáp uprostred čarokrásnych viníc.
Najkrajšie dojmy z regiónu
Zo 160 prevádzok bed+bike v Štajersku si určite vyberiete
Cyklistické podujatia
Túra na e-bicykli so sprievodcom pre rodiny a začiatočníkov
Objavte spolu najkrajšie miesta v Ramsau: počas pohodovej rodinnej túry na e-bicykli so sprievodcom zažijú dospelí i deti od 8 rokov veľa dobrodružstiev s úchvatným výhľadom a prestávkou v príjemnej atmosfére.
Cyklotúra so sprievodcom v Grazi
Objavte Graz z novej perspektívy: na pohodovej cyklotúre so sprievodcom sa vyberiete z Hlavnej stanice k najväčším lákadlám v meste – cesty plné zelene a histórie ponúkajú návštevníkom zaujímavé pohľady.