Flow country trail v NOCKBIKE regióne
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NOCKBIKE región
Cyklistika v náručí jazier a hôr

Malebnou krajinou NOCKBIKE regiónu sa kľukatí 45 km trailov, 300 km MTB trás a viac ako 550 km tratí pre pôžitkárov.

V korutánskom pohorí Nockberge sa rozprestiera výnimočný cykloregión, ktorý spája zážitky v prírode s pôžitkom z jazdy na bicykli. Rozľahlá sieť trás NOCKBIKE regiónu vedie jedinečnou horskou krajinou s pôsobivým panoramatickým výhľadom na vrcholky hôr a trblietavé jazerá. Srdcom cykloregiónu je najdlhší európsky flow country trail v Bad Kleinkirchheime, ktorý ponúka dokonalý asi 15 km dlhý zjazd s fantasticky klopenými ostrými zákrutami a zábavnými prvkami.

Každý cyklista si tu nájde niečo podľa svojho gusta: od vysokohorských túr na vrcholky po pohodové okruhy okolo jazier. Traily vedú nedotknutou horskou krajinou a nezriedka končia pri teplých jazerách na kúpanie, ktoré lákajú príjemne sa osviežiť skokom do vody. Dva bikeparky na Turracher Höhe a v Bad Kleinkirchheime, ktoré sú súčasťou Gravity Card, ako aj bikeareál v Obermillstatte spoľahlivo rozbúchajú srdce každého cyklistu.  Atraktívnu ponuku dopĺňajú moderná infraštruktúra pre e-bicykle a špecializované cyklohotely.

Detaily o trase
Traily:45 kilometrov
MTB trasy:300 kilometrov
Trasy pre pôžitkárov a cestné bicykle:550 kilometrov
Náročnosť:od rodinných trailov po náročné vysokohorské trasy
Bikeparky: 2
Bikeareály: 1
Plánovanie trasy

Najkrajšie dojmy z NOCKBIKE regiónu

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Zaujímavosti na trase

Cyklistické podujatia

Gravel festival

2. 10. 2026 – 4. 10. 2026
Feld am See

Prvý Gravel festival medzi jazerom Millstätter See a horami Nockberge predstaví nové gravel trasy. Spoločné jazdy, športové formáty a túry so sprievodcom spájajú fanúšikov gravelu, gastronómie a krásnej krajiny – užite si víkend a novú tvár gravel cyklistiky.

Gravel festival

Korutánsko beží

28. 8. 2026 – 30. 8. 2026
Wörthersee

Prvý Gravel festival medzi jazerom Millstätter See a horami Nockberge predstaví nové gravel trasy. Spoločné jazdy, športové formáty a túry so sprievodcom spájajú fanúšikov gravelu, gastronómie a krásnej krajiny – užite si víkend a novú tvár gravel cyklistiky.

Korutánsko beží

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