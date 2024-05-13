NOCKBIKE región
Cyklistika v náručí jazier a hôr
Introduction
V korutánskom pohorí Nockberge sa rozprestiera výnimočný cykloregión, ktorý spája zážitky v prírode s pôžitkom z jazdy na bicykli. Rozľahlá sieť trás NOCKBIKE regiónu vedie jedinečnou horskou krajinou s pôsobivým panoramatickým výhľadom na vrcholky hôr a trblietavé jazerá. Srdcom cykloregiónu je najdlhší európsky flow country trail v Bad Kleinkirchheime, ktorý ponúka dokonalý asi 15 km dlhý zjazd s fantasticky klopenými ostrými zákrutami a zábavnými prvkami.
Každý cyklista si tu nájde niečo podľa svojho gusta: od vysokohorských túr na vrcholky po pohodové okruhy okolo jazier. Traily vedú nedotknutou horskou krajinou a nezriedka končia pri teplých jazerách na kúpanie, ktoré lákajú príjemne sa osviežiť skokom do vody. Dva bikeparky na Turracher Höhe a v Bad Kleinkirchheime, ktoré sú súčasťou Gravity Card, ako aj bikeareál v Obermillstatte spoľahlivo rozbúchajú srdce každého cyklistu. Atraktívnu ponuku dopĺňajú moderná infraštruktúra pre e-bicykle a špecializované cyklohotely.
Najkrajšie dojmy z NOCKBIKE regiónu
Vybrané hotely s ponukou pre nezabudnuteľnú cyklodovolenku.
Cyklistické podujatia
Gravel festival
Prvý Gravel festival medzi jazerom Millstätter See a horami Nockberge predstaví nové gravel trasy. Spoločné jazdy, športové formáty a túry so sprievodcom spájajú fanúšikov gravelu, gastronómie a krásnej krajiny – užite si víkend a novú tvár gravel cyklistiky.
Korutánsko beží
Prvý Gravel festival medzi jazerom Millstätter See a horami Nockberge predstaví nové gravel trasy. Spoločné jazdy, športové formáty a túry so sprievodcom spájajú fanúšikov gravelu, gastronómie a krásnej krajiny – užite si víkend a novú tvár gravel cyklistiky.