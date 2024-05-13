Two cyclists wearing helmets on a bridge in Graz, Schlossberg with clock tower in the background.
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Zážitkový región Graz
Pulzujúce mesto a zelené diaľavy - chvíle na bicykli v Grazi a okolí

Graz vám rád ukáže svoju najaktívnejšiu tvár - rytmus mesta sa spája s prírodou hneď za jeho bránami.

Mesto a krajina v Zážitkovom regióne Graz na seba plynule nadväzujú. Zatiaľ čo jednu chvíľu dominuje kulisám život v krajinskom hlavnom meste Štajerska, ktoré je jediným Hlavným mestom pôžitkov v Rakúsku, v ďalšom sa pred vami otvoria lesy, rokliny, horské lúky a vinice. Z Grazu vedie cesta na bicykli priamo v ústrety zeleni.

Pri rieke Mur vás čaká 18 pôžitkárskych trás pre e-bicykle celkom rôzneho charakteru: rovinaté na juhu, športovejšie na východe a v domovine Lipicanov a náročné okolo vrchu Schöckl. Pri každom šliapnutí do pedálov vás budú sprevádzať panorámy, hory, príroda, kultúrne pamiatky, jazerá na kúpanie, regionálne dobroty a moderná, ocenená kuchyňa.

Trasy vedú prevažne po asfaltových cyklocestách, pokojných vedľajších uliciach a kde-tu i po štrkovom a prírodnom povrchu. Vhodné sú e-bicykle, ako aj turistické, trekové a gravel bicykle; horské bicykle sú možné, ale nie nutné. 

Tip: pomocou virtuálneho Zážitkového cyklosveta môžete pôžitkárske cyklotrasy zažiť digitálne a z novej perspektívy!

Detaily o trase
Dĺžka:800 kilometrov
Stupeň náročnosti:ľahké až náročné
Sezóna: zjazdné celoročne
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Na bicykli za pôžitkami v Zážitkovom regióne Graz: túry pre objaviteľov i pôžitkárov

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Najkrajšie dojmy z regiónu

Najlepšie ubytovanie

Hotel Weitzer v Grazi

Hotel s centrálnou polohou pri rieke Mur, len zopár krokov od historického jadra, Domu umenia a Schlossbergu ponúka pohodlné i luxusné izby.

Hotel Weitzer

Lendhotel v Grazi

Moderný dizajn, súčasné umenie a individuálne zariadené izby s výhľadom na Graz: certifikovaný bed & bike hotel ponúka cyklistom služby na mieru.

Lendhotel

harry’s home – smart city graz

Ideálne miesto na štart za mestskými objavmi a cyklotúrami v regióne – s uzamykateľnou miestnosťou a nabíjačkami pre e-bicykle.

harry’s home – smart city graz

Hostinec a penzión Zur Steirerstub’n v Grazi

Ubytovanie špeciálne pre cyklistov na námestí Lendplatz si vás získa výhľadom na Schlossberg, individuálnym vybavením a srdečnou pohostinnosťou.

Hostinec a penzión ZurSteirerstub’n

NAJ pri trase

Cyklistické podujatia

Schöckl-Challenge

30. 5. 2026
St. Radegund

Súťaž v 4 disciplínach - beh do kopca, downhill, MTB uphill a paragliding - ponúka vzrušujúce spojenie vytrvalosti, techniky a adrenalínu s jedinečnou horskou kulisou.

Schöckl-Challenge

Tour de Mur

4. 6. 2026 – 6. 6. 2026
rôzne miesta, Štajersko

333 km popri rieke Mura: tri túry zo salzburského Lungau cez Štajersko až do Bad Radkersburgu. Riečna krajina, vinice, mestá a vytrvalosť.

Tour de Mur

Austria eXtreme Triathlon

20.06.2026
rôzne miesta, Štajersko

Diaľkový triatlon zavedie jednotlivcov i družstvá z Grazu k Dachsteinu. Súčasťou trasy je 3,8 km plávania, 186 km jazdy na bicykli a 44 km behu s celkovo 5.860 výškovými metrami.

Austria eXtreme Triathlon

Tour of Austria

7. 7. 2026 – 12. 7. 2026
rôzne miesta, Rakúsko

Päť etáp, úchvatná alpská kulisa a medzinárodná elita: Tour of Austria patrí najtradičnejším cyklistickým podujatiam v Rakúsku a spája vrcholové športové výkony s impozantnou scenériou.

Tour of Austria
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