Zážitkový región Graz
Pulzujúce mesto a zelené diaľavy - chvíle na bicykli v Grazi a okolí
Introduction
Mesto a krajina v Zážitkovom regióne Graz na seba plynule nadväzujú. Zatiaľ čo jednu chvíľu dominuje kulisám život v krajinskom hlavnom meste Štajerska, ktoré je jediným Hlavným mestom pôžitkov v Rakúsku, v ďalšom sa pred vami otvoria lesy, rokliny, horské lúky a vinice. Z Grazu vedie cesta na bicykli priamo v ústrety zeleni.
Pri rieke Mur vás čaká 18 pôžitkárskych trás pre e-bicykle celkom rôzneho charakteru: rovinaté na juhu, športovejšie na východe a v domovine Lipicanov a náročné okolo vrchu Schöckl. Pri každom šliapnutí do pedálov vás budú sprevádzať panorámy, hory, príroda, kultúrne pamiatky, jazerá na kúpanie, regionálne dobroty a moderná, ocenená kuchyňa.
Trasy vedú prevažne po asfaltových cyklocestách, pokojných vedľajších uliciach a kde-tu i po štrkovom a prírodnom povrchu. Vhodné sú e-bicykle, ako aj turistické, trekové a gravel bicykle; horské bicykle sú možné, ale nie nutné.
Tip: pomocou virtuálneho Zážitkového cyklosveta môžete pôžitkárske cyklotrasy zažiť digitálne a z novej perspektívy!
Na bicykli za pôžitkami v Zážitkovom regióne Graz: túry pre objaviteľov i pôžitkárov
Najkrajšie dojmy z regiónu
Najlepšie ubytovanie
Hotel Weitzer v Grazi
Hotel s centrálnou polohou pri rieke Mur, len zopár krokov od historického jadra, Domu umenia a Schlossbergu ponúka pohodlné i luxusné izby.
Lendhotel v Grazi
Moderný dizajn, súčasné umenie a individuálne zariadené izby s výhľadom na Graz: certifikovaný bed & bike hotel ponúka cyklistom služby na mieru.
harry’s home – smart city graz
Ideálne miesto na štart za mestskými objavmi a cyklotúrami v regióne – s uzamykateľnou miestnosťou a nabíjačkami pre e-bicykle.
Cyklistické podujatia
Schöckl-Challenge
Súťaž v 4 disciplínach - beh do kopca, downhill, MTB uphill a paragliding - ponúka vzrušujúce spojenie vytrvalosti, techniky a adrenalínu s jedinečnou horskou kulisou.
Tour de Mur
333 km popri rieke Mura: tri túry zo salzburského Lungau cez Štajersko až do Bad Radkersburgu. Riečna krajina, vinice, mestá a vytrvalosť.
Austria eXtreme Triathlon
Diaľkový triatlon zavedie jednotlivcov i družstvá z Grazu k Dachsteinu. Súčasťou trasy je 3,8 km plávania, 186 km jazdy na bicykli a 44 km behu s celkovo 5.860 výškovými metrami.