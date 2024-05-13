Tauernská cyklocesta
Pôžitkárska cesta naprieč Salzburskom a Horným Rakúskom
Introduction
Krimmelské vodopády sú veľkolepým začiatkom jednej z najkrajších cyklociest v Alpách - Tauernskej cyklocesty. Jej trasu môžete absolvovať ako 270 kilometrov dlhý okruh alebo si vaše dobrodružstvo predĺžte až na 310 kilometrov do Passau. Cyklocesta pri krásnych riekach Salzach, Saalach a Inn vás chytí za srdce nevídanou rozmanitosťou pamiatok.
Asi stovka malebných miest láka na oddych a rozpráva svoj príbeh prostredníctvom umenia, kultúry a nedotknutej prírody. Pre gurmánov je trasa kulinárskym výletom do alpskej kuchyne: tradičné farmárske obchodíky v Pongau a zastávky na Via Culinaria rozmaznávajú chuťové poháriky regionálnymi špecialitami.
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Z Krimmlu cez Salzburg až do Passau – pri riekach Salzach, Saalach a Inn: svoj názov získala táto nádherná cyklocesta od Národného parku Vysoké Taury. Výhľad na zasnežené vrcholky hôr na vás zapôsobí hneď na začiatku.