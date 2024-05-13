Tauernská cyklocesta pri Saalfeldene
  1. Homepage
  2. Aktivity
  3. Cyklistika
  4. Tauernská cyklocesta

Tauernská cyklocesta
Pôžitkárska cesta naprieč Salzburskom a Horným Rakúskom

Pôžitkárska cesta pri riekach obohatená kultúrnymi a kulinárskymi zaujímavosťami: Tauernská cyklocesta popri Alpách vás zaručene nadchne.

Krimmelské vodopády sú veľkolepým začiatkom jednej z najkrajších cyklociest v Alpách - Tauernskej cyklocesty. Jej trasu môžete absolvovať ako 270 kilometrov dlhý okruh alebo si vaše dobrodružstvo predĺžte až na 310 kilometrov do Passau. Cyklocesta pri krásnych riekach Salzach, Saalach a Inn vás chytí za srdce nevídanou rozmanitosťou pamiatok.

Asi stovka malebných miest láka na oddych a rozpráva svoj príbeh prostredníctvom umenia, kultúry a nedotknutej prírody. Pre gurmánov je trasa kulinárskym výletom do alpskej kuchyne: tradičné farmárske obchodíky v Pongau a zastávky na Via Culinaria rozmaznávajú chuťové poháriky regionálnymi špecialitami.

Detaily o trase
Dĺžka:270 alebo 310 kilometrov
Stupeň náročnosti:ľahký až stredný
Spád cesty:väčšinou mierne nadol
Cieľová skupina:vhodná pre rodiny
Plánovanie trasy
od € 879,-

Odporúčame vám nasledovnú ponuku

Z Krimmlu cez Salzburg až do Passau – pri riekach Salzach, Saalach a Inn: svoj názov získala táto nádherná cyklocesta od Národného parku Vysoké Taury. Výhľad na zasnežené vrcholky hôr na vás zapôsobí hneď na začiatku.

Eurobike: Tauernská cyklocesta

Najkrajšie dojmy z Tauernskej cyklocesty

Viac ako 50 hotelov, hostincov a penziónov ušilo svoju ponuku presne na mieru cyklistom

Najlepšie ubytovanie

Zaujímavosti na trase

Mohlo by vás tiež zaujímať

Objavte to najlepšie z Rakúska!

Objednajte si náš newsletter a dostávajte informácie o horúcich novinkách z prvej ruky!

  • Exkluzívne tajné tipy na dovolenku

  • Aktuálne dovolenkové ponuky

  • Gastronomické špeciality a recepty

  • Kultúrne a športové podujatia