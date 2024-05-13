Introduction
Niečo si uvariť alebo ísť sa najesť, byť aktívny alebo nič nerobiť. Všetko môcť, a nič nemusieť.
Vstávať kedy chcem. Vyraziť do hôr. Vrátiť sa, zapnúť saunu a nechať deň pohodovo doznieť. V Almresort Nassfeld si užívam veľa priestoru, úplnú slobodu a komfort, aký si želám.
Perfektná poloha – "priamo na zjazdovkách, bežeckých stopách a turistických chodníkoch"
Almresort Nassfeld leží vo výške 1.500 m nad morom v lyžiarskej a turistickej oblasti Nassfeld v Korutánsku – iba niekoľko krokov od hranice s Talianskom. Štýlové apartmánové zruby s hotelovým komfortom, ktoré disponujú väčšinou aj saunou, ponúkajú dostatok priestoru a pohodlia rodinám, párom aj skupinám priateľov. Na hostí čakajú dva rezorty s rozdielnym charakterom: moderný rezort Sonnenalpe a útulný Gartnerkofel - oba priamo na zjazdovke, bežeckých stopách a pri turistických chodníkoch. S vlastnou stravou alebo kulinárskou penziou v okolitých reštauráciách či chatách – zimnú dovolenku si tu užijete celkom podľa vášho tempa.
Dva rezorty. Jedna skvelá dovolenkaAlmresort Nassfeld nájdete v Nassfelde až dvakrát: raz ako moderný Sonnenalpe a raz ako Gartnerkofel v útulnom alpskom štýle. Dva rezorty s rozdielnym charakterom – obidva v náručí hôr a priamo na zjazdovke.
Almresort Sonnenalpe
Almresort Sonnenalpe je mojím domovom v horách, keď zatúžim po jasných stavebných líniách, priestrannom bývaní a pokojnom útočisku.
Prečo Almresort Nassfeld?
Ski-in / Ski-out
Pripnite si lyže a vyštartujte – a po poslednom oblúku sa vráťte rovno do apartmánu. Bez dlhých vzdialeností a bez auta - jednoducho viac času na snehu.
Čo ponúka v zime Almresort Nassfeld
Lyžovať sa do sýtosti, bezstarostne oddychovať či len sa kochať pohľadom na zasnežené hory – v Almresort Nassfeld si užívam zimnú dovolenku presne podľa mojich predstáv.
Sloboda a komfort
Raňajkovať kedy chcem. Niečo si uvariť alebo ísť sa najesť. Lyžovať zavčas rána alebo zostať ležať. Vrátiť sa po zimnom dni vonku, zapnúť saunu a nechať večer pohodovo doznieť. Môcť všetko, a nemusieť nič. Môj apartmán, môj priestor – rytmus určujem ja.
Saisonstart-Package
Vpíšte do snehu prvé oblúky sezóny, užívajte si horský vzduch a potom oddychujte v útulnom apartmáne:
Balík "Štart sezóny" v Almresort Nassfeld je tým správnym spôsobom ako začať zimu:
3 prenocovania v apartmáne
jeden 2-dňový skipas Nassfeld na dospelú osobu
Premium WinterCard
vrátane záverečného upratania a parkoviska
od EUR 229,10
Individuálne útočisko po lyžovačke
Individuálne útočisko:
Wellness kedy chcem. Takmer všetky apartmány disponujú saunou – pre môj pokoj bez hektickosti, v rámci mojich 4 stien. Po dni na svahu je sauna ideálne miesto, kde sa zohrejem a oddýchnem si. Studené prsty, červené líca a deň plný dokonalých oblúkov na zjazdovke – a potom rovno do vlastnej sauny v apartmáne. Veľa apartmánov v Almresort Nassfeld ponúka práve takéto individuálne útočisko: teplo, pokoj a nerušený relax vždy, keď chcem. Objavte zimnú dovolenku
Almresort Nassfeld
Telefón: +43428523144