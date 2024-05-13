Piste mit Blick auf Gartnerkofel
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Almresort Nassfeld. Dva rezorty, jeden domov
Môj luxus. Absolútna sloboda.

V srdci korutánskych hôr a na tepne zážitkov: v Almresort Nassfeld na mňa čaká priestranný apartmán pre rodinu i priateľov.

Niečo si uvariť alebo ísť sa najesť, byť aktívny alebo nič nerobiť. Všetko môcť, a nič nemusieť.

Vstávať kedy chcem. Vyraziť do hôr. Vrátiť sa, zapnúť saunu a nechať deň pohodovo doznieť. V Almresort Nassfeld si užívam veľa priestoru, úplnú slobodu a komfort, aký si želám.

Perfektná poloha – "priamo na zjazdovkách, bežeckých stopách a turistických chodníkoch"

Almresort Nassfeld leží vo výške 1.500 m nad morom v lyžiarskej a turistickej oblasti Nassfeld v Korutánsku – iba niekoľko krokov od hranice s Talianskom. Štýlové apartmánové zruby s hotelovým komfortom, ktoré disponujú väčšinou aj saunou, ponúkajú dostatok priestoru a pohodlia rodinám, párom aj skupinám priateľov. Na hostí čakajú dva rezorty s rozdielnym charakterom: moderný rezort Sonnenalpe a útulný Gartnerkofel - oba priamo na zjazdovke, bežeckých stopách a pri turistických chodníkoch. S vlastnou stravou alebo kulinárskou penziou v okolitých reštauráciách či chatách – zimnú dovolenku si tu užijete celkom podľa vášho tempa.

Dva rezorty. Jedna skvelá dovolenka

Almresort Nassfeld nájdete v Nassfelde až dvakrát: raz ako moderný Sonnenalpe a raz ako Gartnerkofel v útulnom alpskom štýle. Dva rezorty s rozdielnym charakterom – obidva v náručí hôr a priamo na zjazdovke.

Almresort Sonnenalpe

Almresort Sonnenalpe je mojím domovom v horách, keď zatúžim po jasných stavebných líniách, priestrannom bývaní a pokojnom útočisku.

Objavte Almresort Sonnenalpe

Almresort Gartnerkofel

Veľa priestoru pre spoločnú dovolenku a útulné alpské bývanie: Almresort Gartnerkofel je ako stvorený na dni plné oddychu s rodinou alebo priateľmi.

Objavte Almresort Gartnerkofel

Prečo Almresort Nassfeld?

Ski-in / Ski-out

Pripnite si lyže a vyštartujte – a po poslednom oblúku sa vráťte rovno do apartmánu. Bez dlhých vzdialeností a bez auta - jednoducho viac času na snehu.

Z apartmánu priamo na svah

Individuálne útočisko po lyžovačke

Veľa priestoru, súkromia a oddychu. Zo svahu rovno do vlastného apartmánu, zapnem saunu a vypnem hlavu. Tu určujem ja, ako skončí môj dovolenkový deň.

Wellness po lyžovačke
Môj apartmán, moje tempo

Čo ponúka v zime Almresort Nassfeld

Lyžovať sa do sýtosti, bezstarostne oddychovať či len sa kochať pohľadom na zasnežené hory – v Almresort Nassfeld si užívam zimnú dovolenku presne podľa mojich predstáv.

Sloboda a komfort
Raňajkovať kedy chcem. Niečo si uvariť alebo ísť sa najesť. Lyžovať zavčas rána alebo zostať ležať. Vrátiť sa po zimnom dni vonku, zapnúť saunu a nechať večer pohodovo doznieť. Môcť všetko, a nemusieť nič. Môj apartmán, môj priestor – rytmus určujem ja.

Objavte zimné apartmány
Zimná dovolenka vo vlastnom tempe

Saisonstart-Package

Vpíšte do snehu prvé oblúky sezóny, užívajte si horský vzduch a potom oddychujte v útulnom apartmáne:

Balík "Štart sezóny" v Almresort Nassfeld je tým správnym spôsobom ako začať zimu:

  • 3 prenocovania v apartmáne

  • jeden 2-dňový skipas Nassfeld na dospelú osobu

  • Premium WinterCard

  • vrátane záverečného upratania a parkoviska

od EUR 229,10

Objavte balík "Štart sezóny"Výhody pri priamej rezervácii zima

Individuálne útočisko po lyžovačke

Vlastná sauna po lyžovačke

Individuálne útočisko:

Wellness kedy chcem. Takmer všetky apartmány disponujú saunou – pre môj pokoj bez hektickosti, v rámci mojich 4 stien. Po dni na svahu je sauna ideálne miesto, kde sa zohrejem a oddýchnem si. Studené prsty, červené líca a deň plný dokonalých oblúkov na zjazdovke – a potom rovno do vlastnej sauny v apartmáne. Veľa apartmánov v Almresort Nassfeld ponúka práve takéto individuálne útočisko: teplo, pokoj a nerušený relax vždy, keď chcem. Objavte zimnú dovolenku

Príchod a poloha

Gastronómia

FAQ
Ďalšie informácie:

Almresort Nassfeld

Telefón: +43428523144

info@almresort-nassfeld.com
almresort-nassfeld.com
Balík "Štart sezóny"
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