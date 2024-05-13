Zažite zimu, akú milujete
Introduction
Pocíťte radosť z prichádzajúcej zimy a objavte váš osobný Lebensgefühl v Rakúsku. Na zjazdovke, pri behu na lyžiach alebo na zimnej turistike – všade tu nájdete dokonalé zimné šťastie. Nechajte sa unášať prašanom, užite si wellness v pokoji a tichu alebo vyskúšajte nové trendy, ako sú jazda na fatbiku či joga v horách. Od adventu v malebných mestečkách po športové dobrodružstvá vo vysokohorskej prírode – v Rakúsku je každá zima nezabudnuteľná.
Naše tipy na zimnú dovolenku v Rakúsku
Lyžiarske stredisko Hochkar
Lyžiarske stredisko Hochkar, vysoko nad Göstlingom an der Ybbs, ponúka snehovú istotu od decembra do apríla a pestré možnosti pre všetkých milovníkov zimných športov. Vďaka nadmorskej výške 1 300 až 1 800 m tu panujú ideálne podmienky na lyžovanie počas celej sezóny.
Okrem zjazdoviek ponúka región Göstling-Hochkar aj množstvo zimných turistických chodníkov a upravené bežkárske trate na náhornej plošine Hochreit. Po dni plnom zážitkov si môžete oddýchnuť v Ybbstaler Solebad s bazénmi, saunami a parnými kúpeľmi. Pri online nákupe lístkov je možné dokoca ušetriť až 15 %.