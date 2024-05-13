Skier in white outfit on groomed ski run with fir trees and snow-covered mountains in background.

Zažite zimu, akú milujete 

Na zjazdovke, pri behu na lyžiach alebo vo wellness rezorte – v Rakúsku na vás čaká perfektná zima

Pocíťte radosť z prichádzajúcej zimy a objavte váš osobný Lebensgefühl v Rakúsku. Na zjazdovke, pri behu na lyžiach alebo na zimnej turistike – všade tu nájdete dokonalé zimné šťastie. Nechajte sa unášať prašanom, užite si wellness v pokoji a tichu alebo vyskúšajte nové trendy, ako sú jazda na fatbiku či joga v horách. Od adventu v malebných mestečkách po športové dobrodružstvá vo vysokohorskej prírode – v Rakúsku je každá zima nezabudnuteľná.

Naše tipy na zimnú dovolenku v Rakúsku

Záruka snehu vo výške 1800 m.n.m

Lyžiarske stredisko Hochkar

Lyžiarske stredisko Hochkar, vysoko nad Göstlingom an der Ybbs, ponúka snehovú istotu od decembra do apríla a pestré možnosti pre všetkých milovníkov zimných športov. Vďaka nadmorskej výške 1 300 až 1 800 m tu panujú ideálne podmienky na lyžovanie počas celej sezóny.

Okrem zjazdoviek ponúka región Göstling-Hochkar aj množstvo zimných turistických chodníkov a upravené bežkárske trate na náhornej plošine Hochreit. Po dni plnom zážitkov si môžete oddýchnuť v Ybbstaler Solebad s bazénmi, saunami a parnými kúpeľmi. Pri online nákupe lístkov je možné dokoca ušetriť až 15 %.

Lyžiarske stredisko Hochkar

Zimné aktivity v Rakúsku

Tu nájdete ďalšie tipy a inšpiráciu na zimnú dovolenku v Rakúsku.

Zimné zážitky mimo zjazdoviek

Rakúsko ponúka veľa zimných zážitkov mimo zjazdoviek.

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