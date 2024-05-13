Schladming-Dachstein
Deväť lyžiarskych vrchov. Jeden zážitok, nekonečne veľa možností
Introduction
Lyžovačka medzi Dachsteinským masívom a Schladminskými Taurami
Atraktívny dovolenkový región Schladming-Dachstein sa nachádza v srdci Štajerska, medzi impozantným Dachsteinom na severe a pôsobivými Schladminskými Taurami na juhu. Dokonalá zimná zábava tu čaká naozaj každého: 230 kilometrov zjazdoviek a bežeckých stôp svetovej extratriedy, dobrodružstvá na ľadovci a nefalšovaná rakúska pohostinnosť.
Sústava vlekov a lanoviek 4-Berge-Skischaukel Schladming spája štyri fantastické lyžiarske vrchy: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Spoločne tvoria srdce Ski amadé – jednej z najväčších lyžiarskych oblastí v Európe. Iba jeden skipas vám otvorí dvere k 123 kilometrom vynikajúco upravených zjazdoviek, moderným vlekom a mnohým lyžiarskym chatám. Široké carvingové zjazdovky, športové svahy, vysoká záruka snehu a útulné slnečné terasy sa postarajú o dokonalé zážitky na lyžiach.
Od slávneho strediska 4-Berge-Skischaukel Schladming cez rodinné lyžiarske oblasti, ako sú Galsterberg a Riesneralm, po zimnú turistiku, lyžiarsku jogu a kulinárske pôžitky vo vzletných výškach: Schladming-Dachstein je ideálna destinácia pre športových nadšencov, rodiny s deťmi i pôžitkárov.
Prečo navštíviť Schladming-DachsteinV regióne Schladming-Dachstein, ktorý je súčasťou Ski amadé, sa stres všedných dní roztopí ako sneh na slnku. Tešiť sa môžete na nekonečné kilometre zjazdoviek, špeciálne svahy pre deti, ultramoderné zjazdovky a turistiku v nedotknutej prírode.
Pohyb a pokoj
Spustite sa dole po svahu alebo nájdite pokoj pri zimnej turistike, behu na lyžiach a lyžiarskej joge obklopení horami, lesmi a úchvatným výhľadom.
Umenie a kultúra
Advent, vianočné trhy a napínavé preteky Nightrace: kultúra a šport tu kráčajú ruka v ruke.
Štyri vrchy. Jeden zážitok. Nekonečná zábava na snehu
V regióne Schladming-Dachstein lyžujete z vrchu na vrch – bez toho, aby ste si odopli lyže. Kabínková lanovka a sústava vlekov 4-Berge-Skischaukel spája vrchy Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm do jedného obrovského zjazdovkového raja. Samozrejme, nechýbajú športové výzvy, vysoká záruka snehu a výhľad, ktorý vám vyrazí dych. Najvyšší komfort, krátke čakacie doby a nekonečná rozmanitosť – vitajte v srdci Ski amadé!
Rodinná dovolenka
Deti do 6 rokov lyžujú ZDARMA na všetkých vrchoch strediska 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm), a tiež vo všetkých menších lyžiarskych oblastiach (Fageralm, SKI Rittisberg a Galsterbergalm)!
Najkrajšie ubytovanie
Apartmány Schmiedgut
Moderné apartmány na úpätí vrchu Hauser Kaibling. Apartmány pre 2-4 osoby, vybavená kuchynka, balkón…
Falkensteiner Hotel Schladming**** superior
Kde sa alpská útulnosť spája s modernou architektúrou a dovolenka sa nesie v znamení skutočnej srdečnosti.
Úžasná zábava na snehuV regióne Schladming-Dachstein, ktorý je súčasťou Ski amadé, zmiznú každodenné starosti ako sneh na slnku. Môžete sa tešiť na nekonečné zjazdovky, špeciálne zjazdovky pre deti, moderné lanovky, výškové bežecké stopy a veľa iného!
Výhľad, pri ktorom stratíte reč
Vo výške 2.700 metrov nad morom vás čaká úžasná panoráma, Ľadový palác, visutý most a reštaurácia na ľadovci s regionálnymi špecialitami a neopakovateľným výhľadom.
Nočné dobrodružstvá
Večerná lyžovačka, sánkovačka, skialpinistická túra či beh na lyžiach pod hviezdnou oblohou: zima v regióne Schladming-Dachstein sa vlastne nikdy nekončí.
Beh na lyžiach vo výškach
Na slnečnej náhornej rovine Ramsau am Dachstein čaká rozsiahla sieť výškových bežeckých stôp a nádherná panoráma v pokojnom, športovom prostredí s vysokou zárukou snehu.
Vyberte sa na skialp
Na zjazdovke či mimo nej – v rozľahlom zimnom raji si každý nájde svoju skialpinistickú trasu.
Sánkovačka vo dne v noci
Spolu s lyžovaním patrí sánkovanie k najobľúbenejších aktivitám v regióne - a to vo dne i v noci! 7 km dlhá sánkarská dráha na Hochwurzene je jedna z najdlhších v Alpách.
Zábava mimo zjazdoviek
Chatárska gastronómia Richarda Raucha
Šéfkuchár Richard Rauch intenzívne spolupracuje s rôznymi reštauráciami v horách, aby vám na jedálny lístok priniesol jedinečné domáce chatárske špeciality.
Nočná sánkovačka a rebierka
Ochutnajte pikantné rebierka a svištite nadol po osvetlenej sánkarskej dráhe na Hochwurzene alebo Galsterbergu – všetko v rámci kombinovanej ponuky.
Začnite váš deň s lyžiarskou jogou
30-minútová lyžiarska joga sa cvičí priamo na zjazdovke v náručí hôr a je zárukou pohodového vstupu do nového dňa.
Nové vleky sa postarajú o pohodlie a kratšie čakacie doby
Túto zimu vstupujú do prevádzky až tri ultramoderné lanovky: 10-miestna kabínková lanovka na Hauser Kaibling, pohodlný 8-miestny sedačkový vlek na Planai a nová kabínková lanovka na Fageralm. Hore sa tak dostanete ešte rýchlejšie – vrátane panoramatického výhľadu.
Chatárska gastronómia Richarda RauchaVýnimočným lákadlom je projekt „Chatárska gastronómia Richarda Raucha“, v rámci ktorého špičkový kuchár Richard Rauch spolu s ďalšími chatármi ponúka kreatívne jedlá s regionálnym charakterom.
Naše tipy na...
Horské chaty
Chata v Schladmingu s možnosťou sánkovačky a snowtubingu.
Užívajte si na veľkej terase hore na Planai rebierka, cisársky trhanec či pečené zemiaky.
Malá útulná chata vo výške 1.852 m priamo na zjazdovke, so sánkarskou dráhou, otvorená iba v zime.
Chata na vrchu Hauser Kaibling s úchvatným výhľadom.
Tradičná chata s tradičnou drevenou pecou.
Ideálne pre rodiny, dostupné pešo, na bežkách alebo autom.
Miesta na fotenie - keď hľadáte perfektný výhľad
Dachstein: Nebeský rebrík a Schody do prázdna
Strhujúci výhľad vo výške viac ako 2.700 metrov.
Úchvatný výhľad na Dachsteinský masív
Najvyššie položená lyžiarska dedina s perfektným výhľadom na malebnú prírodu.
Vrch ponúka prekrásny výhľad na bielu zasneženú krajinu.
Impozantný výhľad na Dachsteinský masív ideálny na fotografovanie.
Veľa zážitkov na snehu
Otvorenie lyžiarskej sezóny s Backstreet Boys
Dňa 5., 6. a 7. decembra otvoria Backstreet Boys zimnú sezónu so vzrušujúcou šou na štadióne Planai… budete pritom?
The Nightrace 2026
Každý rok sa Schladming stáva dejiskom najnapínavejšej lyžiarskej súťaže – nočných pretekov, ktoré sú vyvrcholením Svetového pohára.
Vianočné trhy
Sneh, svetlá, občerstvenie a nápoje: skutočná rakúska pohoda v zimných mesiacoch.
Pomocou vlastných síl nahor, potom pokojne nadol
Lyžiarska túra na Planai patrí k výnimočným zimným zážitkom: krok za krokom kráčate lesom až na vrchol s výhľadom na masív Dachsteinu. Hore v cieli vás čaká nielen úžasná panoráma, ale aj pohodový zjazd nadol po zjazdovkách Svetového pohára a zaslúžená prestávka na útulnej chate.
Viac informáciíDobre vedieť
Ako sa sem dostaneme?
Pricestujte do Schladmingu ekologicky vlakom cez Mníchov alebo autom do údolia Ennstal.
Kde budeme spať?
Možností je veľa: hotel v Schladmingu, apartmán v dome v Ennstali alebo zrub v Ramsau am Dachstein.
Lyžiarska oblasť
V stredisku 4-Berge-Schischaukel so špeciálnymi detskými zjazdovkami, ktoré je súčasťou Ski amadé, ste na tom najlepšom mieste.
Ako sa sem dostaneme?
Pricestujte do Schladmingu ekologicky vlakom cez Mníchov alebo autom do údolia Ennstal.
Kde budeme spať?
Možností je veľa: hotel v Schladmingu, apartmán v dome v Ennstali alebo zrub v Ramsau am Dachstein.
Lyžiarska oblasť
V stredisku 4-Berge-Schischaukel so špeciálnymi detskými zjazdovkami, ktoré je súčasťou Ski amadé, ste na tom najlepšom mieste.
Lyžiarske školy
V celom lyžiarskom stredisku Schladming-Dachstein nájdete 20 škôl zjazdového a bežeckého lyžovania.
Lyžiarske školy
V celom lyžiarskom stredisku Schladming-Dachstein nájdete 20 škôl zjazdového a bežeckého lyžovania.
Biznis s výhľadom
Kongres, stretnutie či networking – región Schladming-Dachstein v srdci Rakúska sa stal vyhľadávanou destináciou pre biznis podujatia. Čo ho robí takým výnimočným? Je to najmä spojenie modernej infraštruktúry a pôsobivej prírody. Vaše podujatie tak bude nielen profesionálne zrealizované, ale zostane aj dlho v pamäti.
Stretnutia v regióne Schladming-Dachstein
Tam, kde sa obyčajne plnia dovolenkové sny, vznikajú tiež nové podnikateľské perspektívy. Schladming-Dachstein vás nadchne nielen ako región na voľný čas, ale aj ako inšpiratívne miesto pre zasadnutia, pracovné cesty a firemné benefity. Uprostred Dachsteinského masívu, rozľahlých horských lúk a pôsobivých priestorov vzniká rozmanitosť, ktorá ľudí motivuje, poháňa vpred – a spája.
Zimná dovolenka v Zelenom srdci
Štajersko spája prírodu, kultúru a kulinárske umenie do jedného výnimočného zimného zážitku. Na severe lákajú športovcov rozmanité lyžiarske a bežkárske strediská v okolí Schladmingu, Kreischbergu a Stuhlecku, v strede žiari Graz s pôsobivou adventnou atmosférou a na juhu vás očaria tiché vinice. Či máte radšej aktivity na zjazdovkách alebo skôr pokoj a pôžitky – v Štajersku vás vždy privítajú mimoriadne srdečne.
Tourismusverband Schlamding-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefón: +43 3687 23 310