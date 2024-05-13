Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Deväť lyžiarskych vrchov. Jeden zážitok, nekonečne veľa možností

Impozantná horská kulisa, zasnežené lesy a srdečná pohostinnosť robia z tohto regiónu nezabudnuteľný zimný zážitok.

Lyžovačka medzi Dachsteinským masívom a Schladminskými Taurami

Atraktívny dovolenkový región Schladming-Dachstein sa nachádza v srdci Štajerska, medzi impozantným Dachsteinom na severe a pôsobivými Schladminskými Taurami na juhu. Dokonalá zimná zábava tu čaká naozaj každého: 230 kilometrov zjazdoviek a bežeckých stôp svetovej extratriedy, dobrodružstvá na ľadovci a nefalšovaná rakúska pohostinnosť.

Sústava vlekov a lanoviek 4-Berge-Skischaukel Schladming spája štyri fantastické lyžiarske vrchy: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Spoločne tvoria srdce Ski amadé – jednej z najväčších lyžiarskych oblastí v Európe. Iba jeden skipas vám otvorí dvere k 123 kilometrom vynikajúco upravených zjazdoviek, moderným vlekom a mnohým lyžiarskym chatám. Široké carvingové zjazdovky, športové svahy, vysoká záruka snehu a útulné slnečné terasy sa postarajú o dokonalé zážitky na lyžiach.

Od slávneho strediska 4-Berge-Skischaukel Schladming cez rodinné lyžiarske oblasti, ako sú Galsterberg a Riesneralm, po zimnú turistiku, lyžiarsku jogu a kulinárske pôžitky vo vzletných výškach: Schladming-Dachstein je ideálna destinácia pre športových nadšencov, rodiny s deťmi i pôžitkárov.

Fakty a čísla
Počet lyžiarskych oblastí9
Počet kilometrov zjazdoviek230 km (zo 760 km v Ski amadé)
Počet kilometrov bežeckých stôp430
Počet km upravovaných zimných turistických chodníkov300
Počet vlekov98
Počet škôl zjazdového a bežeckého lyžovania20
Počet lyžiarskych chát100
Najvyšší vrch regiónuDachstein (2995 m)
Najdlhší zjazdHochwurzen (7,7 km)
Cesta k nám
Ubytovanie
Podujatia
Skipas
Lyžiarska mapa

Prečo navštíviť Schladming-Dachstein

V regióne Schladming-Dachstein, ktorý je súčasťou Ski amadé, sa stres všedných dní roztopí ako sneh na slnku. Tešiť sa môžete na nekonečné kilometre zjazdoviek, špeciálne svahy pre deti, ultramoderné zjazdovky a turistiku v nedotknutej prírode.

Pohyb a pokoj

Spustite sa dole po svahu alebo nájdite pokoj pri zimnej turistike, behu na lyžiach a lyžiarskej joge obklopení horami, lesmi a úchvatným výhľadom.

Viac o zimnej turistike a joge

Umenie a kultúra

Advent, vianočné trhy a napínavé preteky Nightrace: kultúra a šport tu kráčajú ruka v ruke.

Viac o podujatiach

Špičkové kulinárske pôžitky

Tradičné útulné chaty, regionálne špeciality a chatárske dobroty robia z každého zjazdu gurmánsky pôžitok.

Viac o kulinárskych pôžitkoch

Štyri vrchy. Jeden zážitok. Nekonečná zábava na snehu

V regióne Schladming-Dachstein lyžujete z vrchu na vrch – bez toho, aby ste si odopli lyže. Kabínková lanovka a sústava vlekov 4-Berge-Skischaukel spája vrchy Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm do jedného obrovského zjazdovkového raja. Samozrejme, nechýbajú športové výzvy, vysoká záruka snehu a výhľad, ktorý vám vyrazí dych. Najvyšší komfort, krátke čakacie doby a nekonečná rozmanitosť – vitajte v srdci Ski amadé!

Viac informácií o lyžiarskej oblasti
Deti do 6 rokov lyžujú zdarma

Rodinná dovolenka

Deti do 6 rokov lyžujú ZDARMA na všetkých vrchoch strediska 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm), a tiež vo všetkých menších lyžiarskych oblastiach (Fageralm, SKI Rittisberg a Galsterbergalm)! 

Zobraziť zimné zážitky!

Najkrajšie ubytovanie

Apartmány Schmiedgut

Moderné apartmány na úpätí vrchu Hauser Kaibling. Apartmány pre 2-4 osoby, vybavená kuchynka, balkón…

od 156 € (za noc)

Falkensteiner Hotel Schladming**** superior

Kde sa alpská útulnosť spája s modernou architektúrou a dovolenka sa nesie v znamení skutočnej srdečnosti.

Od 299 €/noc/2-lôžková izba

Prírodný a wellness hotel Höflehner **** superior

Absolútne unikátna poloha priamo na zjazdovke – 4 noci v hoteli Höflehner vrátane polpenzie, skipasu, wellnes atď.

od € 1.450 na osobu

Úžasná zábava na snehu

V regióne Schladming-Dachstein, ktorý je súčasťou Ski amadé, zmiznú každodenné starosti ako sneh na slnku. Môžete sa tešiť na nekonečné zjazdovky, špeciálne zjazdovky pre deti, moderné lanovky, výškové bežecké stopy a veľa iného!

Výhľad, pri ktorom stratíte reč

Vo výške 2.700 metrov nad morom vás čaká úžasná panoráma, Ľadový palác, visutý most a reštaurácia na ľadovci s regionálnymi špecialitami a neopakovateľným výhľadom.

Zažite Dachstein

Nočné dobrodružstvá

Večerná lyžovačka, sánkovačka, skialpinistická túra či beh na lyžiach pod hviezdnou oblohou: zima v regióne Schladming-Dachstein sa vlastne nikdy nekončí.

Nočné zimné zážitky

Beh na lyžiach vo výškach

Na slnečnej náhornej rovine Ramsau am Dachstein čaká rozsiahla sieť výškových bežeckých stôp a nádherná panoráma v pokojnom, športovom prostredí s vysokou zárukou snehu.

Objavte beh na lyžiach

Vyberte sa na skialp

Na zjazdovke či mimo nej – v rozľahlom zimnom raji si každý nájde svoju skialpinistickú trasu.

Zobraziť skialpy

Sánkovačka vo dne v noci

Spolu s lyžovaním patrí sánkovanie k najobľúbenejších aktivitám v regióne - a to vo dne i v noci! 7 km dlhá sánkarská dráha na Hochwurzene je jedna z najdlhších v Alpách.

Zábava pre deti i dospelých

Rodinná zábava na snehu

Rittisberg, Galsterberg a Planneralm ponúkajú rozprávkové lesy, pokojné zjazdovky, sánkarské dráhy a ihriská - pre vašu zimu plnú rodinných dobrodružstiev.

Viac pre rodiny

Zábava mimo zjazdoviek

Chatárska gastronómia Richarda Raucha

Šéfkuchár Richard Rauch intenzívne spolupracuje s rôznymi reštauráciami v horách, aby vám na jedálny lístok priniesol jedinečné domáce chatárske špeciality.

Kulinárske NAJ

Nočná sánkovačka a rebierka

Ochutnajte pikantné rebierka a svištite nadol po osvetlenej sánkarskej dráhe na Hochwurzene alebo Galsterbergu – všetko v rámci kombinovanej ponuky.

Sánkovačka s večerou

Začnite váš deň s lyžiarskou jogou

30-minútová lyžiarska joga sa cvičí priamo na zjazdovke v náručí hôr a je zárukou pohodového vstupu do nového dňa.

Skrz-naskrz zen

Romantika na saniach

Prevezte sa zimnou krajinou pohodlne pod teplou dekou – romantická jazda na saniach s koňmi pre dvojice i celú rodinu.

Na koňoch po snehu
Rýchlo a štýlovo nahor

Nové vleky sa postarajú o pohodlie a kratšie čakacie doby

Túto zimu vstupujú do prevádzky až tri ultramoderné lanovky: 10-miestna kabínková lanovka na Hauser Kaibling, pohodlný 8-miestny sedačkový vlek na Planai a nová kabínková lanovka na Fageralm. Hore sa tak dostanete ešte rýchlejšie – vrátane panoramatického výhľadu.

Chatárska gastronómia Richarda Raucha

Výnimočným lákadlom je projekt „Chatárska gastronómia Richarda Raucha“, v rámci ktorého špičkový kuchár Richard Rauch spolu s ďalšími chatármi ponúka kreatívne jedlá s regionálnym charakterom.

Získajte viac informácií o partneroch kulinárskeho projektu "Almkulinarik"

Naše tipy na...

Horské chaty

  • Rösteralm

    Chata v Schladmingu s možnosťou sánkovačky a snowtubingu.

  • Onkel Willy's Hütte

    Užívajte si na veľkej terase hore na Planai rebierka, cisársky trhanec či pečené zemiaky.

  • Hochwurzen Alm

    Malá útulná chata vo výške 1.852 m priamo na zjazdovke, so sánkarskou dráhou, otvorená iba v zime.

  • Krummholzhütte

    Chata na vrchu Hauser Kaibling s úchvatným výhľadom.

  • Sondlalm

    Tradičná chata s tradičnou drevenou pecou.

  • Waldhäuslalm

    Ideálne pre rodiny, dostupné pešo, na bežkách alebo autom.

Miesta na fotenie - keď hľadáte perfektný výhľad

Veľa zážitkov na snehu

Otvorenie lyžiarskej sezóny s Backstreet Boys

5. 12. 2025 – 7. 12. 2025
Planai Stadium, Schladming

Dňa 5., 6. a 7. decembra otvoria Backstreet Boys zimnú sezónu so vzrušujúcou šou na štadióne Planai… budete pritom?

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The Nightrace 2026

27. 1. 2026 – 28. 1. 2026
Planai Stadium, Schladming

Každý rok sa Schladming stáva dejiskom najnapínavejšej lyžiarskej súťaže – nočných pretekov, ktoré sú vyvrcholením Svetového pohára.

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Vianočné trhy

28. 11. 2025 – 21. 12. 2025
Schladming-Dachstein

Sneh, svetlá, občerstvenie a nápoje: skutočná rakúska pohoda v zimných mesiacoch.

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Dachsteinlauf – öffentliches Langlaufrennen

9. 1. 2026 – 11. 1. 2026
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

Od 9. do 11. januára 2026 sa v Ramsau am Dachstein konajú preteky DACHSTEINLAUF. Na výber je 40 km dlhá trať a 10 km dlhý tímový beh. Vhodné pre bežcov s rôznou kondíciou.

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Tajný tip: túra na zjazdovku

Pomocou vlastných síl nahor, potom pokojne nadol

Lyžiarska túra na Planai patrí k výnimočným zimným zážitkom: krok za krokom kráčate lesom až na vrchol s výhľadom na masív Dachsteinu. Hore v cieli vás čaká nielen úžasná panoráma, ale aj pohodový zjazd nadol po zjazdovkách Svetového pohára a zaslúžená prestávka na útulnej chate.

Lyžiarska túra na Planai

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Dobre vedieť

Ako sa sem dostaneme?

Pricestujte do Schladmingu ekologicky vlakom cez Mníchov alebo autom do údolia Ennstal.

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Kde budeme spať?

Možností je veľa: hotel v Schladmingu, apartmán v dome v Ennstali alebo zrub v Ramsau am Dachstein.

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Lyžiarska oblasť

V stredisku 4-Berge-Schischaukel so špeciálnymi detskými zjazdovkami, ktoré je súčasťou Ski amadé, ste na tom najlepšom mieste.

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Skipas

Overte si doma, aký skipas potrebujete a koľko stojí.

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Lyžiarske školy

V celom lyžiarskom stredisku Schladming-Dachstein nájdete 20 škôl zjazdového a bežeckého lyžovania.

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Čo môžeme podniknúť?

Nechcete si na dovolenke nechať ujsť žiadne podujatie?

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Biznis s výhľadom

Kongres, stretnutie či networking – región Schladming-Dachstein v srdci Rakúska sa stal vyhľadávanou destináciou pre biznis podujatia. Čo ho robí takým výnimočným? Je to najmä spojenie modernej infraštruktúry a pôsobivej prírody. Vaše podujatie tak bude nielen profesionálne zrealizované, ale zostane aj dlho v pamäti. 

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Stretnutia v regióne Schladming-Dachstein

Tam, kde sa obyčajne plnia dovolenkové sny, vznikajú tiež nové podnikateľské perspektívy. Schladming-Dachstein vás nadchne nielen ako región na voľný čas, ale aj ako inšpiratívne miesto pre zasadnutia, pracovné cesty a firemné benefity. Uprostred Dachsteinského masívu, rozľahlých horských lúk a pôsobivých priestorov vzniká rozmanitosť, ktorá ľudí motivuje, poháňa vpred – a spája.

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Zimná dovolenka v Zelenom srdci

Štajersko spája prírodu, kultúru a kulinárske umenie do jedného výnimočného zimného zážitku. Na severe lákajú športovcov rozmanité lyžiarske a bežkárske strediská v okolí Schladmingu, Kreischbergu a Stuhlecku, v strede žiari Graz s pôsobivou adventnou atmosférou a na juhu vás očaria tiché vinice. Či máte radšej aktivity na zjazdovkách alebo skôr pokoj a pôžitky – v Štajersku vás vždy privítajú mimoriadne srdečne.

Štajersko v zime
Kontakt aufnehmen

Tourismusverband Schlamding-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefón: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
schladming-dachstein.at
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