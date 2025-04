Cestno kolesarjenje v Avstriji je razmeroma sproščen užitek in zabava! Z dobro razvito cestno mrežo in pretežno gladkim asfaltom vam država ponuja idealne pogoje. V priljubljenih kolesarskih regijah so cestni kolesarji običajen del cestnega prizora, zato so vozniki avtomobilov nanje navajeni. Na mnogih kolesarskih poteh vas table oz. znaki opominjajo, da bodite obzirni.

Izven mest in glavnih cest boste doživeli precej manj prometa. Ob turističnih znamenitostih in znanih prelazih pa je lahko v visoki sezoni veliko gneče. Čelada in opažna oblačila dodatno povečajo varnost.