Ob deročih rekah, po položnih gričih ali po zahtevnih gorskih poteh: Kolesarjenje v Avstriji je več kot le prevoz, je način življenja.

Odkrijte, uživajte, ponavljajte

Kolesarjenje pomeni narediti nekaj dobrega za sebe in svoje telo ter doživeti občutek svobode – preprosto prinaša srečo. Avstrija je ravno pravi kraj za to. Po dobro označenih poteh se lahko odpravite skozi lepe naravne pokrajine okoli jezer, do svojih meja na goro ali pa sproščeno skozi mesta in idilične vasi. Avstrijske kolesarske poti in gorskokolesarske proge potekajo skozi vseh devet zveznih dežel.

Ob poti se vrstijo številne znamenitosti in možnosti za postanek. Ne glede na to, ali sedite v sedlu le nekaj ur ali imate v nahrbtniku dovolj motivacije za večdnevno turo: Občutek sreče se povečuje z vsakim pritiskom na pedala. Kolesarjenje v Avstriji namreč povezuje kraje – in ljudi.