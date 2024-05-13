Ice, ice, ledena kopel!
The next big thing: fascinacija hladne vode
Pokrajina je prekrita z belo snežno odejo, na obzorju se gore kot krona dvigajo v jasno nebo. Sredi pokrajine leži jezero Zauchensee v smučarskem središču Altenmarkt-Zauchensee v SalzburgerLandu, ki je zaradi debele ledene plasti skoraj neprepoznavno. Da gre za jezero, izdaja le luknja, izrezana z žago, iz katere pljuska voda.
Patricia Schumacher se s koncentriranim pogledom osredotoča na to odprtino. Mlada Kalifornijčanka globoko vdihne in s počasnimi koraki vstopi v vodo. Temperatura vode je le malo nad lediščem. „Na začetku je kopanje v ledeni vodi pravi šok. Občutek je, kot da telo gori ali kot da ne bi mogel dihati,“ pripoveduje Patricia. A nato …
Izstopite iz cone udobja!
Po selitvi v Avstrijo se je morala Patricia, ki je bila pravi poletni otrok iz Kalifornije, v svojem novem domu najprej navaditi na zimo. Hladno obdobje je bilo zanjo sprva zelo težko, dokler se ni Patricia odločila, da se bo aktivno borila proti zimskemu bluesu. Neposredno soočenje njenega telesa z mrazom med kopanjem v ledeni vodi ji je pomagalo, da je presegla svoje strahove in svojo cono udobja.
„Ko sem začela, so se moj odnos, stanje duha in celoten pogled na zimo popolnoma spremenili. Pomagalo mi je, da sem vzljubila hladni letni čas in prepoznala njeno lepoto.“ Po prvi ledeni kopeli je imela Patricia toliko nove energije, da je komaj zaspala. Patricia pravi, da se kot pri neke vrste meditaciji popolnoma osredotoči na trenutek in dihanje, ki je počasno in globoko. „Prepustiti se moraš in biti popolnoma tukaj in zdaj."
Zakaj je dobra ledena kopel?
Imunski sistem
Redne ledene kopeli lahko okrepijo imunski sistem. Mraz povzroči reakcijo telesa, ki poveča proizvodnjo belih krvnih celic. Te celice pomagajo preprečevati bolezni.
Prekrvavitev
Hladna voda povzroči krčenje krvnih žil, ki se ponovno razširijo, ko se telo segreje. Ta reakcija pripomore k boljšemu pretoku krvi in boljši oskrbi organov s kisikom in hranilnimi snovmi.
Vnetja
Ledena kopel deluje protivnetno. Mraz pomaga zmanjšati otekanje in vnetja, podobno kot pri uporabi ledu na poškodovanem delu telesa.
Hormoni sreče
Ekstremni mraz pri ledeni kopeli spodbuja proizvodnjo endorfinov, ki so t. i. hormoni sreče. To privede do izboljšanja razpoloženja in občutka dobrega počutja.
Energija in regeneracija
Mnogi ljubitelji ledenih kopeli poročajo o povečanem nivoju energije po kopanju. Poleg tega lahko mraz pripomore k hitrejši regeneraciji po fizičnih naporih.
Psihična stabilnost
Redne ledene kopeli zmanjšujejo stres in prispevajo k psihični stabilnosti. Premagovanje izziva in soočanje s hladnim šokom lahko okrepi samozavest in občutek lastne učinkovitosti.
Bodite previdni pri kopanju v ledeni vodi!
Če se odločite za kopanje v ledeni vodi, poskusite to prvič le pod strokovnim vodstvom in po posvetu z zdravnikom! To še posebej velja za osebe s predhodnimi boleznimi, kot so astma, visok krvni tlak ali srčne težave. Priporočljivo je, da s treningom začnete že jeseni in se počasi privajate na vedno nižje temperature.
Opazila sem, da mi kopanje v ledeni vodi daje energijo. Hladna voda spodbuja sproščanje hormonov sreče v mojem telesu. Moje razpoloženje se je zaradi tega izboljšalo in stabiliziralo.Patricia Schumacher, Plavalka v ledeni vodi
Najboljši kraji za (nadzorovano) kopanje v ledeni vodi
Na začetku se nikoli ne kopajte sami – naj bo vedno nekdo poleg.
Počasi se navajajte na ledeno vodo – najbolje s hladnimi prhami.
Začnite v poletnih mesecih v naravnih vodah, ko je voda še toplejša.
Nikoli ne skočite v hladno vodo! Najprej potopite roke, navlažite obraz in se počasi potopite z izdihom v vodo.
Kopajte se z bojo, ki se je lahko v nujnih primerih držite.
Dihalne vaje vam pomagajo pri umirjanju – tudi v mrzli vodi.
Ne ostanite v vodi več kot nekaj minut.
Pred in po kopanju se nujno ogrejte: hitro se osušite in oblecite topla oblačila. Telo se ohlaja tudi izven vode.
Po ledeni kopeli ne izvajajte telovadnih vaj za ogrevanje. To lahko preobremeni krvni obtok in povzroči šok.
Izogibajte se alkoholu ali kofeinu, ker širita krvne žile in povzročata, da se telo ohladi. Bolje je poseči po vročem ingverjevem čaju, ki vas še posebej dobro ogreje od znotraj.
Namigi za varstvo podnebja
Jezera so pomemben življenjski prostor za živali in rastline in imajo v Avstriji še posebej visoko ekološko vrednost. Zdrav jezerski ekosistem podpira biotsko raznovrstnost in pomaga ohranjati ribe in druge vodne organizme, zato skrbite za naša jezera:
Upoštevajte označena zaščitena območja za rastline in živali.
Ob jezeru ali v njegovi okolici ne puščajte odpadkov.
Jezera ali jezerske obale ne uporabljajte kot stranišče.
Ne hranite rib in vodnih ptic. Ostanki hrane povzročajo presežek hranilnih snovi.