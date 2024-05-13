Potopiti se v ledeno mrzlo vodo pozimi? – Za Patricio Schumacher je to popolno zdravilo za zimski blues. Kopanje v ledeni vodi pa naj bi prinašalo še mnogo več koristi.

Pokrajina je prekrita z belo snežno odejo, na obzorju se gore kot krona dvigajo v jasno nebo. Sredi pokrajine leži jezero Zauchensee v smučarskem središču Altenmarkt-Zauchensee v SalzburgerLandu, ki je zaradi debele ledene plasti skoraj neprepoznavno. Da gre za jezero, izdaja le luknja, izrezana z žago, iz katere pljuska voda.

Patricia Schumacher se s koncentriranim pogledom osredotoča na to odprtino. Mlada Kalifornijčanka globoko vdihne in s počasnimi koraki vstopi v vodo. Temperatura vode je le malo nad lediščem. „Na začetku je kopanje v ledeni vodi pravi šok. Občutek je, kot da telo gori ali kot da ne bi mogel dihati,“ pripoveduje Patricia. A nato …