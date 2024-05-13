Potujte trajnostno
Zelene počitnice v Avstriji
V Avstriji narava narekuje ton z zaščitenimi pokrajinami, čistimi kopalnimi jezeri in naravnimi regijami oz. območji. Poleg tega Avstrija vodi kot pionir ekološkega kmetijstva na evropski lestvici ekoloških kmetijskih površin, pri čemer je biotska raznovrstnost ključnega pomena.
Ljudje tu marsikje živijo z zavedanjem o svojih ekoloških dragocenostih, kar se odraža v njihovi zavzetosti: Gozdovi in planine so skrbno negovani, vode so čiste, naravna območja pa zaščitena. Ohranjanje teh življenjskih prostorov za ljudi, živali in rastline je usmerjeno v prihodnost. Kako lepo je, da lahko v Avstriji brez truda povezujemo osebno dobro počutje z odgovornostjo.
Kaj pomeni "potovati trajnostno"?
Kdor že doma uspešno združuje dobro počutje in odgovornost do okolja, običajno želi tudi trajnostno potovati. Zelene počitnice pomenijo, da ste navdihnjeni in želite doživeti nekaj lepega – pri tem pa imeti v mislih naravo, varovanje podnebja in dobro sobivanje z ljudmi, ki živijo v počitniški regiji:
Tisti, ki potujejo trajnostno, se naravi in skrbno negovanim kulturnim pokrajinam približujejo s spoštovanjem in odgovornostjo.
Tisti, ki potujejo trajnostno, izbirajo okoljsko certificirane nastanitve in mehko mobilnost.
Tisti, ki potujejo trajnostno, so odprti za medsebojno razumevanje in lahko računajo na dostopnost in vključenost.
Nasveti in informacije o trajnostnem potovanju
Fair play v počitniški destinaciji Avstrija
Ključ do pravičnosti je pogosto dobro sodelovanje in sobivanje, zato v Avstriji kot počitniški destinaciji velja: fair play za vključujočo družbo, v kateri vsi sodelujoči prevzemajo odgovornost:
Kdo prispeva k fair playu družbenokulturne trajnosti?
Gostje: Tisti, ki zmanjšujejo svoj ogljični odtis in upoštevajo dobrobit drugih, potujejo trajnostno.
Gostitelji: Ti si prizadevajo za medsebojno razumevanje na področju dostopnosti in vključevanja ter za pravičnost do svoje ekipe.
Regije: Z neokrnjenimi pokrajinami, čistimi vodami, obnovljivimi viri energije in spomeniškim varstvom zagotavljajo podnebju prijazne ukrepe.
Počitnice za več generacij
Počitnice v in z naravo Avstrije
Trajnostne zimske počitnice
Ali so trajnostne zimske počitnice sploh mogoče? V Avstriji je odgovor pritrdilen! Na eni strani z zavzetostjo vsakega posameznega gosta, na drugi strani pa z obsežnimi spremembami in razvojem celotnih regij. Številna zimskošportna središča v alpskem prostoru so pionirji, ki kažejo, kako je možno smučanje v sožitju z naravo. Tako se hkrati poskrbi za ljudi, živali in naravo – in s tem tudi za prihodnje generacije.
Izvedli so že številne ukrepe: Od zmanjšanja CO₂ z uporabo mehke mobilnosti in obnovljivih virov energije do varčnega umetnega zasneževanja.