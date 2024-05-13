Potujte trajnostno
Zelene počitnice v Avstriji

Trajnostno potovanje pomeni skrb za naravo, varstvo podnebja in dobro sobivanje. Avstrija je dežela, kjer trajnostne počitnice uspejo z lahkoto.

V Avstriji narava narekuje ton z zaščitenimi pokrajinami, čistimi kopalnimi jezeri in naravnimi regijami oz. območji. Poleg tega Avstrija vodi kot pionir ekološkega kmetijstva na evropski lestvici ekoloških kmetijskih površin, pri čemer je biotska raznovrstnost ključnega pomena.

Ljudje tu marsikje živijo z zavedanjem o svojih ekoloških dragocenostih, kar se odraža v njihovi zavzetosti: Gozdovi in planine so skrbno negovani, vode so čiste, naravna območja pa zaščitena. Ohranjanje teh življenjskih prostorov za ljudi, živali in rastline je usmerjeno v prihodnost. Kako lepo je, da lahko v Avstriji brez truda povezujemo osebno dobro počutje z odgovornostjo.

Varstvo podnebja in dobro sobivanje

Kaj pomeni "potovati trajnostno"?

Kdor že doma uspešno združuje dobro počutje in odgovornost do okolja, običajno želi tudi trajnostno potovati. Zelene počitnice pomenijo, da ste navdihnjeni in želite doživeti nekaj lepega – pri tem pa imeti v mislih naravo, varovanje podnebja in dobro sobivanje z ljudmi, ki živijo v počitniški regiji:

  • Tisti, ki potujejo trajnostno, se naravi in skrbno negovanim kulturnim pokrajinam približujejo s spoštovanjem in odgovornostjo.

  • Tisti, ki potujejo trajnostno, izbirajo okoljsko certificirane nastanitve in mehko mobilnost.

  • Tisti, ki potujejo trajnostno, so odprti za medsebojno razumevanje in lahko računajo na dostopnost in vključenost.

Nasveti in informacije o trajnostnem potovanju

Človek v središču

Fair play v počitniški destinaciji Avstrija

Ključ do pravičnosti je pogosto dobro sodelovanje in sobivanje, zato v Avstriji kot počitniški destinaciji velja: fair play za vključujočo družbo, v kateri vsi sodelujoči prevzemajo odgovornost:

Kdo prispeva k fair playu družbenokulturne trajnosti?

  • Gostje: Tisti, ki zmanjšujejo svoj ogljični odtis in upoštevajo dobrobit drugih, potujejo trajnostno.

  • Gostitelji: Ti si prizadevajo za medsebojno razumevanje na področju dostopnosti in vključevanja ter za pravičnost do svoje ekipe.

  • Regije: Z neokrnjenimi pokrajinami, čistimi vodami, obnovljivimi viri energije in spomeniškim varstvom zagotavljajo podnebju prijazne ukrepe.

Cenite in varujte naravo

Počitnice za več generacij

Počitnice v in z naravo Avstrije

Mobilnost in varčevanje z viri

Trajnostne zimske počitnice

Ali so trajnostne zimske počitnice sploh mogoče? V Avstriji je odgovor pritrdilen! Na eni strani z zavzetostjo vsakega posameznega gosta, na drugi strani pa z obsežnimi spremembami in razvojem celotnih regij. Številna zimskošportna središča v alpskem prostoru so pionirji, ki kažejo, kako je možno smučanje v sožitju z naravo. Tako se hkrati poskrbi za ljudi, živali in naravo – in s tem tudi za prihodnje generacije.

Izvedli so že številne ukrepe: Od zmanjšanja CO₂ z uporabo mehke mobilnosti in obnovljivih virov energije do varčnega umetnega zasneževanja.

Podnebne in energetske modelne regijeTrajnostne žičnice

FAQ

Trajnostne počitnice pomenijo doživeti nekaj lepega – in imeti ob tem v mislih varovanje podnebja ter dobro sobivanje z domačini. Od zabave pri kopanju v jezeru do zimskih počitnic, od obiska restavracij do kulturnega izleta: Trajnostno potovanje zmanjšuje ogljični odtis in upošteva različne vidike.

  • Ekološko: Avstrija ponuja neokrnjene pokrajine in čiste vode. Potovati trajnostno pomeni, da se v te dragocene naravne pokrajine podate s spoštovanjem in obzirnostjo.

  • Gospodarsko: Obnovljivi viri energije in inovativne ideje za varstvo podnebja oblikujejo turizem v Avstriji. Podnebno nevtralne nastanitve in mehka mobilnost prispevajo k trajnostnemu potovanju.

  • Družbeno: Razumevanje in vključenost sta v ospredju. Neovirana dostopnost se spodbuja in nenehno razvija.

  • Vrednote so osredotočene na okolju prijazne, družbene in kulturne vidike.

  • Osredotočenost na sezonsko, regionalno in ekološko hrano

  • Premišljeni energetski koncepti

  • Ukrepi za varčevanje z viri

  • Razsvetljava z nizko porabo energije

  • Sistemi za ponovno uporabo vode

  • Vključenost v regionalne skupnosti, kulturo in tradicije

  • Naravni materiali za pohištvo in tekstil

  • Bioklimatski gradbeni kriteriji (npr. dobra izolacija)

  • Izboljšanje bilance CO2

  • Potrebe gostov, domačinov in narave so usklajene

Doseganje podnebne nevtralnosti s projekti kompenzacije ni več dovoljeno. Izraz podnebna nevtralnost se lahko uporablja le, če ...

  • … je izdelana popolna emisijska bilanca (obseg 1–3) v skladu s protokolom GHG.

  • ... se predloži konkreten načrt ukrepov za doseganje nevtralnosti (s časovnim načrtovanjem in načrtovanjem virov), ki vključuje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij ter nazadnje ukrepe za kompenzacijo.

  • ... se pridobi certifikat neodvisnega, priznanega organa, ki potrjuje podnebno nevtralnost.

  • … so vse informacije gostom enostavno dostopne, tj. pregledno objavljene.

Podnebno pozitivni izdelki, storitve ali projekti so tisti, ki preprečujejo negativno skupno bilanco globalnega segrevanja. To pomeni, da na primer hotel kompenzira več emisij CO2, kot jih je povzročil. Ta prekomerna kompenzacija pozitivno vpliva na podnebje. 

„Podnebju prijazno“ je splošna okoljska izjava in je zato – brez dodatnih pojasnil o dejanskih izvedenih ukrepih – zavajajoča. Kaj se šteje za podnebju prijazno, si lahko vsak gost razlaga različno.

