Trajnostne zimske počitnice

Ali so trajnostne zimske počitnice sploh mogoče? V Avstriji je odgovor pritrdilen! Na eni strani z zavzetostjo vsakega posameznega gosta, na drugi strani pa z obsežnimi spremembami in razvojem celotnih regij. Številna zimskošportna središča v alpskem prostoru so pionirji, ki kažejo, kako je možno smučanje v sožitju z naravo. Tako se hkrati poskrbi za ljudi, živali in naravo – in s tem tudi za prihodnje generacije.



Izvedli so že številne ukrepe: Od zmanjšanja CO₂ z uporabo mehke mobilnosti in obnovljivih virov energije do varčnega umetnega zasneževanja.