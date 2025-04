Tek na smučeh v Avstriji

Tek na smučeh je čudovita možnost, da uživate v zasneženi pokrajini. Avstrijske zasnežene gore in doline so za to popolne.

Vzdržljivostni šport se sreča z doživetjem narave

Tisoče ledenih kristalov se blešči na prostrani snežni površini, medtem ko vsak vdih ustvari majhne parne oblake v zraku. Misli postanejo tako jasne in mirne kot zimski zrak, ki ga globoko in enakomerno vdihujemo. Edini zvoki so škripanje snega pod smučmi in šumenje vetra v drevesih. Skoraj neslišno drsijo tekači skozi osamljeno zimsko pokrajino in odkrivajo doline, ki bi jim sicer ostale skrite.

Tek na smučeh sredi zasnežene narave

Tek na smučeh vse do pomladi – to je mogoče na številnih visokogorskih progah za tek na smučeh v avstrijskih alpskih regijah. Pogosto se nahajajo sredi čudovite gorske pokrajine in le nekaj korakov od hotelskih vrat. Tako kot na primer tekaške proge v Sportgasteinu, ki veljajo za ene najlepših v Avstriji. Korak za korakom se tu približujete celotni areni tritisočakov. Dolina, ki že spada pod Narodni park Visoke Ture, je celo zimo prekrita z debelo, belo snežno odejo, ki se ohrani vse do pozne pomladi. To omogoča nadmorska višina na 1600 metrih.

Kdor pa si želi vzeti dan odmora od teka na smučeh, lahko uživa v fantastičnem gorskem razgledu s slikovitih zimskih pohodniških poti.