Smučarske in zimske počitnice v Avstriji

Sreča na smučarskih progah in veselje v kočah

To je občutek brezmejne svobode, ko stojite na vrhu smučarske proge in imate pred seboj veličastno gorsko panoramo. To je hitrost, ko se spuščate po dolgi carving progi in občutek navdušenja, ko se za vami dvigujejo oblački pršiča.

Skupaj je na voljo 22.000 kilometrov smučarskih prog v avstrijskih zimskih športnih regijah. Da bi jih lahko v celoti izkoristili, so pogosto na voljo smučarske karte, ki veljajo za več regij, ter popusti za otroke, skupine in družine. Številne nastanitve neposredno ob smučišču omogočajo, da smučarske dni v celoti izkoristite od jutra do večera.