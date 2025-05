Donava

Kelti so prišli, cesarji so odšli – Donava vse to sprejema.mirno. S svojo vztrajnostjo prepleta države in kulture skozi zgodovino in pri tem ostaja dobesedno v svojem toku. Kljub temu dosega rekorde: Reka teče skozi 10 držav, kar je edinstveno na svetu. Donava je tudi na drugem mestu za Volgo v kategoriji „Najdaljša in največja reka v Evropi“.

Donava je hči izvirnih rek Brigach in Breg, ki izvirata v nemškem Črnem gozdu (nem. Schwarzwald) in se v Donaueschingenu združita v Donavo. Nato teče še več kot 2.800 kilometrov do svojega cilja: Črnega morja.