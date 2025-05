Dejavnosti v Avstriji

Naj bo v vodi, gozdu ali v gorah – vedno je pravi čas za aktivnost. Avstrijska narava namreč ponuja obilo tistega, kar nas dobesedno gane.

Potopiti se v avstrijsko naravo pomeni pustiti vsakdan za sabo in začutiti mogočno tišino gora. Bodisi na cvetočih alpskih travnikih poleti ali pozimi na zasneženih vrhovih – vsakoletno obdobje razkriva svojo lepoto in vabi k športnim aktivnostim, ki krepijo telo in duha.

Prisrčnost in gostoljubje spremljata počitniške dni, pa naj bo to na pohodu, na smučišču ali ob sproščenih trenutkih v pristnih kočah. V avstrijski naravi vsak najde prostor za gibanje in sprostitev.