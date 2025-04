Adventni in božični sejmi v Avstriji

Božični sejmi ob gradovih

Kjer so nekoč prebivali cesarji in knezi, lahko v božičnem času uzrete čarobna bitja. Na primer božičnega angela pri dvorcu Hellbrunn, ki se dviga osem metrov nad grajskim ribnikom. Hellbrunnska adventna čarovnija v Salzburgu ponuja pravljični gozd iz 700 iglavcev, okrašenih z 10.000 rdečimi božičnimi kroglicami in lučkami – prava magija.

Izjemen cesarski pridih prinaša kulturno-božični sejem palače Schönbrunn na Dunaju. Pred svečano osvetljeno cesarsko palačo je na voljo vse, kar si srce za božič lahko zaželi – od tradicionalne obrtniške umetnosti, kot so lesene rezbarije, do nostalgičnih igrač in skrbno izdelanih okraskov.

In pred palačo Belvedere, prav tako na Dunaju, vas v baročnem ambientu pričaka celotna božična vas z ustvarjalnimi idejami za darila in kulinaričnimi odkritji. Za mnoge Dunajčane je to najbolj romantičen adventni sejem izmed vseh adventnih sejmov.