Umetnost in kultura v Avstriji

Avstrijska zgodovina in njene ustvarjalne osebnosti so ustvarili bogastvo umetnosti, kulture, glasbe in znamenitosti. Prava kulturna pustolovščina!

Gradovi in dvorci, samostani in Unescove svetovne dediščine, muzeji in galerije: Vsi ti kulturni zakladi ter tisoče znamenitosti v zveznih deželah čakajo, da jih odkrijete. Avstrija kot dežela velikih skladateljev in svetovno znanih del ponuja klasiko in tudi sodobno glasbo – v častitljivih dvoranah in na festivalih na prostem.



Kdor želi raziskati in slediti idejam in delom znanih osebnosti ter spoznati ljudi, ki se skrivajo za genialnostjo, ima v Avstriji na številnih krajih to priložnost. Kulturni odnos do življenja v Avstriji pa se zaokroži v običajih, tradiciji, ki ljubi naravo, in obrtništvu. Čar je tukaj v kakovostni mešanici ustvarjalnosti, prizemljenosti, obrtniškega znanja oz. veščin in trajnosti.