Hrana in pijača med trtami V vinogradu

Vino in kulinarika sodita skupaj – še posebej, če je hrana postrežena v vinotekah in vinotočih ali celo za mizo sredi regije Weinviertel. Vinogradniki vas vabijo k mizi na južnem Štajerskem, Gradiščanskem, Dunaju in v regiji Wachau. Ob tem postrežejo primerna vina in osupljiv razgled na griče in vinske terase.