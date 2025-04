V Alpah, na planinah, ob jezerih, vzdolž Donave, v gozdovih in vinogradih delajo ljudje z eno samo mislijo: Oplemenititi dragocene izdelke.

Dežela, polna originalov

Avstrija je dežela kulinaričnih originalov: Od jedi, kot so dunajski zrezek in marelični cmok, do priznanih vrhunskih kuharskih mojstrov, kot sta Heinz Reitbauer in Eveline Wild. Od regionalnih proizvodov, kot sta panonski žafran in wasabi, do naše kulture obnašanja za mizo iz Gmundna in Dunaja ter naših edinstvenih prizorišč, kot so gostilna ali vinotoči, fine dining v restavraciji Hangar ali restavracije, ki ležijo neposredno ob jezeru.

Avstrijska kulinarična doživetja imajo 1.000 obrazov, vendar le eno glavno sestavino – našo osupljivo naravo. Od zasneženih Alp do hribovitih vinogradov – avstrijska pokrajina se zrcali v vseh naših izdelkih in jedeh.

Odkrijte, kako ta edinstvena povezava okusa in narave pride do izraza na krožniku, in doživite avstrijske originale, ki daleč presegajo znane klasike.