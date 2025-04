Avstrijske stoletne opatije in samostani so priznani kot kraji razmisleka, imajo neprecenljivo kulturno vrednost ter služijo kot kraji moči in miru.

Poiščite mir, doživite naravo, spoznajte zgodovino

V Avstriji je dobesedno veliko nebeških izletniških destinacij: Po vsej državi so raztresene najveličastnejše opatije in samostani. Vsaka posamezna stavba je dragulj sakralne arhitekture in skriva bogate kulturne zaklade. Knjižnice najvišje vrednosti, okrašene marmorne dvorane in muzeji privabljajo ljudi, ki jih zanima (umetnostna) zgodovina. Potreba po notranji kontemplaciji, miru in duhovnem umiku je zadovoljena v krajih, prežetih z zgodovino in navdušenjem nad umetnostjo in arhitekturo.

V srednjem veku so bile ustanovljene številne opatije in samostani. Razgibana zgodovina različnih obdobij je razvidna iz predelav, ki so večinoma potekale v obdobju baroka. Številne opatije in samostani so danes priljubljena kulturna prizorišča, v drugih potekajo postni seminarji, tretji so znani po domačem pivu, dobrotah ali čudovitih zeliščnih vrtovih.