Hrana in pijača na kmetiji

Počitnice na kmetiji v Avstriji – to pomeni tudi navdušenje nad hrano in pijačo. In to prav pri izviru, saj na kmetiji rastejo najboljši izdelki: sadje, zelenjava in zelišča, domači kruh, mlečni izdelki, sadni sokovi in druge specialitete. Gostje izkusijo – in okusijo –, od kod prihajajo sestavine in kako nastajajo tradicionalne jedi. Kuhinje na kmetijah so pravi zaklad regionalnosti in trajnosti – vsaka jed običajno pripoveduje svojo zgodbo. Počitnice na kmetiji so povabilo, da postanete del dolge tradicije uživanja. Hkrati prazniki na kmetiji ustvarjajo zavest o pomenu odgovornega kmetijstva.v