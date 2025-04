Najlepši plesi na Dunaju – živahna tradicija

Dunajski plesi: Plesati v cesarskem ambientu, uživati v veličastnih dvoranah in v kulinaričnih odkritjih – to je kulturni in družabni vrhunec.

Del kulturne zgodovine

Že v cesarskih časih je bil del kulturne zgodovine, da so s plesom uvajali mlade v družbo in se z njimi družili. Danes je na več kot 300 plesih poudarek na užitku in uživanju ter na tem, da se vidi in si viden. Čeprav je vsak večer na voljo več plesov, je priporočljivo, da si jih pravočasno izberete in vstopnice naročite vnaprej.

Posebno vzdušje ustvarjajo slavnostni program in dvorni običaji, podedovani iz 18. stoletja. To so pravila oblačenja, uvodne fanfare, vstop debitantov in vzklik „Alles Walzer!“, plesna navodila in spremembe glasbe ter tako imenovani polnočni intermezzo, običajno kvadrilla.

Zvoki sodobnih izvajalcev se mešajo z valčkovo glasbo v tričetrtinskem času. In če se želite na plesišču odlično odrezati, lahko pred obiskom plesa dobite nasvete v eni od tradicionalnih plesnih šol.