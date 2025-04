Temno bučno olje iz Štajerske, začinjen gorski sir iz Predarlske, sočna slanina iz Tirolske: Vsaka regija ima svoje kulinarične zaklade.

Prst kot zakladnica

Pokrajine Avstrije so tako raznolike kot izdelki, ki tukaj rastejo. Na sadnih drevesih, zelenjavnih gredicah, pašnikih in ob rekah. Na hranljivih, rodovitnih in dobro prezračenih tleh, v katerih se poštena, kakovostna živila dobro počutijo. In ljudje, ki jih pridelujejo, negujejo, obirajo in predelujejo, jih obravnavajo kot male zaklade, kar tudi so.

Izjemno visoko je razmerje bio izdelkov, ki se pridelujejo, predelujejo in obdelujejo po vsej državi – od sira do kruha in vina. Avstrija je v vrhu Evrope glede biološke pridelave. Bio ne le, da ima boljši okus, temveč koristi tudi naravi: Ohranja se staro seme in pozabljene pasme živali. Naj živi raznolikost!

Raznolikost je vidna tudi v kulinaričnih specialitetah, po katerih je naša dežela znana daleč preko meja. O teh govorimo tukaj.