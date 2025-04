Mora biti vino iz Avstrije

Zakaj pa je vino iz Avstrije tako posebno?

Zelo pomembna je vinska tradicija: Vinogradništvo na ozemlju današnje Avstrije obstaja že tisočletja. Trte so del krajine, kulture in vsakodnevnega življenja. Značilne sorte grozdja v Avstriji, od katerih so mnoge razširjene le v avstrijskih vinorodnih regijah, najdejo v kombinaciji z idealnimi klimatskimi in geološkimi pogoji najboljše možnosti za avtentična, prepoznavna vina s karakterjem in osebnostjo.

Raznolikost avstrijske vinorodne pokrajine se odraža v raznolikosti vinskih vrst – od svežih, lahkih do močnih, monumentalnih belih vin, od očarljivih, sadnih do bogatih in trajnih rdečih vin ter nazadnje v sladkih vinih, polnih prefinjenosti in notranje napetosti, ki nedvomno spadajo med najboljša na svetu.