Izjava o varstvu podatkov

4. Hramba podatkov, naročnine in prijava na e-novice

Ob povpraševanju po prospektih, brošurah in drugem informacijskem materialu, se bodo vaši podatki shranili, da bomo lahko uspešno zaključili naročilo in uredili dostavo. Po opravljeni dostavi bodo ti podatki izbrisani.

V kolikor želite še naprej prejemati naša obvestila, vabila in druge informacije, vam je na voljo dodatna izbirna možnost. Če jo izberete, ostanejo vaši podatki pri nas shranjeni trajno, tako da vas bomo lahko tudi v prihodnje obveščali o najnovejših ponudbah in drugih zanimivostih. Seveda lahko to soglasje kadarkoli prekličete.

Če se boste prijavili na naše e-novice, bomo shranili vaš e-naslov. Uporabljali ga bomo izključno za ta namen in ga ne bomo posredovali tretjim osebam. Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite, po odjavi pa bomo vaš e-naslov izbrisali.

Podatki, zbrani ob naročanju, se nikoli ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov ali za spremljanje spletnega obnašanja naših strank. Vaše kontaktne podatke bomo uporabili izključno za izvedbo vaših naročil.