Izjava o varstvu podatkov
Vaša zasebnost nam je zelo pomembna. Zato zbiramo in obdelujemo osebne podatke samo v okviru zakonskih predpisov, da bi vam zagotovili varno uporabo naših ponudb.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung namenja posebno pozornost ohranjanju zasebnosti in varstvu osebnih podatkov vsake posamezne stranke. Obdelava osebnih podatkov zato vedno poteka v okviru veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov, zlasti v okviru splošnih uredb o varstvu podatkov (nem. DSGVO), v okviru avstrijskega zakona o varstvu podatkov (nem. DSG) in v okviru zakona o telekomunikacijah (nem. TKG 2021). Vsi zaposleni pri avstrijski turistični organizaciji Österreich Werbung morajo v skladu s 6. členom zakona o varstvu podatkov (nem. § 6 DSG) upoštevati tajnost podatkov.
Za obdelavo podatkov odgovarja:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Dunaj, Avstrija
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info
Ob obisku naših spletnih strani se zbirajo osebni podatki. Zbrani podatki o obiskovalcih se uporabljajo predvsem za naslednje namene:
analizo uporabe naše spletne strani za potrebe raziskave tržišča,
prilagajanje spletnih vsebin glede na zanimanja naših obiskovalcev,
povečanje prijaznosti do uporabnika in optimizacijo uporabe,
ponovno ciljanje uporabnikov (remarketing) za potrebe oglaševanja turistične destinacije Avstrije,
nagovor potencialnih interesentov za Avstrijo kot turistično destinacijo s ciljno usmerjenim oglaševanjem.
Pri naročilu prospektov in drugega informacijskega gradiva oziroma pri prijavi na elektronske novice avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung, se shranijo tudi vsi podatki, potrebni za obdelavo naročila.
Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ga lahko kadarkoli prekličete.
Ob povpraševanju po prospektih, brošurah in drugem informacijskem materialu, se bodo vaši podatki shranili, da bomo lahko uspešno zaključili naročilo in uredili dostavo. Po opravljeni dostavi bodo ti podatki izbrisani.
V kolikor želite še naprej prejemati naša obvestila, vabila in druge informacije, vam je na voljo dodatna izbirna možnost. Če jo izberete, ostanejo vaši podatki pri nas shranjeni trajno, tako da vas bomo lahko tudi v prihodnje obveščali o najnovejših ponudbah in drugih zanimivostih. Seveda lahko to soglasje kadarkoli prekličete.
Če se boste prijavili na naše e-novice, bomo shranili vaš e-naslov. Uporabljali ga bomo izključno za ta namen in ga ne bomo posredovali tretjim osebam. Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite, po odjavi pa bomo vaš e-naslov izbrisali.
Podatki, zbrani ob naročanju, se nikoli ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov ali za spremljanje spletnega obnašanja naših strank. Vaše kontaktne podatke bomo uporabili izključno za izvedbo vaših naročil.
Za zagotavljanje sodobne funkcije klepeta uporabljamo AI-Concierge podjetja Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Tür 2, 1150 Dunaj) (v nekaterih izbranih jezikih).
To je umetna inteligenca (AI) iz Avstrije, ki najde odgovore na vaša vprašanja na podlagi vsebine naših spletnih strani in javno dostopnih vsebin.
Osebni podatki, ki nastanejo v okviru klepetov, bodo obdelani izključno na strežnikih avstrijskega podjetja Goodguys GmbH. Ti podatki vključujejo uporabnikov naslov IP in ID seje, da bi lahko med seboj razlikovali potek in zgodovino klepetov različnih uporabnikov. Ob koncu klepeta se ti podatki izbrišejo in jih ni več mogoče dodeliti posameznim uporabnikom. Vsebina povpraševanj se shranjuje v anonimni obliki in avstrijska nacionalna turistična organizacija Österreich Werbung jo lahko uporabi za preverjanje funkcij in nadaljnji razvoj funkcij klepeta.
Da AI-Concierge oblikuje odgovore, se deli povpraševanj posredujejo tudi strežnikom podjetij Google in OpenAI. Podatki, posredovani tem ponudnikom, ne vsebujejo nobenih parametrov, s katerimi bi lahko Google ali OpenAl identificirala posamezne osebe. Pri tem gre torej za anonimne podatke. Dodeljevanje odgovorom uporabnikom poteka izključno preko IT-sistemov podjetja Goodguys GmbH.
Vendar pa s tehničnimi sredstvi ni mogoče filtrirati vsebine, ki bi omogočala identifikacijo na podlagi podatkov, ki jih vnese uporabnik sam. Iz tega razloga je pomembno, da med uporabo klepeta ne posredujete nobenih osebnih podatkov, kot so ime, elektronski naslov, telefonska številka itd.
Več informacij o AI-Concierge oz. podjetju Goodguys GmbH najdete v izjavi o varstvu podatkov podjetja Goodguys GmbH.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nudi s spletno stranjo Change Tourism Austria turističnim strokovnjakom skupno platformo za turizem in inovacije. Polna uporaba ponudbe storitev je prijavljenim uporabnikom na voljo šele po končanem postopku registracije. Privolitev je pravna podlaga za obdelavo podatkov (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR).
V okviru uporabe spletne strani se beležijo IP naslovi ter z njimi povezani tehnični podatki obiskovalcev. Ti podatki se uporabljajo izključno za poizvedbo o napadih in tehničnih težavah ter se izbrišejo po štirih tednih.
V kolikor obiskovalci dodelijo posebno soglasje, se s pomočjo Google Analytics dodatno zbirajo statistični podatki o njihovi uporabi platforme ter se uporabljajo za optimizacijo ponudbe in pošiljanje relevantnih vsebin. Uporabniki lahko soglasje kadarkoli prekinejo s ponovnim priklicem cookie bannerja.
Registrirani uporabniki bodo preko e-pošte obveščeni o pomembnih postopkih in dogodkih. Ta obvestila so aktivirana privzeto in jih je mogoče deaktivirati preko uporabniškega profila.
Podatki, ki jih uporabniki posredujejo o sebi ali o svojih zanimanjih ob registraciji, so vidni vsem ostalim registriranim uporabnikom. Prikaz kontaktnega e-naslova lahko uporabnik upravlja preko uporabniškega profila.
Sodelovanje na komunikacijski platformi, vključno z obdobjem shranjevanja lastnih vnosov in prispevkov, je načeloma neomejeno. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva deaktivacijo ali izbris svojega uporabniškega profila, tako da pošlje sporočilo na hello@changetourismaustria.com.
Ob deaktivaciji ostajajo vsebine in prispevki, ki jih je ustvaril uporabnik, na spletu. V primeru izbrisa bo uporabniški profil najprej deaktiviran, po preteku 30 dni pa bo vključno z vsebinami, ki jih je ustvaril uporabnik, izbrisan. V tem časovnem obdobju lahko uporabnik izbris prekliče.
Dostopa do osebnih podatkov, ki bi jih upravljalec platforme lahko zbiral o vas preko kanalov družbenih omrežij avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung, nimamo. Če želite uveljavljati svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se obrnite neposredno na posamezno platformo socialnih omrežij, saj imajo dostop do podatkov le njihovi upravljalci.
Meta (Facebook in Instagram)
Obdelava podatkov na naših spletnih straneh Facebook in Instagram temelji na sporazumu o skupni obdelavi osebnih podatkov z družbo Meta Ireland. Prejmemo zgolj statistične podatke (vpogled v strani), ki jih uporabljamo za izboljšanje naše ponudbe. Dostop do podatkov posameznih uporabnikov ima le družba Meta, ki lahko sprejme ukrepe v skladu z GDPR, npr. odgovori na zahteve po informacijah ali izbriše zbrane podatke.
Več informacij najdete na spletnih straneh:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
Youtube
Prav tako prejmemo samo statistične podatke obiskovalcev našega Youtube kanala, npr. oglede videoposnetkov, “všečke” ali druge interakcije z našimi objavami. Te podatke uporabljamo izključno za analizo vedenja obiskovalcev, da bi izboljšali našo ponudbo. Če imate kakršne koli pomisleke glede varstva podatkov, se obrnite neposredno na upravljalca platforme.
Več informacij najdete na spletni strani:
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung uporablja družbeno omrežje Pinterest za zagotavljanje objav o Avstriji in aktualnih informacij. Podatki obiskovalcev spletne strani (IP naslov, brskalnik in operacijski sistem, podatki o uporabi) se posredujejo Pinterestu, poleg tega pa se nastavijo tudi piškotki. Pri obiskovalcih, ki so prijavljeni v Pinterest, bodo ti podatki povezani z njihovim računom Pinterest. Zbrane podatke uporablja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung za trženje in oglaševanje, usmerjeno v ciljne skupine.
Več informacij o Pinterestu najdete na spletni strani:
Za obrambo pred napadi in sledenje le teh ter za reševanje tehničnih težav hranimo IP naslove vseh dostopov obiskovalcev naše spletne strani. Ustvarjalni protokoli se ovrednotijo izključno za te namene in se jih pregleda le, če je to potrebno. IP-naslovi niso trajno shranjeni, ampak se izbrišejo po največ štirih tednih.
Kot obdelovalce uporabljamo le ameriška podjetja, ki so se pridružila okviru EU−ZDA o varstvu podatkov. V skladu z odločitvijo Evropske komisije o ustreznosti ta podjetja zagotavljajo ustrezno raven varstva pri obdelavi osebnih podatkov.
Za več dodatnih informacij, vključno s pravilniki o varstvu podatkov in pooblaščenimi organi za pritožbe teh podjetij, lahko najdete na seznamu cerificiranih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za trgovino ZDA.
Podrobnosti o zbiranju in obdelovanju podatkov, ki ga izvaja Google, lahko najdete v Googlovem pravilniku o varstvu podatkov na https://policies.google.com/privacy?tid=312557673. Dodatne informacije, med drugim v povezavi z vašim računom Google in varstvu podatkov pri izdelkih Google, najdete na https://policies.google.com/?tid=312557673. Opis možnosti, kako posebej preprečiti Googlovo prikazovanje osebno prilagojenih oglasov najdete na http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
Google Analytics
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung uporablja Google Analytics za spletno analitiko, npr. v obliki anonimiziranih ocen in grafik o ogledih in obiskih strani ter za ponovno trženje, poročila o vtisih v Googlovem prikaznem omrežju, integracijo DoubleClick Campaign Managerja in poročila Google Analytics o uspešnosti glede na demografske značilnosti in zanimanja. Z uporabo te analitične storitve se na vaš računalnik shranijo piškotki. Ustvarjene informacije, vključno z IP naslovi obiskovalcev, se prenesejo na strežnik v ZDA in tam shranijo. Googlovemu zbiranju podatkov lahko med drugim ugovarjate z uporabo vtičnika za brskalnik Google.
Google Ads in Google Floodlights
Google Ads in Google Floodlights sta Googlovi storitvi za spletno oglaševanje in analizo, ki ju uporablja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung za sledenje konverzijam. Pridobljeni podatki temeljijo na vaši uporabi naše spletne strani in se uporabljajo za ciljno oglaševalno nagovarjanje naših obiskovalcev na spletnih straneh naših oglaševalskih partnerjev. Prikaz teh oglaševalskih materialov poteka na podlagi piškotkov, ki so shranjeni na vaši napravi in poteka le z vašim soglasjem.
Google reCAPTCHA
Storitev Google reCAPTCHA se uporablja za preverjanje, če poteka prenos podatkov na naši spletni strani preko ljudi ali avtomatiziranih programov. Google reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalcev spletne strani. Zbrani podatki, kot so IP naslovi, informacije o brskalnikih in operacijskem sistemu ter podatki o lokaciji in uporabi, se posredujejo Googlu in tam ovrednotijo. IP naslov načeloma ne bo združen z drugimi podatki iz drugih Googlovih storitev, razen če ste med uporabo reCAPTCHA prijavljeni v vaš Google račun.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung uporablja Facebook Pixel in API za pretvorbe podjetja Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). To nam omogoča sledenje dejanjem obiskovalcev, potem ko so s klikom na Facebook oglas preusmerjeni na našo spletno stran. Posledično lahko beležimo učinkovitost Facebook oglasov za statistične namene in tržne raziskave. Vpogleda v osebne podatke posameznih uporabnikov nimamo, Facebook pa zbrane podatke vseeno shranjuje in obdeluje.
Facebook lahko podatke poveže s podatki iz vašega uporabniškega računa na Facebooku in jih uporablja za svoje lastne oglaševalske namene, v skladu z Meta-politiko varstva podatkov. Funkcija sledenja konverzijam omogoča Facebooku in njegovim partnerjem, da se uporabniku prikazujejo oglasna sporočila na Facebooku in izven njega. V ta namen bo na vaš računalnik shranjen tudi piškotek. Samo uporabniki, starejši od 13 let, lahko oddajo svoje soglasje. Če ste mlajši od 13 let, se obrnite na svoje starše ali skrbnike.
Na naših straneh so integrirane oznake za ponovno trženje socialnega omrežja Facebook, preko katerih se ustvari povezava vašega brskalnika Facebookom. Facebook lahko s tem poveže obisk naših strani z vašim uporabniškim računom. Podatke, pridobljene na ta način, lahko uporabimo za ciljno prikazovanje oglasnih sporočil na Facebooku. Poudariti želimo, da kot ponudnik strani ne prejmemo nikakršnih informacij o vsebini prenesenih podatkov oziroma njihovi uporabi s strani Facebooka. Več informacij o tem je na voljo v pravilniku o zasebnosti Meta.
Za preklic svojega soglasja, prosimo, kliknite tukaj:
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung uporablja podjetje Adyoulike za prikazovanje oglasov, usmerjenih v ciljne skupine na svojih spletnih straneh v francoskem jeziku. V ta namen se lahko po potrebi uporabljajo piškotki in Adyoulike-Pixel.
Izjavo o varstvu podatkov podjetja Adyoulike najdete na
https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php.
Na tej strani boste našli tudi možnost, da ugovarjate obdelavi vaših podatkov s strani podjetja Adyoulike.
V Združenem kraljestvu (UK) se storitev TVSquared uporablja na spletnih straneh avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung za zbiranje statističnih podatkov in ciljno prikazovanje oglasnega materiala preko storitev TV-streaminga.
Več informacij in opomb najdete na:
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung uporablja storitve ameriškega tržnega ponudnika Sojern za oglaševanje avstrijskih hotelov v angleško govorečem prostoru in za promocijo neposrednih rezervacij s ciljno usmerjenim spletnim marketingom. Pri tem se nastavijo različni piškotki in zbirajo podatki zainteresiranih strank, da se prikažejo oglasi, usmerjeni v ciljno oglaševanje.
Uporabljamo storitev Podcast Hosting Podigee ponudnika Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Nemčija. Podcasti se nalagajo ali prenašajo preko Podigeeja.
Podigee se uporablja na podlagi sklenjenega soglasja o obdelavi naročil v skladu z 28. členom GDPR. Obdelava podatkov, ki izhaja iz uporabe storitev, se izvaja na podlagi zakonitih interesov, to je interes za varno in zakonito zagotavljanje, analizo ter optimizacijo naše ponudbe podcastov (6. člen, odstavek 1, črka 7 GDPR). Podigee obdeluje IP naslove in informacije o napravi, da omogoči prenose/predvajanje podcastov in dobi statistične podatke, kot so številke ogledov. Podigee anonimizira te podatke preden se shranijo v podatkovno bazo.
Več dodatnih informacij in možnosti ugovora najdete v izjavi o varstvu podatkov podjetja Podigee.
Vaših osebnih podatkov načeloma ne obdelujemo brez vašega soglasja. Prenosi vaših osebnih podatkov tretjim osebam so mogoči le z vašim soglasjem ter če je to potrebno za izpolnitev vaših zahtev in želja. Izjeme so prenosi, ki so potrebni za varnost naših spletnih strani, na primer za preprečevanje kibernetskih napadov.
Prenos podatkov na pogodbene partnerje (ponudnike storitev) poteka običajno le na takšna podjetja, ki nudijo zadostno jamstvo za zakonito in varno uporabo podatkov. Z vsemi pogodbenimi partnerji so bili v skladu z 28. členom splošne uredbe o varstvu podatkov (nem. Art. 28 DSGVO) sklenjeni sporazumi, ki izpolnjujejo vse zahteve varstva in varnosti podatkov.
Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica tega soglasja. Piškotki ostanejo shranjeni do poteka njihove dobe trajanja. Vaše osebne podatke shranjujemo v skladu z veljavnimi predpisanimi roki. Če je potrebno hraniti podatke, da bi se zaščitili pred morebitnimi pravnimi zahtevki, jih shranjujemo v obdobju zastaralnih rokov, to je načeloma tri leta.
Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete. Prosimo vas, da v ta namen uporabljate predvidene tehnične možnosti, obrnete pa se lahko tudi na kontaktne naslove, ki so navedeni pod točko 2.
Na teh naslovih lahko kadarkoli
zahtevate informacije o vaših podatkih, ki so shranjeni,
zahtevate popravek, izbris ali omejitev obdelave shranjenih podatkov in
uveljavite pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z zakoni o varstvu podatkov.
Obdelavo vaših podatkov lahko kadarkoli prekličete, če se ti podatki uporabljajo za namen neposrednega oglaševanja. Prav tako lahko nasprotujete obdelavi svojih podatkov ob njihovi uporabi zaradi naših prevladujočih zakonitih interesov iz vzrokov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije.
Prav tako imate možnost vložiti pritožbo na organ za varstvo podatkov. Avstrijski organ za varstvo podatkov (Österreichische Datenschutzbehörde) se nahaja na naslovu Barichgasse 40−42, 1030 Dunaj.
Stanje: januar 2024