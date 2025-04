V Avstriji je veliko mest, a majhna mesta so nekaj posebnega. Nič čudnega, saj so stoletja stara mesta tudi skrbno vzdrževana.

Če imate raje počasnejši tempo, se odpravite iskat avstrijska mala zgodovinska mesta. Tako kot dragoceni dragulji so raztreseni po vsej deželi. Mesta, kot so Bludenz na Predarlskem, Bad Ischl v Zgornji Avstriji ali Hallein v SalzburgerLandu, svojim obiskovalcem omogočajo, da delijo zgodovino, gostoljubnost in romantični pridih.

Skrivne poti v malih zgodovinskih mestih

Skupno 5 izbranih poti vodi po 16 malih zgodovinskih mestih po Avstriji: bodisi do prijetnih ulic mesta Schärding bodisi do več kot tisoč let starega mesta Steyr v Zgornji Avstriji – tukaj je mestni trg s svojo zgodovinsko podobo ena najbolje ohranjenih urbanih lokacij v nemško govorečem prostoru. Ali pa zdraviliško mesto Baden, ki je znano po bidermajerskih zgradbah iz 19. stoletja.

Mala zgodovinska mesta združujejo romantičen pridih z živahno in raznoliko kulturno sceno. Od tradicionalnih festivalov do sodobnih umetniških projektov je preteklost povezana s sedanjostjo. Ta očarljiva mesta vas vabijo, da se ustavite, občudujete podrobnosti in uživate v edinstvenosti vsakega trenutka – vse je mogoče, nič ni potrebno.