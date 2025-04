Počitnice brez ovir in kulturna vključenost v Avstriji

Počitnice v Avstriji brez ovir v mestu in naravi. Lahko dostopni hoteli in restavracije, vključno z muzeji in brezskrbnimi izleti po najlepših regijah.

Počitnice brez ovir Dostopnost pomeni, da ni nobenih ovir – ne v zgradbah, ne v sobah, ne pri komunikaciji in ne pri informacijah. Biti svoboden na počitnicah in početi tisto, kar si želiš, brez omejitev. Ponudbe v Avstriji so pripravljene z veliko zavzetostjo in skrbnostjo, da bi se lahko vsi počutili dobrodošlo. Če iščete nastanitev brez ovir, boste v Avstriji našli številne hotele, v katerih sta mobilnost in udobje za gibalno ovirane ljudi samoumevna. Posebna oprema omogoča gostom preprosto uporabo: neoviran dostop do sob, restavracije in sončne terase. Skupaj z neoviranimi prostočasnimi dejavnostmi v naravi, so počitnice v Avstriji dobesedno brezmejne.