Zeleno potovanje z vlakom in avtobusom

Vstopite, odpeljite se in se sprostite: tako udobno je lahko potovanje na počitnice z vlakom. Nasprotno pa: kdo ne pozna utrujenosti po dolgi in naporni vožnji z avtomobilom? To očitno moti vedno več ljudi. Študije kažejo, da so popotniki vse bolj navdušeni nad javnim prevozom kot prevoznim sredstvom in se odločajo za trajnostna potovanja z vlakom in avtobusom. Kako spodbudno za podnebje! Navsezadnje potovanja z vlakom niso le udobna za ljudi, ampak tudi trajnostna za okolje. Kdor se na počitnicah odpove avtomobilu, povzroča manj emisij CO₂ in varčuje z energijo.

Skrb, da na počitniški destinaciji ne bi bili dovolj fleksibilni, je neutemeljena. Veliko regij in gostiteljev v Avstriji odgovarja z „mobilnostjo na destinaciji“. Z dobro usklajenimi avtobusnimi povezavami, storitvami souporabe avtomobilov, znižanimi vozovnicami za javni prevoz, izposojo koles in hotelskimi prevozi so gostje vedno mobilni. Od „zadnjega kilometra“ pa vse do prevoza do izletniških ciljev.