Varnostni ukrepi na avstrijskih cestah

Uporaba varnostnih pasov je v Avstriji obvezna. Otroci, mlajši od 14 let in manjši od 135 cm, se lahko prevažajo le v ustreznih otroških sedežih. V osebnih avtomobilih in kombijih (tudi v t. i. "minibus") je lahko na vsakem sedežu samo en otrok, ki mora biti med prevozom ustrezno zavarovan glede na svojo starost in velikost.



Telefoniranje med vožnjo je dovoljeno le z uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki jo lahko upravljamo z eno roko in ne sme na noben način ovirati vožnje.



Za motoriste je v Avstriji obvezna uporaba čelade. Prav tako potrebujejo tudi vinjeto, med vožnjo pa morajo imeti pozicijske luči prižgane tudi podnevi.



Vsak voznik mora vedno imeti s seboj komplet prve pomoči, varnostni trikotnik in odsevni jopič ter jih na zahtevo pokazati pri prometnem pregledu.



Na avstrijskih cestah izven naselij je obvezno nošenje opozorilnega jopiča. To pomeni, da morajo vozniki v primeru okvare ali nesreče ob vstopu na vozišče obleči opozorilni jopič. Priporočljivo je, da ima vsak potnik v vozilu svoj opozorilni jopič.



Vožnja pod vplivom alkohola

V Avstriji velja zakonsko določena najvišja dovoljena meja manj kot 0,5 promila alkohola v krvi, za imetnike preizkusnih vozniških dovoljenj ter voznike tovornjakov in avtobusov pa je meja 0,1 promila. Kdor vozi pod vplivom alkohola, se sooča z visokimi denarnimi kaznimi in odvzemom vozniškega dovoljenja.