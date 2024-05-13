Pogoji uporabe
Za uporabo tega spletnega mesta veljajo naslednji pogoji. Z dostopom do naše vsebine se strinjate s tukaj navedenimi pogoji. V izogib morebitnim nesporazumom natančno preberite pogoje uporabe.
Österreich Werbung upravlja s spletnima stranema z glavnima domenama austria.info in austriatourism.com, ki služita plačenemu in neplačanemu oglaševanju Avstrije kot turistične države. Pri tem se austria.info nanaša na spletno stran, do katere lahko dostopate z vnosom tega oziroma vseh dodanih URL naslovov. austriatourism.com se nanaša na spletno stran, do katere lahko dostopate z vnosom tega oziroma vseh dodanih URL naslovov. Uporabniki spletnih strani so pozvani, da skrbno in natančno preberejo določila teh pogojev uporabe in ostala pravna besedila. Nujen predpogoj za uporabo spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com je strinjanje uporabnika s sledečimi pogoji uporabe in drugimi pravnimi besedili (izjava o avtorskih pravicah, linking&framing). Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi pogoji uporabe in drugimi pravnimi besedili. V kolikor uporabnik ne sprejme pogojev uporabe, se mora vzdržati vsake nadaljnje uporabe oziroma koriščenja spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com. V kolikor pride do kršitve vseh ali posameznih določb iz spodaj navedenih pogojev uporabe oziroma ostalih pravnih besedil, se uporabniku takoj in samodejno odvzame pravica do uporabe spletne strani. V primeru takšnih kršitev si avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pridržuje vse običajne pravice napram zadevnemu uporabniku (npr. pravico do jamstva oziroma odškodnine).
Uporaba spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com je izrecno dovoljena le za informativne namene, tako za zasebne kot tudi za profesionalne. Vse vsebine na spletnih straneh austria.info in austriatourism.com so avtorskopravno zaščitene, ne glede na to, ali so vsebine ponujene brezplačno ali proti plačilu. V primeru plačljivih vsebin (na primer ob prenosu datotek ali študij) veljajo specifične določbe, ki informirajo o obstoju drugih pravic uporabe. Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno predvajanje oziroma kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva v druge namene je prepovedana in dovoljena samo ob pridobitvi izrecnega pisnega soglasja s strani avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. Izjema obstaja izključno v primeru, ko določena določba izrecno ureja drugače. Kršitve te določbe lahko privedejo do posledic zlasti z vidika prava blagovnih znamk, avtorskih pravic in zakonodaje o konkurenci. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si izrecno pridržuje vse avtorske pravice in z njimi povezane pravice do uporabe za vse vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh austria.info ali austriatourism.com. Vsi uporabniki so pozvani, da skrbno in natančno preberejo izjavo o avtorskih pravicah.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pripisuje velik pomen skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki. Iz tega razloga sledi načelom o varovanju tajnosti, zasebnosti in varstvu osebnih podatkov. Vsi uporabniki morajo skrbno in natančno prebrati splošne določbe o varstvu podatkov.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne more zagotoviti, da bosta spletni strani austria.info in austriatourism.com vselej nemoteno dostopni. Izjemoma, zaradi tehničnih razlogov in/ali vzdrževalnih del ter tretjih razlogov (kot je npr. ponoven zagon spletnega mesta), lahko dostop do spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com začasno ali za daljši, nedoločen čas ne bo mogoč. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje oziroma omejen dostop do spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nobene pravne odgovornosti za pravilnost, popolnost, zakonitost, objektivnost in ažurnost objavljenih vsebin in drugih podatkov, ki so na voljo na spletnih straneh austria.info oziroma austriatourism.com. To velja tudi za vse izdelke in storitve, ki so ponujeni na teh spletnih straneh, vključno z njihovimi opisi ter informacijami o cenah. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila prilagodi, spremeni ali izbriše vsebino spletnih strani oziroma spletno stran v celoti.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung oziroma z njo povezane osebe in/ali podjetja zavračajo vso odgovornost za morebitno nastalo škodo (npr. za spregledane nagrade, dodatne stroške, izgubo podatkov, izgubo zaslužka, stroške pravnega svetovanja in stroške priprave pogodb). Ta izjava o izključitvi odgovornosti se nanaša zlasti na vse škode, ki bi utegnile nastati zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli uporabe le-te, zaradi začasne ali trajne nezmožnosti uporabe spletne strani (downtime), omejene razpoložljivosti spletne strani oziroma objavljenih vsebin, nepravilne predstavitve vsebin, objave tujih vsebin oziroma vsebin objavljenih s strani tretjih oseb ali zaradi povezav, objavljenih na austria.info oziroma austriatourism.com, ki vodijo na različne zunanje strani.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pod nobenim pogojem ni odgovorna za morebitne poškodbe računalniške strojne in programske opreme, mobilnih telefonov oziroma izgubo podatkov, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani austria.info ali austriatourism.com oziroma uporabe le-teh. Uporabnik je seznanjen s tem, da so storitve, ki jih ponuja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung, povezane tudi s tretjimi upravljavci omrežij. Razpoložljivost storitev je torej odvisna tudi od tehničnih zmogljivosti zunanjih omrežnih storitev. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale neprekinjeno oziroma bodo neprekinjeno dostopne na spletu. Uporabnik se zaveda, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nima vpliva na možnost dostopa do interneta, hitrost prenosa ter razpoložljivost in stabilnost omrežnih povezav in dostopov. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridružuje pravico, da iz notranjih razlogov, na primer za namene vzdrževanja, za določen in temu primeren čas omeji, prekine ali popolnoma ustavi svoje storitve.
Zlasti v primeru višje sile, stavke, izprtja, zahtev oblasti ali kakršnihkoli drugih nepredvidljivih okoliščin kot tudi v primeru tehničnih sprememb na napravah avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung ali drugih ukrepov, ki so potrebni za pravilno ali izboljšano delovanje (npr. vzdrževalna dela, popravila itd.), so lahko storitve avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung začasno omejene. V teh primerih uporabnik ne more uveljaviti kakršnihkoli pravic ali zahtevkov, avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pa se obvezuje, da bo delovala v smeri hitrega odpravljanja napak oziroma motenj. Uporabnik uporablja storitve avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung izrecno na lastno odgovornost in na lastne stroške ter se obvezuje, da bo v ta namen uporabljal samo ustrezne tehnične naprave kot so računalniki, modemi itd. Uporabnik je prav tako zavezan uporabljati storitve Österreich Werbung samo v skladu z zakonskimi določili in se obvezuje, da bo opustil vsakšno zlorabo teh storitev. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridržuje pravico, da brezplačne storitve ob predhodni najavi kadarkoli spremeni v plačljive. V nobenem primeru ne obstaja možnost do zahtevka za zagotavljanje brezplačnih storitev.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nudi uporabnikom na spletnem portalu tudi storitve (npr. informacije), ki jih posredujejo, ustvarijo, omogočijo ali na kakršenkoli drugi način dajo na voljo tretje osebe. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si po svojih možnostih prizadeva, da se z uporabo spletnega portala ne kršijo pravice tretjih oseb, zlasti – vendar ne izključno – avtorske pravice, upravno pravo, pravice blagovnih znamk in druge pravice uporabe. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne jamči, da so storitve (npr. informacije), ki jih koristijo uporabniki, brez pravic tretjih oseb, zlasti – vendar ne izključno – avtorskih pravic, upravnega prava, pravic blagovnih znamk in drugih pravic uporabe. Odgovornost za kakršnokoli posledično škodo je izključena. V primeru, da ponuja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung na spletni strani možnost brezplačnega prenosa programske opreme (npr. ohranjevalnik zaslona), za njeno funkcionalnost ne prevzema nikakršne odgovornosti. Predvsem pa ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je posledica uporabe te programske opreme (npr. na operacijskem sistemu).
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung se trudi za pravilnost, popolnost in ažurnost cen, objavljenih na tej spletni strani. Ker prejema avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung informacije o cenah od tretjih oseb, nima možnosti preveriti njihove pravilnosti. Zlasti, ker se tovrstni podatki nenehno spreminjajo. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung tako ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na pravilnost, popolnost in ažurnost cen, objavljenih na tej spletni strani.
Ta splošna izjava o izključitvi odgovornosti velja ne glede na uveljavljeno pravno podlago za lažjo obliko malomarnosti in pri podjetjih tudi za hudo malomarnost. Izključitev odgovornosti se razteza na pogodbene in nepogodbene zahtevke.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, prilagodi ali posodobi te pogoje uporabe in vsa druga pravna besedila v katerikoli obliki. Veljavna različica pogojev uporabe je zavezujoča. Vsi uporabniki spletnih strani austria.info ali austriatourism.com se zavezujejo, da bodo redno spremljali oziroma pregledovali objavljene pogoje uporabe oziroma druga pravna besedila, in imeli na ta način ustrezen pregled nad spremembami. Vsi uporabniki spletnih strani austria.info ali austriatourism.com se izrecno strinjajo, da postane veljavna različica za uporabnika zavezujoča, takoj ko le-ta ponovno obišče spletno stran ter izrecno in pisno ne nasprotuje aktualni, veljavni različici pogojev uporabe ali drugih pravnih besedil.
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za povezave na različne zunanje spletne strani in njihovo vsebino. Zunanje povezave, objavljene na spletnih straneh austria.info in austriatourism.com, so del brezplačnih storitev, ki jih nudi avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung tako nima nikakršnega vpliva na obliko, vsebino ali spremembe na povezanih spletnih straneh. Če vodijo povezave s spletnih strani austria.info in austriatourism.com do tujih vsebin, le-te ne vrednotijo povezanih vsebin. Predvsem pa avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za dostopnost, pravilnost, popolnost, zakonitost, objektivnost in ažurnost takšnih vsebin. Uporabnik prevzema vso odgovornost za obisk in uporabo povezanih spletnih mest ter tam objavljenih vsebin. Vsi uporabniki so pozvani, da skrbno in natančno preberejo pogoje, ki veljajo za linking in framing. V primeru, da uporabniki opazijo, da vodi katera izmed zunanjih povezav do pravno problematičnih vsebin, naprošamo, da o sporni povezavi obvestijo avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung z elektronskim sporočilom na naslov datenschutz@austria.info, tako da lahko le-ta nemudoma ukrepa in po potrebi sporno povezavo v najkrajšem možnem času tudi odstrani.
Vsa druga pravna besedila na spletnih straneh austria.info ali austriatourism.com, ki so omenjena v teh pogojih uporabe, so sestavni del teh pogojev uporabe in so podvržena določilom iz teh pogojev uporabe vedno takrat, kadar sama ne vsebujejo specifičnih regulativ. Posebne uredbe in regulative lahko veljajo na primer v primeru plačane vsebine glede pravic uporabe.
Če je uporabnik podjetnik, je za vse spore odgovorno izključno pristojno sodišče za prvo okrožje na Dunaju. Če je uporabnik potrošnik v smislu zakona o varstvu potrošnikov, velja to samo v primeru, če ima svoje stalno prebivališče, začasno prebivališče ali kraj zaposlitve v tem okolišu. Kraj izpolnitve obveznosti za vse zahtevke in obveznosti je sedež avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. Velja in se uporablja izključno materialno pravo Avstrije, ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in nacionalnega kolizijskega prava.
Neveljavnost ali ničnost posameznih določb iz teh pogojev uporabe ne vpliva na pravno veljavnost preostalih določb; v tem primeru veljajo tisti sporazumi, ki so pravnomočni in so najbližje prvotnemu cilju avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. V kolikor je zahtevana pisna korespondenca, zadostuje tudi posredovanje le-te po faksu ali elektronski pošti.
Avtorske pravice pri lastnih vsebinah
Vse informacije na spletnih straneh austria.info ali austriatourism.com (na primer besedila, grafike, videi, glasbena dela itd.) so zaščitene z blagovno znamko in/ali avtorskimi pravicami v korist avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. Iz tega razloga je prepovedan vsakršen prenos celotne spletne strani ali njenih posameznih delov, oziroma kakršnokoli reproduciranje ali distribuiranje le-teh. Zlasti pravice za reproduciranje, distribuiranje, dajenje v najem, dajanje na voljo oziroma posredovanje objavljenega gradiva si izključno pridržuje avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung. Kršitve pravic industrijske lastnine so zakonsko preganjane.
Avtorske pravice pri tujih vsebinah
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nudi na spletnih straneh austria.info oziroma austriatourism.com tudi storitve, ki vključujejo uporabo vsebin (na primer besedil, grafik, videov, glasbenih del, logotipov) tretjih oseb (na primer oglaševalskih partnerjev, kooperacijskih partnerjev itd.). Vsi uporabniki si lahko te in tovrstne vsebine ogledajo. Vsakršna drugačna uporaba večpredstavnostnih datotek in besedil je prepovedana in dovoljena samo ob pridobitvi predhodnega izrecnega pisnega soglasja s strani lastnika avtorskih pravic oziroma upravičenega lastnika. Imetnik avtorskih pravic si pridržuje vse pravice do večpredstavnostnih datotek in besedil. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung bo imetnika avtorskih pravic nemudoma obvestila o morebitnih kršitvah avtorskih pravic, v kolikor ji bodo le-te znane. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli kršitev avtorskih pravic s strani tretjih oseb. Vsak partner (npr. oglaševalski partner, kooperacijski partner) oprosti avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung vsakršne odgovornosti.
Povezave s tujih spletnih strani na austria.info oziroma austriatourism.com
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung dovoljuje uporabo povezav pod naslednjimi pogoji: vsebine spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com se ne sme pod nobenimi pogoji in v nikakršni obliki spreminjati, izvor vseh vsebin mora biti v celoti razpoznaven in spletna stran austria.info oziroma austriatourism.com mora biti prikazana kot povezana spletna stran v celoti. Prikaz vsebine spletnih strani austria.info ali austriatourism.com z uporabo okvirjev (frames) ni dovoljen. Prepovedane so tudi povezave do spletnih strani austria.info ali austriatourism.com s spletnih strani, ki vsebujajo žaljive, nespodobne ali kakorkoli drugače sporne oziroma nezakonite vsebine. Vsebine spletnih strani, povezanih s spletno stranjo austria.info oziroma s spletno stranjo austriatourism.com, morajo biti v celoti v skladu z vsemi veljavnimi pravnimi predpisi (npr. s predpisi, ki urejajo avtorske pravice in pravice oglaševanja, z zakonodajo o varstvu podatkov, kazenskim pravom itd.). Predvsem pa ne smejo te spletne strani pod nobenim pogojem na kakršenkoli nepravilen, izkrivljen ali nazakonit način predstaviti odnosa z avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung. Sodelovanje z avstrijsko turistično organizacijo Österreich Werbung oziroma podpora s strani le-te se lahko izpostavi le in samo ob pridobitvi predhodnega, izrecnega pisnega soglasja s strani avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. Zlasti uporaba korporacijske identitete avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung (npr. logotipov) zahteva predhodno privolitev le-te. V primeru nezakonitih povezav si avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pridržuje vse s tem povezane pravice.
Povezave s spletnih strani austria.info oziroma austriatourism.com na tuje spletne strani
Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung daje velik pomen temu, da se vsebine na povezanih spletnih straneh v nikakršni obliki ne spremenijo, da je izvor vseh teh tujih vsebin v celoti razpoznaven in da je povezana spletna stran prikazana v celoti. Ob prikazu tujih vsebin se vsakič odpre novo okno brskalnika. Uporaba okvirjev (frames) je izključena. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost in zakonitost vsebin tujih spletnih strani, povezanih s spletno stranjo avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung. Predvsem pa avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne kasnejše spremembe teh vsebin. Vključitev spletne strani, ki jo zagotavlja ali upravlja tretja oseba, na spletni portal, ki ga upravlja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung, ne pomeni obenem tudi jamstva za pravilnost in korektnost na teh mestih navedenih oziroma ponujenih storitev, zlasti informacij, pa tudi ponujenih izdelkov ali storitev. Povezave na zunanje spletne strani, ki jih ne upravlja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung, so le del dodatnih storitev, ki jih organizacija nudi uporabniku, saj mu z dostopom do teh spletnih strani omogoča tudi dostop do dodatnih informacij. Vendar pa avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung v takih primerih ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstva za vsebino teh spletnih strani.