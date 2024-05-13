5. Odgovornost

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung oziroma z njo povezane osebe in/ali podjetja zavračajo vso odgovornost za morebitno nastalo škodo (npr. za spregledane nagrade, dodatne stroške, izgubo podatkov, izgubo zaslužka, stroške pravnega svetovanja in stroške priprave pogodb). Ta izjava o izključitvi odgovornosti se nanaša zlasti na vse škode, ki bi utegnile nastati zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli uporabe le-te, zaradi začasne ali trajne nezmožnosti uporabe spletne strani (downtime), omejene razpoložljivosti spletne strani oziroma objavljenih vsebin, nepravilne predstavitve vsebin, objave tujih vsebin oziroma vsebin objavljenih s strani tretjih oseb ali zaradi povezav, objavljenih na austria.info oziroma austriatourism.com, ki vodijo na različne zunanje strani.

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pod nobenim pogojem ni odgovorna za morebitne poškodbe računalniške strojne in programske opreme, mobilnih telefonov oziroma izgubo podatkov, ki so posledica uporabnikovega obiska spletnih strani austria.info ali austriatourism.com oziroma uporabe le-teh. Uporabnik je seznanjen s tem, da so storitve, ki jih ponuja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung, povezane tudi s tretjimi upravljavci omrežij. Razpoložljivost storitev je torej odvisna tudi od tehničnih zmogljivosti zunanjih omrežnih storitev. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale neprekinjeno oziroma bodo neprekinjeno dostopne na spletu. Uporabnik se zaveda, da avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nima vpliva na možnost dostopa do interneta, hitrost prenosa ter razpoložljivost in stabilnost omrežnih povezav in dostopov. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridružuje pravico, da iz notranjih razlogov, na primer za namene vzdrževanja, za določen in temu primeren čas omeji, prekine ali popolnoma ustavi svoje storitve.

Zlasti v primeru višje sile, stavke, izprtja, zahtev oblasti ali kakršnihkoli drugih nepredvidljivih okoliščin kot tudi v primeru tehničnih sprememb na napravah avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung ali drugih ukrepov, ki so potrebni za pravilno ali izboljšano delovanje (npr. vzdrževalna dela, popravila itd.), so lahko storitve avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung začasno omejene. V teh primerih uporabnik ne more uveljaviti kakršnihkoli pravic ali zahtevkov, avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung pa se obvezuje, da bo delovala v smeri hitrega odpravljanja napak oziroma motenj. Uporabnik uporablja storitve avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung izrecno na lastno odgovornost in na lastne stroške ter se obvezuje, da bo v ta namen uporabljal samo ustrezne tehnične naprave kot so računalniki, modemi itd. Uporabnik je prav tako zavezan uporabljati storitve Österreich Werbung samo v skladu z zakonskimi določili in se obvezuje, da bo opustil vsakšno zlorabo teh storitev. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si pridržuje pravico, da brezplačne storitve ob predhodni najavi kadarkoli spremeni v plačljive. V nobenem primeru ne obstaja možnost do zahtevka za zagotavljanje brezplačnih storitev.

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung nudi uporabnikom na spletnem portalu tudi storitve (npr. informacije), ki jih posredujejo, ustvarijo, omogočijo ali na kakršenkoli drugi način dajo na voljo tretje osebe. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung si po svojih možnostih prizadeva, da se z uporabo spletnega portala ne kršijo pravice tretjih oseb, zlasti – vendar ne izključno – avtorske pravice, upravno pravo, pravice blagovnih znamk in druge pravice uporabe. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung ne jamči, da so storitve (npr. informacije), ki jih koristijo uporabniki, brez pravic tretjih oseb, zlasti – vendar ne izključno – avtorskih pravic, upravnega prava, pravic blagovnih znamk in drugih pravic uporabe. Odgovornost za kakršnokoli posledično škodo je izključena. V primeru, da ponuja avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung na spletni strani možnost brezplačnega prenosa programske opreme (npr. ohranjevalnik zaslona), za njeno funkcionalnost ne prevzema nikakršne odgovornosti. Predvsem pa ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je posledica uporabe te programske opreme (npr. na operacijskem sistemu).

Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung se trudi za pravilnost, popolnost in ažurnost cen, objavljenih na tej spletni strani. Ker prejema avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung informacije o cenah od tretjih oseb, nima možnosti preveriti njihove pravilnosti. Zlasti, ker se tovrstni podatki nenehno spreminjajo. Avstrijska turistična organizacija Österreich Werbung tako ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na pravilnost, popolnost in ažurnost cen, objavljenih na tej spletni strani.

Ta splošna izjava o izključitvi odgovornosti velja ne glede na uveljavljeno pravno podlago za lažjo obliko malomarnosti in pri podjetjih tudi za hudo malomarnost. Izključitev odgovornosti se razteza na pogodbene in nepogodbene zahtevke.