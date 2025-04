Johann Strauss (sin)

Živahne melodije Johanna Straussa so bile povod, da so Dunajčani pozabili na svoje skrbi. Leta 2025 bo kralj valčka praznoval 200. rojstni dan.

Valček v zibelki

Zdaj hoče ta gnoj, Johann, pisati tudi valčke, ko o tem nima pojma!« Te besede Johanna Straussa (očeta) so zloglasne. Ko govorimo o valčku, običajno pomislimo na njegovega sina Johanna, ki se je rodil 25. oktobra 1825 kot najstarejši od šestih otrok Johanna in Anne Strauss. Toda njegov oče, svetovno znani plesni skladatelj in dirigent predstav, ni želel, da bi "Schani", kot so ga vsi klicali (po dunajsko za Johanna), postal tudi glasbenik. Navsezadnje je bil on kralj valčka! Poskušal je celo preprečiti sinov prvenec 15. oktobra 1844 v "Dommayers Casino" - vendar zaman. »Zdaj nas spreletava elektrika od vrha glave do malih prstov na nogah ... iskre tam zgoraj letijo kot galvanska baterija,« je o komaj 19-letnem mladeniču za mizo zapisal navdušen kritik. "Redko se zgodi, da se talenti očetov prenesejo na sinove, toda za Straussovega sina lahko res rečemo: Je rojen valček!"

S smrtjo Beethovna in Schuberta se je začelo novo obdobje dunajskega glasbenega življenja. To je bilo povezano z velikim zagonom, ki je spet prišel iz dinastije Strauss. Johann Strauss je svoj prvi valček skomponiral pri šestih letih in potem, ko je zamenjal očeta kot vodjo orkestra lastne zasedbe, je njegov uspeh tudi izven Dunaja bil neustavljiv. Od leta 1863 je vodil vse dvorne plese - začelo se je novo obdobje v zgodovini dunajskega plesa.

Kaj pa je pravzaprav dunajski valček, ki ga je Unesco leta 2017 razglasil za nesnovno svetovno dediščino? Dunajski valček, ki temelji na enem najstarejših sodobnih meščanskih družabnih plesov, ni bil dovoljen v visokih krogih vse do Dunajskega kongresa (1815), saj je veljal za nedostojnega. Šele veliko kasneje, z vzponom meščanstva, odpiranjem salonov za likovno umetnost, ustanavljanjem dvornih balov in novim Dunajem, ki je podrl staro mestno obzidje, se je začela nova, dinamična doba: historizem.