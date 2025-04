Kakovost življenja in dobro počutje od vzhoda do zahoda Izbrane destinacije za dolgoživost v Avstriji

Od krio komor do kisikovih terapij: V gorskih alpskih regijah, kot so Predarlska, SalzburgerLand, Koroška in Zgornja Avstrija, pa vse do vzhodnih ravnic Gradiščanske, hoteli ponujajo inovativne tretmaje za dolgoživost. Gostje, ki želijo poskrbeti za svoje zdravje, dobro počutje in vitalnost, lahko uživajo v sodobnih tretmajih in si napolnijo baterije v naravi: Med gorami, gozdovi in čistimi kopalnimi jezeri se je še lažje regenerirati in razviti novo zavest o zdravju.